Товарищеские матчи (клубы): Кремонезе — Читтаделла, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Кремонезе — Читтаделла пройдет 29.07.2026 на стадионе «Campo Sportivo Ronzone». Хозяева набрали 0 очков в 1 турах сезона, гости — 0 очков в 1 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Кремонезе — коэффициент 1.25. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Кремонезе подходит к матчу после уверенной победы над Джана Эрминио (4:0), что прервало серию из двух поражений. В предыдущих пяти играх команда одержала три победы, уступив лишь Комо и Лацио. Турнирное положение не отражает силу хозяев, так как сезон только начался, но букмекерский коэффициент 1.25 указывает на явное предпочтение аналитиков.

В ориентировочном составе Кремонезе ожидается ставка на атакующую группу, способную создавать моменты с флангов. Тренерский штаб, вероятно, сделает акцент на контроль мяча и высокий прессинг, используя поддержку домашних трибун. Отсутствие травмированного Федерико Баскиротто может сказаться на глубине состава, но общая структура игры остается стабильной.

Читтаделла набрала хороший ход в товарищеских матчах, обыграв Торино (1:0) и не проигрывая в последних четырех встречах. Однако соперники были не самого высокого уровня, а в предыдущем сезоне команда испытывала проблемы в выездных матчах. Турнирная таблица не дает преимущества, но форма гостей выглядит достойно.

Состав Читтаделлы строится вокруг организованной обороны и быстрых контратак. В атаке ключевыми могут стать игроки, способные использовать ошибки соперника. Однако против фаворита, который будет владеть инициативой, гостям придется действовать предельно собранно и надежно в защите.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не представлены в доступных данных, но тактический прогноз склоняется в пользу Кремонезе: хозяева имеют более высокий класс и мотивацию, что подтверждается коэффициентом 1.25. Ожидается, что Кремонезе будет контролировать ход игры и добьется победы.

Травмированные игроки

У команды Кремонезе в списке травмированных Федерико Баскиротто.

Когда начнется матч Кремонезе — Читтаделла, и где смотреть

Матч: Кремонезе — Читтаделла состоится 29.07.2026 и начнется в 18:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Campo Sportivo Ronzone».