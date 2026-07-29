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FONBET Кубок России: Кировец ГУТИД — Тосно, шансы команд на победу в матче

Матч FONBET Кубка России: Кировец ГУТИД — Тосно пройдет 29.07.2026.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Тосно — коэффициент 1.83. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
1.83
Ставка
Победа команды Тосно
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Шансы команд на победу

Кировец ГУТИД подходит к матчу с нестабильной формой: в последних пяти играх команда одержала три победы, но также потерпела два поражения. Средняя результативность — 1.80 гола за матч при 1.20 пропущенного, что указывает на склонность к открытой игре. В текущем турнире команда еще не набирала очков, что добавляет мотивации.

Ориентировочный состав Кировца ГУТИД строится вокруг атакующей линии, которая забивает в шести из семи последних матчей. Однако оборона нестабильна: в двух из пяти последних игр пропущено три и два гола соответственно. Тренерскому штабу предстоит найти баланс между атакой и защитой, чтобы сдержать соперника.

Тосно демонстрирует уверенную форму: четыре победы подряд и ничья в последних пяти матчах. Команда забивает в среднем 2.00 гола за игру, пропуская лишь 0.80, что говорит о надежной обороне. В текущем турнире Тосно еще не играл, но победная серия создает психологическое преимущество.

Тосно опирается на стабильный атакующий механизм: команда забивает в четырех последних матчах подряд. Ориентировочный состав позволяет варьировать давление через фланги и центр. С учетом низкой пропускаемости, гости могут контролировать ход встречи, особенно если реализуют моменты в первой половине.

Последние матчи и личные встречи

В единственной очной встрече в Третьем дивизионе Тосно одержал победу 2:1, что подтверждает их умение играть против Кировца ГУТИД. С учетом текущей формы гостей и их победной серии, Тосно выглядит предпочтительнее: букмекерский коэффициент 1.83 отражает их статус фаворита, а статистика забитых и пропущенных голов указывает на более сбалансированную игру.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Кировец ГУТИД — Тосно, и где смотреть

Матч: Кировец ГУТИД — Тосно состоится 29.07.2026 и начнется в 18:00 по московскому времени. Прямая трансляция — «Матч! Премьер».

Стартовые составы на матч СШ Кировец-Восхождение - Тосно

СШ Кировец-Восхождение
Основной состав
  • 7
    Флаг
    Дмитрий Бацман
    ПЗ
  • 65
    Флаг
    Кирилл Макаров
    ПЗ
  • 62
    Флаг
    Дмитрий Жабин
    НАП
Запасные
  • 99
    Флаг
    Кирилл Макеев
    ПЗ
  • 18
    Флаг
    Александр Егунов
    ПЗ
Тосно
Основной состав
  • 6
    Флаг
    Никита Горбачев
    ЗЩ
  • 12
    Флаг
    Виталий Чудецкий
    ПЗ
  • 14
    Флаг
    Владимир Филиппов
    ЗЩ
Запасные
  • 13
    Флаг
    Егор Воронин
    ПЗ

СШ Кировец-Восхождение - Тосно – коэффициенты букмекеров на матч 02 августа 2026

Букмекер
76
15
1.02
16.34
4.01
1.27

Статистика для ставок

7
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Тосно побеждает в 4 последних матчах
Прогноз
Тосно победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.02
Поставить
В последних 5 играх Кировец ГУТИД пропускает в среднем 1.20 гола за игру
Прогноз
Тосно забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.62
Поставить
В последних 5 играх Кировец ГУТИД забивает в среднем 1.80 гола за игру
Прогноз
СШ Кировец-Восхождение забьет больше одного гола
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
2.05
Поставить
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