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Товарищеские матчи (клубы): Orijent 1919 — Grobničan Čavle, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Orijent 1919 — Grobničan Čavle пройдет 29.07.2026.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Orijent 1919 — коэффициент 1.20. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
1.20
Ставка
Победа команды Orijent 1919
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Шансы команд на победу

Orijent 1919 подходит к матчу с серией из трех игр без поражений, включая победу 3:1 в последнем товарищеском матче. Команда стабильно забивает, что подтверждается результатами: в четырех из пяти последних встреч она отличалась как минимум дважды. Турнирное положение не указано, но уверенная форма и поддержка своих трибун создают предпосылки для доминирования.

Ориентировочный состав Orijent 1919 не раскрыт, но тренерский штаб, вероятно, сохранит атакующий акцент, учитывая результативность в последних играх. Ключевые исполнители, судя по статистике, способны создавать моменты как с игры, так и после стандартов. Тактическая гибкость позволяет команде адаптироваться к сопернику, что важно в товарищеском контексте.

Grobničan Čavle имеет ограниченную игровую практику: последний официальный матч датирован февралем 2024 года, а товарищеские встречи редки. В единственном известном матче против Orijent 1919 команда уступила 2:4, что указывает на проблемы в обороне. Отсутствие регулярных игр может сказаться на игровом тонусе и сыгранности.

Состав Grobničan Čavle не объявлен, но по доступным данным команда испытывает трудности в атаке: в двух последних матчах забито лишь два мяча. Тренерскому штабу предстоит найти баланс между обороной и контратаками, чтобы сдержать более активного соперника. В товарищеском матче возможны эксперименты с составом, что добавляет неопределенности.

Последние матчи и личные встречи

Единственная известная очная встреча завершилась победой Orijent 1919 со счетом 4:2, что подтверждает их комфортную игру против данного соперника. С учетом текущей формы хозяев и отсутствия игровой практики у гостей, логичным выглядит повторение успеха Orijent 1919.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Orijent 1919 — Grobničan Čavle, и где смотреть

Матч: Orijent 1919 — Grobničan Čavle состоится 29.07.2026 и начнется в 19:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч Ориент 1919 - Гробничан Чавле

Составы еще неизвестны

Ориент 1919 - Гробничан Чавле – коэффициенты букмекеров на матч 02 августа 2026

Букмекер
4.58
1.31
8.76
3.9
1.37
9

Статистика для ставок

7
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Ориент 1919 побеждает в 3 последних матчах дома
Прогноз
Ориент 1919 победит
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Коэффициент
3.90
Поставить
В последних 5 играх Гробничан Чавле пропускает в среднем 1.40 гола за игру
Прогноз
Ориент 1919 забьет
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Коэффициент
1.38
Поставить
В последних 5 играх Гробничан Чавле забивает в среднем 6.80 гола за игру
Прогноз
Гробничан Чавле забьет больше двух голов
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
2.05
Поставить
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