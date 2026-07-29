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Товарищеские матчи (клубы): Гроссето — San Donato Tavarnelle, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Гроссето — San Donato Tavarnelle пройдет 29.07.2026.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 3.55. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
3.55
Ставка
Ничья
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Шансы команд на победу

Гроссето подходит к матчу после серии неудачных результатов: в последних пяти играх команда потерпела четыре поражения и лишь однажды сыграла вничью. Разница мячей 2:18 указывает на серьезные проблемы в обороне, особенно против соперников из более высоких дивизионов. Тем не менее, товарищеский статус встречи позволяет тренерскому штабу экспериментировать с составом и попытаться выстроить более надежную структуру без мяча.

Ориентировочный состав Гроссето, вероятно, будет близок к оптимальному, но точные данные отсутствуют. Ключевой задачей станет организация обороны после крупных поражений в предыдущих спаррингах. Тренерскому штабу предстоит найти баланс между атакующими действиями и страховкой тылов, чтобы не допустить повторения разгромов.

San Donato Tavarnelle также не может похвастаться стабильностью: в последних пяти матчах команда одержала одну победу, один раз сыграла вничью и потерпела три поражения. Разница мячей 5:12 свидетельствует о проблемах в защите, особенно в выездных встречах. Однако товарищеский характер матча дает возможность отработать игровые связи без турнирного давления.

Состав San Donato Tavarnelle на этот матч не объявлен, но можно ожидать ротации с учетом длительного перерыва между официальными играми. Команда постарается сыграть компактно в обороне и использовать контратаки, чтобы компенсировать нехватку игровой практики. Ключевым фактором станет способность сохранять концентрацию на протяжении всего матча.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не зафиксированы в доступных данных, поэтому прогноз строится на анализе текущей формы. Обе команды подходят к матчу с серией неудач и проблемами в обороне, что делает ничейный исход наиболее вероятным сценарием: соперники вряд ли рискнут раскрываться, а товарищеский статус снижает остроту борьбы.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Гроссето — San Donato Tavarnelle, и где смотреть

Матч: Гроссето — San Donato Tavarnelle состоится 29.07.2026 и начнется в 18:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч Гроссето - Сан-Донато Таварнелле

Составы еще неизвестны

Гроссето - Сан-Донато Таварнелле – коэффициенты букмекеров на матч 02 августа 2026

Букмекер
32
6.7
1.1
34
6.8
1.07
1.49
3.98
5.98

Статистика для ставок

7
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Гроссето не выигрывает в 6 последних матчах дома
Прогноз
Сан-Донато Таварнелле не проиграет
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Коэффициент
1.02
Поставить
В последних 5 играх Сан-Донато Таварнелле пропускает в среднем 0.40 гола за игру
Прогноз
Гроссето не забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
6.20
Поставить
В последних 5 играх Сан-Донато Таварнелле забивает в среднем 1.00 гола за игру
Прогноз
Сан-Донато Таварнелле забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.75
Поставить
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