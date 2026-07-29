3 мин.
0
Товарищеские матчи (клубы): Эйпен — Эвей, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Эйпен — Эвей пройдет 29.07.2026 на стадионе «TBC (Belgium)». Хозяева набрали 0 очков в 5 турах сезона, гости — 0 очков в 1 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Эйпен — коэффициент 1.16. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
Реклама 18+
Коэффициент
1.16
Ставка
Победа команды Эйпен
Бонус
Специальный бонус 8 000 ₽
Повторить ставку в Лиге Ставок
Возможный выигрыш при повторении прогноза - 9 280 ₽
Реклама 18+

Шансы команд на победу

Эйпен подходит к матчу в отличной форме: команда не проигрывает в пяти последних встречах, одержав четыре победы при одной ничьей. В текущем турнире хозяева забили 15 голов в пяти играх, пропустив лишь три, что говорит о надежной обороне и высокой результативности. Последний матч против Вильца завершился разгромом 9:0, что подтверждает атакующий потенциал.

В атаке Эйпен опирается на стабильную группу игроков, которые регулярно забивают: команда отличается в восьми матчах подряд. Тренерский штаб может варьировать состав, но ориентировочная основа сохраняет баланс между флангами и центром. Ключевым фактором станет давление с первых минут и реализация моментов, особенно учитывая слабую оборону соперника.

Эвей переживает тяжелый период: команда не выигрывает в пяти последних гостевых матчах турнира, а в текущем сезоне потерпела поражение от Льежа со счетом 0:7. В пяти последних играх гости забили лишь четыре гола, пропустив одиннадцать, что указывает на серьезные проблемы в защите. Средняя пропущаемость 2.20 гола за игру делает их уязвимыми перед атакой Эйпена.

Ориентировочный состав Эвей не демонстрирует стабильности: команда пропускает в четырех последних матчах, а в атаке полагается на редкие контратаки. Тренерскому штабу предстоит найти способ сдержать давление хозяев, но текущая форма и статистика говорят о том, что гостям будет сложно навязать борьбу. Ключевым риском остается слабая игра в обороне при стандартах и быстрых переходах.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не представлены в доступных данных, но тактический прогноз строится на контрасте форм: Эйпен демонстрирует уверенную игру в атаке и надежность в защите, тогда как Эвей испытывает трудности в обороне и редко забивает. Учитывая разницу в классе и текущую динамику, победа хозяев выглядит наиболее вероятным исходом.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Эйпен — Эвей, и где смотреть

Матч: Эйпен — Эвей состоится 29.07.2026 и начнется в 20:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «TBC (Belgium)».

Стартовые составы на матч Эйпен - Эвей

Составы еще неизвестны

Эйпен - Эвей – коэффициенты букмекеров на матч 02 августа 2026

Букмекер
1.01
12
28
1.05
10.7
21.2
1.03
11.5
24

Статистика для ставок

8
Реклама 18+
Эйпен не проигрывает в 5 последних матчах
Прогноз
Эйпен не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Поставить
Эвей не выигрывает в 5 последних матчах в гостях в турнире «Товарищеские матчи (клубы)»
Прогноз
Эйпен не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Поставить
В последних 5 играх Эйпен пропускает в среднем 0.60 гола за игру
Прогноз
Эвей забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
9.50
Поставить
Реклама 18+
Лучшие бонусы букмекеров
Все бонусы
10 000 ₽
Фрибет новым игрокам от WINLINE – 10 000
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
10 000 ₽
Фрибет до 10 000 всем новым клиентам БК BETBOOM
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
20 000 ₽
Приветственный бонус в БК «Балтбет» – до 20 000 рублей
ПодробнееЗАБРАТЬ БОНУС
8 000 ₽
Шумный фрибет новым игрокам от БК «Лига Ставок» – до 8 000 рублей
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
1 500 ₽
Эксклюзивный промокод на три фрибета по 500 рублей для новых клиентов БК «БЕТСИТИ» – без депозита!
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
15 000 ₽
Фрибет без депозита от «Фонбет» при регистрации – до 15 000 рублей
ПодробнееЗАБРАТЬ БОНУС
Все бонусы
Реклама 18+
logoЭйпен
Эвей
товарищеские матчи (клубы)
logoСтавки на спорт
Прогнозы на футбол
logoПрогнозы на спорт
Ставки на футбол