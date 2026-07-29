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Товарищеские матчи (клубы): Кремонезе — Читтаделла, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Кремонезе — Читтаделла пройдет 29.07.2026 на стадионе «Campo Sportivo Ronzone». Хозяева набрали 0 очков в 1 турах сезона, гости — 0 очков в 1 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Кремонезе — коэффициент 1.25. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
1.25
Ставка
Победа команды Кремонезе
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Шансы команд на победу

Кремонезе подходит к матчу после уверенной победы над Джана Эрминио (4:0), что прервало серию из двух поражений. В предыдущих пяти играх команда одержала три победы, уступив лишь Комо и Лацио. Турнирное положение не отражает силу хозяев, так как сезон только начался, но букмекерский коэффициент 1.25 указывает на явное предпочтение аналитиков.

В ориентировочном составе Кремонезе ожидается ставка на атакующую группу, способную создавать моменты с флангов. Тренерский штаб, вероятно, сделает акцент на контроль мяча и высокий прессинг, используя поддержку домашних трибун. Отсутствие травмированного Федерико Баскиротто может сказаться на глубине состава, но общая структура игры остается стабильной.

Читтаделла набрала хороший ход в товарищеских матчах, обыграв Торино (1:0) и не проигрывая в последних четырех встречах. Однако соперники были не самого высокого уровня, а в предыдущем сезоне команда испытывала проблемы в выездных матчах. Турнирная таблица не дает преимущества, но форма гостей выглядит достойно.

Состав Читтаделлы строится вокруг организованной обороны и быстрых контратак. В атаке ключевыми могут стать игроки, способные использовать ошибки соперника. Однако против фаворита, который будет владеть инициативой, гостям придется действовать предельно собранно и надежно в защите.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не представлены в доступных данных, но тактический прогноз склоняется в пользу Кремонезе: хозяева имеют более высокий класс и мотивацию, что подтверждается коэффициентом 1.25. Ожидается, что Кремонезе будет контролировать ход игры и добьется победы.

Травмированные игроки

У команды Кремонезе в списке травмированных Федерико Баскиротто.

Когда начнется матч Кремонезе — Читтаделла, и где смотреть

Матч: Кремонезе — Читтаделла состоится 29.07.2026 и начнется в 18:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Campo Sportivo Ronzone».

Стартовые составы на матч Кремонезе - Читтаделла

Составы еще неизвестны

Кремонезе - Читтаделла – коэффициенты букмекеров на матч 02 августа 2026

Букмекер
10
1.09
14
7.8
1.04
15
9.2
1.1
13.2

Статистика для ставок

9
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Читтаделла не проигрывает в 5 последних матчах
Прогноз
Читтаделла не проиграет
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Коэффициент
4.10
Поставить
Кремонезе – Читтаделла: Кремонезе не проигрывает в 8 последних матчах против этого соперника
Прогноз
Кремонезе не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.03
Поставить
В последних 5 играх Читтаделла пропускает в среднем 1.00 гола за игру
Прогноз
Кремонезе забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.12
Поставить
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