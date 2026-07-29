Лига чемпионов УЕФА: Кайрат — Омония, шансы команд на победу в матче

Матч Лиги чемпионов УЕФА: Кайрат — Омония пройдет 29.07.2026 в Алматы на стадионе «стадион Орталык Алматы». Хозяева набрали 6 очков в 3 турах сезона, гости — 3 очка в 1 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Кайрат — коэффициент 2.15. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Кайрат подходит к матчу с 6 очками в 3 турах, что ставит его в число лидеров группы. Команда забивает в среднем 1.80 гола за последние 5 игр, но пропускает в 3 последних матчах, что указывает на уязвимость в обороне. Несмотря на поражение от Омонии в прошлой встрече (0:1), хозяева имеют хорошую результативность и мотивацию взять реванш на своем поле.

В атаке Кайрат опирается на Жоржинью, лучшего бомбардира с 1 голом в сезоне. Ориентировочный состав включает опытных игроков, таких как Александр Мартынович и Лукас Африко, что добавляет стабильности. Тренерский штаб может сделать акцент на быстрых фланговых атаках через Жоржинью и Марка Гуаля, чтобы использовать слабости гостей в позиционной обороне.

Омония лидирует в группе с 3 очками после 1 тура, одержав победу над Кайратом (1:0). Команда не проигрывает в 18 последних матчах, что говорит о высокой устойчивости. В последних 5 играх гости забивают в среднем 1.40 гола и пропускают 0.80, демонстрируя сбалансированную игру. Однако их серия без поражений может быть прервана на выезде против мотивированного соперника.

Ключевой игрок Омонии — Панайотис Андреу, лучший бомбардир с 1 голом. Ориентировочный состав включает опытных защитников, таких как Сену Кулибали и Лоик Него, что обеспечивает надежность сзади. Гости предпочитают контролировать темп и использовать стандартные положения, но против агрессивного прессинга Кайрата им может не хватить скорости в переходных фазах.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече Омония победила 1:0, продлив свою беспроигрышную серию против Кайрата до 3 матчей. Однако хозяева имеют преимущество своего поля и более высокую результативность в атаке, что может нарушить гегемонию гостей. Тактически Кайрат способен навязать высокий темп и использовать ошибки обороны соперника, что делает ставку на победу хозяев обоснованной.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Кайрат — Омония, и где смотреть

Матч: Кайрат — Омония состоится 29.07.2026 и начнется в 18:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «стадион Орталык Алматы». Прямая трансляция — Окко.