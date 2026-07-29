Лига чемпионов УЕФА: Жальгирис Каунас — КИ Клаксвик, шансы команд на победу в матче

Матч Лиги чемпионов УЕФА: Жальгирис Каунас — КИ Клаксвик пройдет 29.07.2026 на стадионе «Jonavos centrinis stadionas». Хозяева набрали 5 очков в 3 турах сезона, гости — 7 очков в 3 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 3.60. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Жальгирис Каунас подходит к матчу с серией без поражений из восьми игр и уверенной формой в атаке: в последних пяти матчах команда забивает в среднем 2.20 гола за игру. В текущем турнире хозяева не проигрывают, имея одну победу и две ничьи, что говорит о стабильности, но и о нехватке результативности в ключевых моментах. Пропуская в среднем 0.60 гола за последние пять игр, оборона выглядит надежно, однако соперник также демонстрирует схожую защитную статистику.

В ориентировочном составе Жальгириса выделяется лучший бомбардир сезона Амин Беншеб, забивший два гола. Команда делает ставку на контроль мяча и позиционные атаки, но против организованной обороны гостей может столкнуться с трудностями. Тренерский штаб, вероятно, сделает акцент на быстрые переходы и использование флангов, чтобы вскрыть защитные порядки КИ Клаксвик.

КИ Клаксвик также не проигрывает в последних трех матчах Лиги чемпионов и имеет в активе две победы и одну ничью в текущем турнире. Команда пропускает в среднем 0.60 гола за последние пять игр, что сопоставимо с показателями хозяев, но атака менее продуктивна — 0.80 гола за игру. Гости уверенно чувствуют себя на выезде: они не проигрывают в 11 из 13 последних гостевых матчей в турнире, что подчеркивает их оборонительную устойчивость.

В составе КИ Клаксвик ключевым игроком является лучший бомбардир Полль Клеттскар, также забивший два гола. Команда предпочитает играть вторым номером, делая ставку на контратаки и стандартные положения. Ориентировочный состав предполагает плотную игру в центре поля, что может нейтрализовать атакующие порывы хозяев и привести к закрытому матчу.

Последние матчи и личные встречи

Единственная очная встреча в этом сезоне завершилась нулевой ничьей, что отражает равенство сил и сложность вскрытия обороны друг друга. Тактический прогноз указывает на повторение сценария: обе команды имеют схожие показатели пропущенных голов и длительные серии без поражений, что делает ничейный исход наиболее вероятным.

Статистика личных встреч 0 Побед 1 Ничья 0 Побед Лига чемпионов. 21.07.2026 КИ Клаксвик 0 – 0 Жальгирис Каунас

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Жальгирис Каунас — КИ Клаксвик, и где смотреть

Матч: Жальгирис Каунас — КИ Клаксвик состоится 29.07.2026 и начнется в 19:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Jonavos centrinis stadionas». Прямая трансляция — Окко.