Товарищеские матчи (клубы): Эйпен — Эвей, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Эйпен — Эвей пройдет 29.07.2026 на стадионе «TBC (Belgium)». Хозяева набрали 0 очков в 5 турах сезона, гости — 0 очков в 1 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Эйпен — коэффициент 1.16. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Эйпен подходит к матчу в отличной форме: команда не проигрывает в пяти последних встречах, одержав четыре победы при одной ничьей. В текущем турнире хозяева забили 15 голов в пяти играх, пропустив лишь три, что говорит о надежной обороне и высокой результативности. Последний матч против Вильца завершился разгромом 9:0, что подтверждает атакующий потенциал.

В атаке Эйпен опирается на стабильную группу игроков, которые регулярно забивают: команда отличается в восьми матчах подряд. Тренерский штаб может варьировать состав, но ориентировочная основа сохраняет баланс между флангами и центром. Ключевым фактором станет давление с первых минут и реализация моментов, особенно учитывая слабую оборону соперника.

Эвей переживает тяжелый период: команда не выигрывает в пяти последних гостевых матчах турнира, а в текущем сезоне потерпела поражение от Льежа со счетом 0:7. В пяти последних играх гости забили лишь четыре гола, пропустив одиннадцать, что указывает на серьезные проблемы в защите. Средняя пропущаемость 2.20 гола за игру делает их уязвимыми перед атакой Эйпена.

Ориентировочный состав Эвей не демонстрирует стабильности: команда пропускает в четырех последних матчах, а в атаке полагается на редкие контратаки. Тренерскому штабу предстоит найти способ сдержать давление хозяев, но текущая форма и статистика говорят о том, что гостям будет сложно навязать борьбу. Ключевым риском остается слабая игра в обороне при стандартах и быстрых переходах.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не представлены в доступных данных, но тактический прогноз строится на контрасте форм: Эйпен демонстрирует уверенную игру в атаке и надежность в защите, тогда как Эвей испытывает трудности в обороне и редко забивает. Учитывая разницу в классе и текущую динамику, победа хозяев выглядит наиболее вероятным исходом.

Статистика личных встреч Еще не было личных встреч

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Эйпен — Эвей, и где смотреть

Матч: Эйпен — Эвей состоится 29.07.2026 и начнется в 20:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «TBC (Belgium)».