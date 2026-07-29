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Товарищеские матчи (клубы): Палермо — Ираклис 1908, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Палермо — Ираклис 1908 пройдет 29.07.2026 на стадионе «Centro Sportivo Mulin da Coi». Хозяева набрали 0 очков в 4 турах сезона, гости — 0 очков в 1 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 3.80. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
3.80
Ставка
Ничья
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Шансы команд на победу

Палермо подходит к матчу с серией из двух побед и ничьей в последних пяти играх, забивая в среднем 3.80 гола за матч. Команда не проигрывает в 14 из 15 последних домашних встреч, что создает прочную основу для контроля игры. Однако в текущем турнире у хозяев всего одна ничья и одно поражение, что указывает на нестабильность в товарищеских матчах.

Ориентировочный состав Палермо позволяет рассчитывать на высокую результативность: в последних пяти играх забито 19 голов. Тренерский штаб может сделать ставку на быстрые атаки и прессинг, но важно сохранить баланс, чтобы не допустить контратак соперника. Ключевым станет реализация моментов, так как гости пропускают в среднем 0.80 гола за игру.

Ираклис 1908 проиграл единственный матч в текущем турнире и потерпел крупное поражение от Олимпиакоса в последней официальной игре. Команда забивает в среднем 1.00 гола за матч в последних пяти играх, но пропускает в трех последних встречах подряд. Гостям предстоит улучшить оборонительную организацию, чтобы сдержать атакующий потенциал хозяев.

Ориентировочный состав Ираклиса 1908 предполагает игру вторым номером с акцентом на контратаки. В последних пяти матчах команда забила пять голов, что говорит о способности создавать моменты при должной поддержке полузащиты. Однако против домашней серии Палермо гостям потребуется высокая концентрация и дисциплина в защите.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не представлены в доступных данных, что делает прогноз менее определенным. Учитывая нестабильность Палермо в товарищеских матчах и оборонительные проблемы Ираклиса, наиболее вероятным исходом выглядит ничья, особенно с учетом коэффициента 3.80, отражающего равные шансы на закрытый результат.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Палермо — Ираклис 1908, и где смотреть

Матч: Палермо — Ираклис 1908 состоится 29.07.2026 и начнется в 18:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Centro Sportivo Mulin da Coi».

Стартовые составы на матч Палермо - Ираклис 1908

Составы еще неизвестны

Палермо - Ираклис 1908 – коэффициенты букмекеров на матч 02 августа 2026

Букмекер
7
1.04
13
9.52
1.07
18.35
6.4
1.16
13

Статистика для ставок

6
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Палермо не проигрывает в 14 из 15 последних матчей дома
Прогноз
Палермо не проиграет
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Коэффициент
1.12
Поставить
В последних 5 играх Ираклис 1908 пропускает в среднем 0.80 гола за игру
Прогноз
Палермо забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.15
Поставить
В последних 5 играх Ираклис 1908 забивает в среднем 1.00 гола за игру
Прогноз
Ираклис 1908 забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
2.60
Поставить
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