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Товарищеские матчи (клубы): Реал Сосьедад Б — Эйбар, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Реал Сосьедад Б — Эйбар пройдет 29.07.2026 на стадионе «Centro de Entrenamiento Zubieta». Хозяева набрали 0 очков в 2 турах сезона, гости — 0 очков в 2 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Эйбар — коэффициент 2.08. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
2.08
Ставка
Победа команды Эйбар
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Шансы команд на победу

Реал Сосьедад Б подходит к матчу после крупной победы над «По» (4:0), но в целом форма нестабильна: в последних пяти играх команда пропускает в среднем 1.60 гола за матч, а в текущем турнире у нее одна победа и одно поражение. При этом хозяева забивают в пяти из семи последних встреч, что указывает на способность создавать моменты, но оборонительные проблемы могут стать решающими против организованного соперника.

В атаке «Реал Сосьедад Б» опирается на коллективные действия: за последние пять матчей команда забила восемь голов, но и пропустила столько же. Тренерскому штабу предстоит найти баланс между агрессией и страховкой, особенно учитывая, что соперник уверенно действует в переходных фазах. Ориентировочный состав, вероятно, сохранит ставку на быстрые фланги и прессинг, но против «Эйбара» это может быть рискованно.

«Эйбар» демонстрирует устойчивую форму: в последних пяти матчах команда забивает и пропускает в среднем по 1.40 гола, при этом забивает в девяти последних играх подряд. Несмотря на отсутствие побед в текущем турнире (две ничьи), гости имеют серьезное психологическое преимущество над хозяевами, выиграв пять последних очных встреч. Коэффициент 2.08 на победу «Эйбара» отражает их статус фаворита, подкрепленный статистикой личных встреч.

Ключевым фактором для «Эйбара» станет реализация моментов: команда стабильно забивает в последних пяти матчах против «Реал Сосьедад Б», а общий счет последних десяти встреч (17:8 в пользу гостей) говорит о тактическом превосходстве. Ориентировочный состав, вероятно, будет делать ставку на контроль мяча и быстрые переходы, используя слабые места в обороне хозяев. Если «Эйбар» сохранит концентрацию, его шансы на победу высоки.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи полностью на стороне «Эйбара»: команда выиграла пять последних матчей подряд, а общий счет за десять игр — 17:8. Тактически гости уверенно чувствуют себя против «Реал Сосьедад Б», что в сочетании с текущей формой делает победу «Эйбара» наиболее вероятным исходом.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Реал Сосьедад Б — Эйбар, и где смотреть

Матч: Реал Сосьедад Б — Эйбар состоится 29.07.2026 и начнется в 20:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Centro de Entrenamiento Zubieta».

Стартовые составы на матч Реал Сосьедад Б - Эйбар

Составы еще неизвестны

Реал Сосьедад Б - Эйбар – коэффициенты букмекеров на матч 02 августа 2026

Букмекер
42
10
1.01
48.38
14.51
1.01
28
6.9
1.06

Статистика для ставок

11
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Реал Сосьедад Б – Эйбар: Эйбар побеждает в 5 последних очных матчах
Прогноз
Эйбар победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.06
Поставить
В последних 5 играх Реал Сосьедад Б пропускает в среднем 1.60 гола за игру
Прогноз
Эйбар забьет больше одного гола
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.35
Поставить
В последних 5 играх Реал Сосьедад Б забивает в среднем 1.60 гола за игру
Прогноз
Реал Сосьедад Б забьет больше одного гола
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
2.20
Поставить
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