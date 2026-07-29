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Товарищеские матчи (клубы): Хоффенхайм — Хольштайн Киль, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Хоффенхайм — Хольштайн Киль пройдет 29.07.2026 на стадионе «Akademie-Arena Rasen 1». Хозяева набрали 0 очков в 2 турах сезона, гости — 0 очков в 6 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Хоффенхайм — коэффициент 1.35. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
1.35
Ставка
Победа команды Хоффенхайм
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Шансы команд на победу

Хоффенхайм подходит к матчу после уверенной победы 3:0 в последнем контрольном матче, что может свидетельствовать о наборе формы. В предыдущем сезоне команда чередовала победы с поражениями, но в целом демонстрировала результативную игру, забивая в четырех из пяти последних встреч. Букмекеры оценивают шансы хозяев высоко, что отражает их статус в предсезонной подготовке.

В ориентировочном составе Хоффенхайма ожидаются основные игроки, способные контролировать мяч и создавать моменты через фланги. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на высокий прессинг и быстрые переходы, чтобы использовать возможную несыгранность гостей. Ключевым может стать взаимодействие в атаке, где хозяева имеют преимущество в классе.

Хольштайн Киль провел несколько товарищеских матчей с разными результатами, включая ничью с Суонси и победу над Аль-Ахли. Однако в официальных встречах прошлого сезона команда часто уступала, что указывает на возможные проблемы в обороне. Гости уступают сопернику по уровню, и их шансы связаны с плотной игрой в защите и контратаками.

Состав Хольштайн Киля, скорее всего, будет строиться вокруг опытных игроков, способных организовать оборону. Однако против более сильного соперника им потребуется дисциплина и реализация редких моментов. Тактически гости могут сделать акцент на стандартных положениях, чтобы компенсировать недостаток владения мячом.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не указаны, но тактический прогноз склоняется в пользу Хоффенхайма: хозяева имеют более высокий класс и мотивацию в предсезонном матче, что подтверждается коэффициентом 1.35. Ожидается, что Хоффенхайм сможет контролировать игру и одержать победу.

Травмированные игроки

У команды Хоффенхайм в списке травмированных Валантен Жандре и Коки Матида.

Когда начнется матч Хоффенхайм — Хольштайн Киль, и где смотреть

Матч: Хоффенхайм — Хольштайн Киль состоится 29.07.2026 и начнется в 19:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Akademie-Arena Rasen 1».

Стартовые составы на матч Хоффенхайм - Хольштайн Киль

Составы еще неизвестны

Хоффенхайм - Хольштайн Киль – коэффициенты букмекеров на матч 02 августа 2026

Букмекер
1.13
6.2
32
1.12
6.8
30
1.13
6.15
28.24

Статистика для ставок

12
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Хоффенхайм не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
Прогноз
Хоффенхайм не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.04
Поставить
Хоффенхайм – Хольштайн Киль: Хоффенхайм побеждает в 3 последних очных матчах
Прогноз
Хоффенхайм победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.13
Поставить
Хольштайн Киль не проигрывает в 5 из 6 последних матчей в турнире «Товарищеские матчи (клубы)»
Прогноз
Хольштайн Киль не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
3.65
Поставить
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