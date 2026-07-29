Товарищеские матчи (клубы): Гроссето — San Donato Tavarnelle, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Гроссето — San Donato Tavarnelle пройдет 29.07.2026.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 3.55. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Гроссето подходит к матчу после серии неудачных результатов: в последних пяти играх команда потерпела четыре поражения и лишь однажды сыграла вничью. Разница мячей 2:18 указывает на серьезные проблемы в обороне, особенно против соперников из более высоких дивизионов. Тем не менее, товарищеский статус встречи позволяет тренерскому штабу экспериментировать с составом и попытаться выстроить более надежную структуру без мяча.

Ориентировочный состав Гроссето, вероятно, будет близок к оптимальному, но точные данные отсутствуют. Ключевой задачей станет организация обороны после крупных поражений в предыдущих спаррингах. Тренерскому штабу предстоит найти баланс между атакующими действиями и страховкой тылов, чтобы не допустить повторения разгромов.

San Donato Tavarnelle также не может похвастаться стабильностью: в последних пяти матчах команда одержала одну победу, один раз сыграла вничью и потерпела три поражения. Разница мячей 5:12 свидетельствует о проблемах в защите, особенно в выездных встречах. Однако товарищеский характер матча дает возможность отработать игровые связи без турнирного давления.

Состав San Donato Tavarnelle на этот матч не объявлен, но можно ожидать ротации с учетом длительного перерыва между официальными играми. Команда постарается сыграть компактно в обороне и использовать контратаки, чтобы компенсировать нехватку игровой практики. Ключевым фактором станет способность сохранять концентрацию на протяжении всего матча.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не зафиксированы в доступных данных, поэтому прогноз строится на анализе текущей формы. Обе команды подходят к матчу с серией неудач и проблемами в обороне, что делает ничейный исход наиболее вероятным сценарием: соперники вряд ли рискнут раскрываться, а товарищеский статус снижает остроту борьбы.

Статистика личных встреч 3 Победы 1 Ничья 1 Победа Серия D. 26.04.2026 Гроссето 0 – 2 Сан-Донато Таварнелле Серия D. 14.12.2025 Сан-Донато Таварнелле 0 – 1 Гроссето Серия D. 08.04.2025 Гроссето 0 – 0 Сан-Донато Таварнелле Серия D. 24.11.2024 Сан-Донато Таварнелле 0 – 1 Гроссето Серия D. 21.04.2024 Сан-Донато Таварнелле 0 – 1 Гроссето

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Гроссето — San Donato Tavarnelle, и где смотреть

Матч: Гроссето — San Donato Tavarnelle состоится 29.07.2026 и начнется в 18:30 по московскому времени.