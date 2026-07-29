Товарищеские матчи (клубы): Вальядолид — Кория, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Вальядолид — Кория пройдет 29.07.2026 на стадионе «TBC (Spain)». Хозяева набрали 0 очков в 1 турах сезона, гости — 0 очков в 1 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Вальядолид — коэффициент 1.30. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Вальядолид подходит к матчу после серии неудачных результатов: в последних пяти играх команда одержала лишь одну победу, забив всего три гола при семи пропущенных. В текущем турнире хозяева пока не набрали очков, сыграв вничью с Хетафе. Несмотря на слабую атаку, Вальядолид традиционно силен дома — команда не проигрывает в пяти из семи последних домашних матчей, что может стать основой для улучшения результатов.

В атаке Вальядолид опирается на игроков, способных создавать моменты, но реализация оставляет желать лучшего: в среднем 0.6 гола за игру. Тренерскому штабу предстоит наладить взаимодействие в центре поля, чтобы чаще доставлять мяч в штрафную. Ориентировочный состав предполагает ставку на контроль мяча и позиционные атаки, однако ключевым фактором станет эффективность завершающих ударов.

Кория, напротив, демонстрирует уверенную форму: команда выиграла четыре последних матча подряд, включая победу над Кордобой Б (3:1) в предыдущем туре. В текущем турнире гости набрали три очка, забивая в каждом из трех последних матчей. Средняя результативность — 1.6 гола за игру при всего 0.2 пропущенных, что говорит о надежной обороне и острых контратаках.

Кория делает ставку на быстрые переходы и реализацию моментов: в последних пяти играх команда забила восемь голов, пропустив лишь один. Ориентировочный состав позволяет ждать активной игры через фланги и подключения полузащитников. Однако против более классного соперника гостям важно сохранить концентрацию в обороне, чтобы не допустить ошибок под давлением.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не представлены в доступных данных, но тактический прогноз строится на контрасте форм: Вальядолид, несмотря на слабые результаты, имеет преимущество своего поля и более высокий класс, что подтверждается коэффициентом 1.30. Кория, хоть и на ходу, уступает в классе, поэтому логичным исходом выглядит победа хозяев.

Статистика личных встреч Еще не было личных встреч

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Вальядолид — Кория, и где смотреть

Матч: Вальядолид — Кория состоится 29.07.2026 и начнется в 20:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «TBC (Spain)».