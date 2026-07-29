Лига чемпионов УЕФА: Жальгирис Каунас — КИ Клаксвик, шансы команд на победу в матче

Матч Лиги чемпионов УЕФА: Жальгирис Каунас — КИ Клаксвик пройдет 29.07.2026 на стадионе «Jonavos centrinis stadionas». Хозяева набрали 5 очков в 3 турах сезона, гости — 7 очков в 3 турах.
Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 3.60. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.
Шансы команд на победу
Жальгирис Каунас подходит к матчу с серией без поражений из восьми игр и уверенной формой в атаке: в последних пяти матчах команда забивает в среднем 2.20 гола за игру. В текущем турнире хозяева не проигрывают, имея одну победу и две ничьи, что говорит о стабильности, но и о нехватке результативности в ключевых моментах. Пропуская в среднем 0.60 гола за последние пять игр, оборона выглядит надежно, однако соперник также демонстрирует схожую защитную статистику.
В ориентировочном составе Жальгириса выделяется лучший бомбардир сезона Амин Беншеб, забивший два гола. Команда делает ставку на контроль мяча и позиционные атаки, но против организованной обороны гостей может столкнуться с трудностями. Тренерский штаб, вероятно, сделает акцент на быстрые переходы и использование флангов, чтобы вскрыть защитные порядки КИ Клаксвик.
КИ Клаксвик также не проигрывает в последних трех матчах Лиги чемпионов и имеет в активе две победы и одну ничью в текущем турнире. Команда пропускает в среднем 0.60 гола за последние пять игр, что сопоставимо с показателями хозяев, но атака менее продуктивна — 0.80 гола за игру. Гости уверенно чувствуют себя на выезде: они не проигрывают в 11 из 13 последних гостевых матчей в турнире, что подчеркивает их оборонительную устойчивость.
В составе КИ Клаксвик ключевым игроком является лучший бомбардир Полль Клеттскар, также забивший два гола. Команда предпочитает играть вторым номером, делая ставку на контратаки и стандартные положения. Ориентировочный состав предполагает плотную игру в центре поля, что может нейтрализовать атакующие порывы хозяев и привести к закрытому матчу.
Последние матчи и личные встречи
Единственная очная встреча в этом сезоне завершилась нулевой ничьей, что отражает равенство сил и сложность вскрытия обороны друг друга. Тактический прогноз указывает на повторение сценария: обе команды имеют схожие показатели пропущенных голов и длительные серии без поражений, что делает ничейный исход наиболее вероятным.
Статистика личных встреч
Травмированные игроки
Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.
Когда начнется матч Жальгирис Каунас — КИ Клаксвик, и где смотреть
Матч: Жальгирис Каунас — КИ Клаксвик состоится 29.07.2026 и начнется в 19:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Jonavos centrinis stadionas». Прямая трансляция — Окко.
Стартовые составы на матч Жальгирис Каунас - КИ Клаксвик
- 55Томас ШведкаускасВР
- 37Носа ЭдокполорЗЩ
- 77Рокас ЛекятасЗЩ
- 3Антон ТолордаваЗЩ
- 45Жорис МуташиЗЩ
- 32Франко БальдассарраПЗ
- 70Фабьен УрегаПЗ
- 14Викинтас СливкаПЗ
- 7Амин БеншебПЗ
- 24Мотеюс БурбаНАП
- 19РенанНАП
- 22Дейвидас МикеленисВР
- 2Tautvydas BurdzilauskasЗЩ
- 23Альдаир ЭрнандесЗЩ
- 33Марко КонатарЗЩ
- 4Лука РачичЗЩ
- 17Иван ФиоличПЗ
- 8Юкиоси КарасимаПЗ
- 15Leonardo Ribeiro Da CruzПЗ
- 10Гратас СиргедасПЗ
- 99Харис КадричНАП
- 9Леон КрековичНАП
- 96Марк Фабрисиус ЙенсенВР
- 2Гастон ТельечеаЗЩ
- 5Дени ПавловичЗЩ
- 26Гилли СоренсенЗЩ
- 36ЖанЗЩ
- 23Йоуаннес ДаниэльсенЗЩ
- 4Mansour SinyanПЗ
- 10Халлур ХанссонПЗ
- 28Oussama AliПЗ
- 9Полль КлеттскарНАП
- 17Филип БраттбаккНАП
- 12Nicolai Vinter ChristensenВР
- 6Даниэль ЙохансенЗЩ
- 29Суймун КальсеЗЩ
- 24Martín Rodrigo GonzálezПЗ
- 14Рене ЮнсенПЗ
- 25Hampus NäsströmПЗ
- 7Орни ФредериксбергНАП
- 20Erlend HustadНАП
- 11Йонн ЙоханнесенНАП
- 27Dávid ReynheimНАП
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