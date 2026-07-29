FONBET Кубок России: Кировец ГУТИД — Тосно, шансы команд на победу в матче

Матч FONBET Кубка России: Кировец ГУТИД — Тосно пройдет 29.07.2026.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Тосно — коэффициент 1.83. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Кировец ГУТИД подходит к матчу с нестабильной формой: в последних пяти играх команда одержала три победы, но также потерпела два поражения. Средняя результативность — 1.80 гола за матч при 1.20 пропущенного, что указывает на склонность к открытой игре. В текущем турнире команда еще не набирала очков, что добавляет мотивации.

Ориентировочный состав Кировца ГУТИД строится вокруг атакующей линии, которая забивает в шести из семи последних матчей. Однако оборона нестабильна: в двух из пяти последних игр пропущено три и два гола соответственно. Тренерскому штабу предстоит найти баланс между атакой и защитой, чтобы сдержать соперника.

Тосно демонстрирует уверенную форму: четыре победы подряд и ничья в последних пяти матчах. Команда забивает в среднем 2.00 гола за игру, пропуская лишь 0.80, что говорит о надежной обороне. В текущем турнире Тосно еще не играл, но победная серия создает психологическое преимущество.

Тосно опирается на стабильный атакующий механизм: команда забивает в четырех последних матчах подряд. Ориентировочный состав позволяет варьировать давление через фланги и центр. С учетом низкой пропускаемости, гости могут контролировать ход встречи, особенно если реализуют моменты в первой половине.

Последние матчи и личные встречи

В единственной очной встрече в Третьем дивизионе Тосно одержал победу 2:1, что подтверждает их умение играть против Кировца ГУТИД. С учетом текущей формы гостей и их победной серии, Тосно выглядит предпочтительнее: букмекерский коэффициент 1.83 отражает их статус фаворита, а статистика забитых и пропущенных голов указывает на более сбалансированную игру.

Статистика личных встреч 0 Побед 0 Ничьих 1 Победа Третий дивизион. 04.06.2026 СШ Кировец-Восхождение 1 – 2 Тосно

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Кировец ГУТИД — Тосно, и где смотреть

Матч: Кировец ГУТИД — Тосно состоится 29.07.2026 и начнется в 18:00 по московскому времени. Прямая трансляция — «Матч! Премьер».