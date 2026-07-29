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Лига чемпионов УЕФА: Жальгирис Каунас — КИ Клаксвик, шансы команд на победу в матче

Матч Лиги чемпионов УЕФА: Жальгирис Каунас — КИ Клаксвик пройдет 29.07.2026 на стадионе «Jonavos centrinis stadionas». Хозяева набрали 5 очков в 3 турах сезона, гости — 7 очков в 3 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 3.60. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
3.60
Ставка
Ничья
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Шансы команд на победу

Жальгирис Каунас подходит к матчу с серией без поражений из восьми игр и уверенной формой в атаке: в последних пяти матчах команда забивает в среднем 2.20 гола за игру. В текущем турнире хозяева не проигрывают, имея одну победу и две ничьи, что говорит о стабильности, но и о нехватке результативности в ключевых моментах. Пропуская в среднем 0.60 гола за последние пять игр, оборона выглядит надежно, однако соперник также демонстрирует схожую защитную статистику.

В ориентировочном составе Жальгириса выделяется лучший бомбардир сезона Амин Беншеб, забивший два гола. Команда делает ставку на контроль мяча и позиционные атаки, но против организованной обороны гостей может столкнуться с трудностями. Тренерский штаб, вероятно, сделает акцент на быстрые переходы и использование флангов, чтобы вскрыть защитные порядки КИ Клаксвик.

КИ Клаксвик также не проигрывает в последних трех матчах Лиги чемпионов и имеет в активе две победы и одну ничью в текущем турнире. Команда пропускает в среднем 0.60 гола за последние пять игр, что сопоставимо с показателями хозяев, но атака менее продуктивна — 0.80 гола за игру. Гости уверенно чувствуют себя на выезде: они не проигрывают в 11 из 13 последних гостевых матчей в турнире, что подчеркивает их оборонительную устойчивость.

В составе КИ Клаксвик ключевым игроком является лучший бомбардир Полль Клеттскар, также забивший два гола. Команда предпочитает играть вторым номером, делая ставку на контратаки и стандартные положения. Ориентировочный состав предполагает плотную игру в центре поля, что может нейтрализовать атакующие порывы хозяев и привести к закрытому матчу.

Последние матчи и личные встречи

Единственная очная встреча в этом сезоне завершилась нулевой ничьей, что отражает равенство сил и сложность вскрытия обороны друг друга. Тактический прогноз указывает на повторение сценария: обе команды имеют схожие показатели пропущенных голов и длительные серии без поражений, что делает ничейный исход наиболее вероятным.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Жальгирис Каунас — КИ Клаксвик, и где смотреть

Матч: Жальгирис Каунас — КИ Клаксвик состоится 29.07.2026 и начнется в 19:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Jonavos centrinis stadionas». Прямая трансляция — Окко.

Стартовые составы на матч Жальгирис Каунас - КИ Клаксвик

Жальгирис Каунас
Основной состав
  • 55
    Флаг
    Томас Шведкаускас
    ВР
  • 37
    Флаг
    Носа Эдокполор
    ЗЩ
  • 77
    Флаг
    Рокас Лекятас
    ЗЩ
  • 3
    Флаг
    Антон Толордава
    ЗЩ
  • 45
    Флаг
    Жорис Муташи
    ЗЩ
  • 32
    Флаг
    Франко Бальдассарра
    ПЗ
  • 70
    Флаг
    Фабьен Урега
    ПЗ
  • 14
    Флаг
    Викинтас Сливка
    ПЗ
  • 7
    Флаг
    Амин Беншеб
    ПЗ
  • 24
    Флаг
    Мотеюс Бурба
    НАП
  • 19
    Флаг
    Ренан
    НАП
Запасные
  • 22
    Флаг
    Дейвидас Микеленис
    ВР
  • 2
    Флаг
    Tautvydas Burdzilauskas
    ЗЩ
  • 23
    Флаг
    Альдаир Эрнандес
    ЗЩ
  • 33
    Флаг
    Марко Конатар
    ЗЩ
  • 4
    Флаг
    Лука Рачич
    ЗЩ
  • 17
    Флаг
    Иван Фиолич
    ПЗ
  • 8
    Флаг
    Юкиоси Карасима
    ПЗ
  • 15
    Флаг
    Leonardo Ribeiro Da Cruz
    ПЗ
  • 10
    Флаг
    Гратас Сиргедас
    ПЗ
  • 99
    Флаг
    Харис Кадрич
    НАП
  • 9
    Флаг
    Леон Крекович
    НАП
КИ Клаксвик
Основной состав
  • 96
    Флаг
    Марк Фабрисиус Йенсен
    ВР
  • 2
    Флаг
    Гастон Тельечеа
    ЗЩ
  • 5
    Флаг
    Дени Павлович
    ЗЩ
  • 26
    Флаг
    Гилли Соренсен
    ЗЩ
  • 36
    Флаг
    Жан
    ЗЩ
  • 23
    Флаг
    Йоуаннес Даниэльсен
    ЗЩ
  • 4
    Флаг
    Mansour Sinyan
    ПЗ
  • 10
    Флаг
    Халлур Ханссон
    ПЗ
  • 28
    Флаг
    Oussama Ali
    ПЗ
  • 9
    Флаг
    Полль Клеттскар
    НАП
  • 17
    Флаг
    Филип Браттбакк
    НАП
Запасные
  • 12
    Флаг
    Nicolai Vinter Christensen
    ВР
  • 6
    Флаг
    Даниэль Йохансен
    ЗЩ
  • 29
    Флаг
    Суймун Кальсе
    ЗЩ
  • 24
    Флаг
    Martín Rodrigo González
    ПЗ
  • 14
    Флаг
    Рене Юнсен
    ПЗ
  • 25
    Флаг
    Hampus Näsström
    ПЗ
  • 7
    Флаг
    Орни Фредериксберг
    НАП
  • 20
    Флаг
    Erlend Hustad
    НАП
  • 11
    Флаг
    Йонн Йоханнесен
    НАП
  • 27
    Флаг
    Dávid Reynheim
    НАП

Жальгирис Каунас - КИ Клаксвик – коэффициенты букмекеров на матч 02 августа 2026

Букмекер
1.01
9
66
1.01
21
63
1.02
12
80

Статистика для ставок

6
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Жальгирис Каунас не проигрывает в 8 последних матчах
Прогноз
Жальгирис Каунас не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.08
Поставить
КИ Клаксвик не проигрывает в 11 из 13 последних матчей в гостях в турнире «Лига чемпионов»
Прогноз
КИ Клаксвик не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.19
Поставить
В последних 5 играх Жальгирис Каунас пропускает в среднем 0.60 гола за игру
Прогноз
КИ Клаксвик забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
5.90
Поставить
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