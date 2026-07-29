FONBET Кубок России: Кировец ГУТИД — Тосно, шансы команд на победу в матче

Матч FONBET Кубка России: Кировец ГУТИД — Тосно пройдет 29.07.2026.
Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Тосно — коэффициент 1.83. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.
Шансы команд на победу
Кировец ГУТИД подходит к матчу с нестабильной формой: в последних пяти играх команда одержала три победы, но также потерпела два поражения. Средняя результативность — 1.80 гола за матч при 1.20 пропущенного, что указывает на склонность к открытой игре. В текущем турнире команда еще не набирала очков, что добавляет мотивации.
Ориентировочный состав Кировца ГУТИД строится вокруг атакующей линии, которая забивает в шести из семи последних матчей. Однако оборона нестабильна: в двух из пяти последних игр пропущено три и два гола соответственно. Тренерскому штабу предстоит найти баланс между атакой и защитой, чтобы сдержать соперника.
Тосно демонстрирует уверенную форму: четыре победы подряд и ничья в последних пяти матчах. Команда забивает в среднем 2.00 гола за игру, пропуская лишь 0.80, что говорит о надежной обороне. В текущем турнире Тосно еще не играл, но победная серия создает психологическое преимущество.
Тосно опирается на стабильный атакующий механизм: команда забивает в четырех последних матчах подряд. Ориентировочный состав позволяет варьировать давление через фланги и центр. С учетом низкой пропускаемости, гости могут контролировать ход встречи, особенно если реализуют моменты в первой половине.
Последние матчи и личные встречи
В единственной очной встрече в Третьем дивизионе Тосно одержал победу 2:1, что подтверждает их умение играть против Кировца ГУТИД. С учетом текущей формы гостей и их победной серии, Тосно выглядит предпочтительнее: букмекерский коэффициент 1.83 отражает их статус фаворита, а статистика забитых и пропущенных голов указывает на более сбалансированную игру.
Статистика личных встреч
Травмированные игроки
Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.
Когда начнется матч Кировец ГУТИД — Тосно, и где смотреть
Матч: Кировец ГУТИД — Тосно состоится 29.07.2026 и начнется в 18:00 по московскому времени. Прямая трансляция — «Матч! Премьер».
Стартовые составы на матч СШ Кировец-Восхождение - Тосно
- 7Дмитрий БацманПЗ
- 65Кирилл МакаровПЗ
- 62Дмитрий ЖабинНАП
- 99Кирилл МакеевПЗ
- 18Александр ЕгуновПЗ
- 6Никита ГорбачевЗЩ
- 12Виталий ЧудецкийПЗ
- 14Владимир ФилипповЗЩ
- 13Егор ВоронинПЗ
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