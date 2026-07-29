Товарищеские матчи (клубы): Orijent 1919 — Grobničan Čavle, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Orijent 1919 — Grobničan Čavle пройдет 29.07.2026.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Orijent 1919 — коэффициент 1.20. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Orijent 1919 подходит к матчу с серией из трех игр без поражений, включая победу 3:1 в последнем товарищеском матче. Команда стабильно забивает, что подтверждается результатами: в четырех из пяти последних встреч она отличалась как минимум дважды. Турнирное положение не указано, но уверенная форма и поддержка своих трибун создают предпосылки для доминирования.

Ориентировочный состав Orijent 1919 не раскрыт, но тренерский штаб, вероятно, сохранит атакующий акцент, учитывая результативность в последних играх. Ключевые исполнители, судя по статистике, способны создавать моменты как с игры, так и после стандартов. Тактическая гибкость позволяет команде адаптироваться к сопернику, что важно в товарищеском контексте.

Grobničan Čavle имеет ограниченную игровую практику: последний официальный матч датирован февралем 2024 года, а товарищеские встречи редки. В единственном известном матче против Orijent 1919 команда уступила 2:4, что указывает на проблемы в обороне. Отсутствие регулярных игр может сказаться на игровом тонусе и сыгранности.

Состав Grobničan Čavle не объявлен, но по доступным данным команда испытывает трудности в атаке: в двух последних матчах забито лишь два мяча. Тренерскому штабу предстоит найти баланс между обороной и контратаками, чтобы сдержать более активного соперника. В товарищеском матче возможны эксперименты с составом, что добавляет неопределенности.

Последние матчи и личные встречи

Единственная известная очная встреча завершилась победой Orijent 1919 со счетом 4:2, что подтверждает их комфортную игру против данного соперника. С учетом текущей формы хозяев и отсутствия игровой практики у гостей, логичным выглядит повторение успеха Orijent 1919.

Статистика личных встреч 1 Победа 0 Ничьих 0 Побед Товарищеские матчи (клубы). 10.02.2024 Ориент 1919 4 – 2 Гробничан Чавле

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Orijent 1919 — Grobničan Čavle, и где смотреть

Матч: Orijent 1919 — Grobničan Čavle состоится 29.07.2026 и начнется в 19:30 по московскому времени.