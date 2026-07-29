3 мин.
0
Товарищеские матчи (клубы): Губбио — , шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Губбио — пройдет 29.07.2026.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 4.05. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
Реклама 18+
Коэффициент
4.05
Ставка
Ничья
Бонус
Специальный бонус 1 500 ₽
Повторить ставку в БЕТСИТИ
Возможный выигрыш при повторении прогноза - 6 075 ₽
Реклама 18+

Шансы команд на победу

Губбио подходит к матчу после серии невыразительных результатов: в последних пяти играх лишь одна победа при двух поражениях и двух ничьих. Команда испытывает трудности в атаке, забив всего четыре мяча за этот отрезок, при этом пропустив пять. Турнирное положение не указано, но товарищеский статус встречи позволяет сосредоточиться на отработке взаимодействий.

Ориентировочный состав Губбио не раскрыт, но тренерский штаб, вероятно, использует матч для ротации и проверки глубины состава. В отсутствие данных о ключевых игроках тактический контекст строится на общем фоне: команде предстоит улучшить реализацию моментов и плотность в центре поля, чтобы навязать борьбу сопернику.

Соперник Губбио также не демонстрирует стабильности: в последних трех известных матчах одна победа, одна ничья и одно поражение. Команда забила три мяча и пропустила четыре, что указывает на проблемы в обороне. Товарищеский статус матча снижает турнирное давление, но не отменяет необходимости наладить баланс между линиями.

Состав соперника не объявлен, поэтому тактический прогноз ограничен общими соображениями. Команда может сделать ставку на быстрые переходы и стандартные положения, где у нее есть потенциал. Однако без конкретных данных о лидерах сложно оценить, насколько эффективно будет реализовано это преимущество.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами редки, но в последнем матче Губбио одержал победу. Учитывая нестабильную форму обеих сторон и товарищеский статус, наиболее вероятным исходом выглядит ничья, где каждая команда сможет проверить свои резервы без риска поражения.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Губбио — , и где смотреть

Матч: Губбио — состоится 29.07.2026 и начнется в 18:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч Губбио - Спортинг Трестина

Составы еще неизвестны

Губбио - Спортинг Трестина – коэффициенты букмекеров на матч 02 августа 2026

Букмекер
1.01
5.9
15
1.14
6
15
1.01
21.53
28.39

Статистика для ставок

6
Реклама 18+
Спортинг Трестина не проигрывает в 10 из 12 последних матчей
Прогноз
Спортинг Трестина не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
2.50
Поставить
В последних 5 играх Губбио пропускает в среднем 0.80 гола за игру
Прогноз
Спортинг Трестина забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
4.40
Поставить
В последних 5 играх Губбио забивает в среднем 0.80 гола за игру
Прогноз
Губбио забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.09
Поставить
Реклама 18+
Лучшие бонусы букмекеров
Все бонусы
10 000 ₽
Фрибет новым игрокам от WINLINE – 10 000
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
1 500 ₽
Эксклюзивный промокод на три фрибета по 500 рублей для новых клиентов БК «БЕТСИТИ» – без депозита!
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
20 000 ₽
Приветственный бонус в БК «Балтбет» – до 20 000 рублей
ПодробнееЗАБРАТЬ БОНУС
10 000 ₽
Фрибет до 10 000 всем новым клиентам БК BETBOOM
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
15 000 ₽
Фрибет без депозита от «Фонбет» при регистрации – до 15 000 рублей
ПодробнееЗАБРАТЬ БОНУС
8 000 ₽
Шумный фрибет новым игрокам от БК «Лига Ставок» – до 8 000 рублей
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
Все бонусы
Реклама 18+
logoГуббио
товарищеские матчи (клубы)
logoСтавки на спорт
Прогнозы на футбол
logoПрогнозы на спорт
Ставки на футбол