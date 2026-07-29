Товарищеские матчи (клубы): Расинг — Атлетик, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Расинг — Атлетик пройдет 29.07.2026 на стадионе «Campo San Lorenzo». Хозяева набрали 0 очков в 2 турах сезона, гости — 0 очков в 4 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Атлетик — коэффициент 1.87. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Расинг подходит к матчу с нестабильными результатами в товарищеских играх: в последних пяти встречах команда одержала две победы, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение. В текущем турнире у хозяев ноль побед, одна ничья и одно поражение, что отражает сложности с набором формы. При этом Расинг забивает в среднем 2.00 гола за игру в последних пяти матчах, но пропускает 1.20, что указывает на уязвимость в обороне.

Ориентировочный состав Расинга строится вокруг атакующей линии, которая в последних играх демонстрирует результативность: команда забила 10 голов в пяти матчах. Однако тренерскому штабу предстоит решить проблему пропущенных мячей — 6 голов за тот же период. Ключевым фактором может стать умение хозяев быстро переходить из обороны в атаку, особенно против соперника, который активно прессингует.

Атлетик находится в отличной форме: команда не проигрывает в четырех последних товарищеских матчах, одержав три победы и одну ничью. В текущем турнире у гостей три победы и одна ничья, что ставит их в позицию фаворита. В последних пяти играх Атлетик забивает в среднем 4.00 гола за матч, а пропускает 1.20, демонстрируя мощную атаку при умеренной надежности защиты.

Атлетик стабильно забивает в последних шести матчах, а в очных встречах с Расингом отличается в 13 из 15 последних игр. Несмотря на потери в виде травмированных Унаи Эхилуса, Ойана Сансета и Алекса Беренгера, глубина состава позволяет сохранять атакующий потенциал. Тренерский штаб может сделать ставку на быстрые комбинации и давление на оборону хозяев, которые пропускают в семи последних матчах.

Последние матчи и личные встречи

В последних десяти очных встречах Атлетик имеет преимущество по общему счету 15:9, хотя предыдущий матч выиграл Расинг (2:1). Учитывая текущую форму гостей и их способность забивать в большинстве игр против этого соперника, победа Атлетик выглядит обоснованным выбором.

Травмированные игроки

У команды Атлетик в списке травмированных Унаи Эхилус, Ойан Сансет и Алекс Беренгер.

Когда начнется матч Расинг — Атлетик, и где смотреть

Матч: Расинг — Атлетик состоится 29.07.2026 и начнется в 20:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Campo San Lorenzo».