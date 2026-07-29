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Лига чемпионов УЕФА: Кайрат — Омония, шансы команд на победу в матче

Матч Лиги чемпионов УЕФА: Кайрат — Омония пройдет 29.07.2026 в Алматы на стадионе «стадион Орталык Алматы». Хозяева набрали 6 очков в 3 турах сезона, гости — 3 очка в 1 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Кайрат — коэффициент 2.15. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
2.15
Ставка
Победа команды Кайрат
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Шансы команд на победу

Кайрат подходит к матчу с 6 очками в 3 турах, что ставит его в число лидеров группы. Команда забивает в среднем 1.80 гола за последние 5 игр, но пропускает в 3 последних матчах, что указывает на уязвимость в обороне. Несмотря на поражение от Омонии в прошлой встрече (0:1), хозяева имеют хорошую результативность и мотивацию взять реванш на своем поле.

В атаке Кайрат опирается на Жоржинью, лучшего бомбардира с 1 голом в сезоне. Ориентировочный состав включает опытных игроков, таких как Александр Мартынович и Лукас Африко, что добавляет стабильности. Тренерский штаб может сделать акцент на быстрых фланговых атаках через Жоржинью и Марка Гуаля, чтобы использовать слабости гостей в позиционной обороне.

Омония лидирует в группе с 3 очками после 1 тура, одержав победу над Кайратом (1:0). Команда не проигрывает в 18 последних матчах, что говорит о высокой устойчивости. В последних 5 играх гости забивают в среднем 1.40 гола и пропускают 0.80, демонстрируя сбалансированную игру. Однако их серия без поражений может быть прервана на выезде против мотивированного соперника.

Ключевой игрок Омонии — Панайотис Андреу, лучший бомбардир с 1 голом. Ориентировочный состав включает опытных защитников, таких как Сену Кулибали и Лоик Него, что обеспечивает надежность сзади. Гости предпочитают контролировать темп и использовать стандартные положения, но против агрессивного прессинга Кайрата им может не хватить скорости в переходных фазах.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече Омония победила 1:0, продлив свою беспроигрышную серию против Кайрата до 3 матчей. Однако хозяева имеют преимущество своего поля и более высокую результативность в атаке, что может нарушить гегемонию гостей. Тактически Кайрат способен навязать высокий темп и использовать ошибки обороны соперника, что делает ставку на победу хозяев обоснованной.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Кайрат — Омония, и где смотреть

Матч: Кайрат — Омония состоится 29.07.2026 и начнется в 18:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «стадион Орталык Алматы». Прямая трансляция — Окко.

Стартовые составы на матч Кайрат - Омония

Кайрат
Основной состав
  • 1
    Флаг
    Темирлан Анарбеков
    ВР
  • 3
    Флаг
    Луиш Мата
    ЗЩ
  • 44
    Флаг
    Лукас Африко
    ЗЩ
  • 14
    Флаг
    Александр Мартынович
    ЗЩ
  • 24
    Флаг
    Александр Мрынский
    ЗЩ
  • 4
    Флаг
    Дамир Касабулат
    ЗЩ
  • 22
    Флаг
    Гуштаву Мендонса
    ПЗ
  • 5
    Флаг
    Лев Кургин
    ЗЩ
  • 13
    Флаг
    Яакко Оксанен
    ПЗ
  • 19
    Флаг
    Ойва Юккола
    ПЗ
  • 28
    Флаг
    Марк Гуаль
    НАП
Запасные
  • 30
    Флаг
    Данила Буч
    ВР
  • 82
    Флаг
    Шерхан Калмурза
    ВР
  • 32
    Флаг
    Adlan Nurgaliev
    ЗЩ
  • 25
    Флаг
    Александр Широбоков
    ЗЩ
  • 20
    Флаг
    Еркин Тапалов
    ЗЩ
  • 59
    Флаг
    Данияр Ташпулатов
    ЗЩ
  • 8
    Флаг
    Олжас Байбек
    ПЗ
  • 6
    Флаг
    Адилет Садыбеков
    ПЗ
  • 17
    Флаг
    Азамат Туякбаев
    ПЗ
  • 81
    Флаг
    Исмаил Бекболат
    НАП
  • 15
    Флаг
    Мансур Биркурманов
    НАП
  • 9
    Флаг
    Эдмилсон Фильо
    НАП
Омония
Основной состав
  • 40
    Флаг
    Фабиано Фрейтас
    ВР
  • 29
    Флаг
    Юре Балковец
    ЗЩ
  • 30
    Флаг
    Николас Панайоту
    ЗЩ
  • 5
    Флаг
    Сену Кулибали
    ЗЩ
  • 27
    Флаг
    Стефан Симич
    ЗЩ
  • 21
    Флаг
    Михлали Маямбела
    НАП
  • 14
    Флаг
    Матео Марич
    ПЗ
  • 74
    Флаг
    Панайотис Андреу
    ПЗ
  • 11
    Флаг
    Эвандро
    ПЗ
  • 22
    Флаг
    Муамер Танкович
    НАП
  • 9
    Флаг
    Андроникос Какулис
    НАП
Запасные
  • 78
    Флаг
    Pantelis Michael
    ВР
  • 23
    Флаг
    Фрэнсис Узохо
    ВР
  • 82
    Флаг
    Андреас Христу
    ЗЩ
  • 90
    Флаг
    Christos Konstantinidis
    ЗЩ
  • 10
    Флаг
    Анастасиос Хацийованис
    ПЗ
  • 92
    Флаг
    Panagiotis Christoforou
    ПЗ
  • 6
    Флаг
    Карел Эйтинг
    ПЗ
  • 31
    Флаг
    Иоаннис Кусулос
    ПЗ
  • 99
    Флаг
    Лои Дьони
    НАП
  • 7
    Флаг
    Джейден Монтнор
    НАП
  • 85
    Флаг
    Ангелос Неофиту
    НАП

Кайрат - Омония – коэффициенты букмекеров на матч 02 августа 2026

Букмекер
1.01
11.5
59
1.01
21
67
1.02
13.5
80

Статистика для ставок

10
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Омония не проигрывает в 18 последних матчах
Прогноз
Омония не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.60
Поставить
Кайрат не проигрывает в 9 из 11 последних матчей
Прогноз
Кайрат не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.30
Поставить
В последних 5 играх Омония пропускает в среднем 0.80 гола за игру
Прогноз
Кайрат забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.50
Поставить
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