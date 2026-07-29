Лига конференций УЕФА: Дукагини — Лугано, шансы команд на победу в матче 2-го тура

Матч Лиги конференций УЕФА: Дукагини — Лугано пройдет 29.07.2026 в Prishtinë (Priština) на стадионе «Kampi Nacional». Хозяева набрали 0 очков в 1 турах сезона, гости — 3 очка в 1 турах.
Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 3.90. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.
Шансы команд на победу
Дукагини начал сезон в Лиге конференций с поражения от Лугано (0:1) и пока не набрал очков. В последних пяти матчах команда забивает в среднем 1.80 гола за игру, но пропускает 1.20, что указывает на уязвимость в обороне. При этом хозяева не проигрывают в пяти из семи последних встреч, что говорит о способности цепляться за результат.
Ориентировочный состав Дукагини включает опытных игроков вроде Мергима Пефкели и Иляза Зюльфиу, но лучший бомбардир сезона E. Basriu пока не забивал. Команде предстоит улучшить реализацию и избегать ошибок в защите, чтобы навязать борьбу фавориту. Тактически хозяева могут сделать ставку на быстрые контратаки и стандарты.
Лугано подходит к матчу после победы над Вадуцем (2:1) и уверенно лидирует в группе с тремя очками. Команда забивает в среднем 1.80 гола за последние пять игр, пропуская лишь 0.60, и не проигрывает в восьми из десяти последних матчей. Однако гости уже обыграли Дукагини неделю назад, что может привести к недооценке соперника.
В составе Лугано выделяется Ренато Штеффен, забивший единственный гол в первой встрече. Ориентировочный стартовый набор включает опытных игроков вроде Эзджана Алиоски и Анто Гргича, что дает глубину скамейки. Гости предпочитают контроль мяча и позиционные атаки, но против мотивированного соперника могут столкнуться с плотной обороной.
Последние матчи и личные встречи
В единственной очной встрече неделю назад Лугано одержал минимальную победу (1:0), но матч был равным по моментам. Учитывая короткий промежуток между играми и мотивацию хозяев реабилитироваться, вероятен более закрытый сценарий, где ничья становится логичным исходом.
Статистика личных встреч
Травмированные игроки
Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.
Когда начнется матч Дукагини — Лугано, и где смотреть
Матч: Дукагини — Лугано состоится 29.07.2026 и начнется в 17:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Kampi Nacional». Прямая трансляция — Окко.
Стартовые составы на матч Дукагини - Лугано
- 1Egzon LekajВР
- 44Тун БардокуЗЩ
- 14Эгзон СинаниЗЩ
- 5Elton BasriuЗЩ
- 77Vitor Hugo Leite PerussesЗЩ
- 10Altin MerlakuНАП
- 17Мергим ПефкелиПЗ
- 8Kushtrim GashiПЗ
- 47Dienit IsufiПЗ
- 99Stevenson JeudiНАП
- 98Мерис МаликиНАП
- 16Кенан ХаджихамзаВР
- 2Denis HyseniЗЩ
- 3Melos ZenunajЗЩ
- 22Арбер БютюкиЗЩ
- 33ЛуанЗЩ
- 27Valentin HotiПЗ
- 66Энгьел СюлейманиПЗ
- 7Granit ElezajНАП
- 9Kron ThaçiНАП
- 23Иляз ЗюльфиуНАП
- 88Erjon KrasniqiНАП
- 16Давид фон БалльмосВР
- 18Йоэль БихзельЗЩ
- 17Лукас МайЗЩ
- 6Антониос ПападопулосЗЩ
- 8Анто ГргичПЗ
- 27Даниэль дос СантосПЗ
- 25Уран БислимиПЗ
- 46Маттиа ДзаноттиЗЩ
- 21Янис СиминьяниПЗ
- 11Ренато ШтеффенПЗ
- 91Кевин БеренсНАП
- 28Феликс ГебхардтВР
- 39Шейх НдиайеВР
- 3Ханнес ДелькруаЗЩ
- 4Damian KelvinЗЩ
- 7Эзджан АлиоскиЗЩ
- 14Ahmed KendouciПЗ
- 23Gjan AjdinПЗ
- 32Nicolò PudduПЗ
- 33Christian RaffaПЗ
- 22Beckham David Castro EspinosaНАП
- 24Erik Elias PihlströmНАП
- 30Dereck Alessandro Moncada ArguijoНАП
ставлю и выгрываю без проигрышей
ставлю и выгрываю без проигрышей
ставлю и выгрываю без проигрышей
ставлю и выгрываю без проигрышей
ставлю и выгрываю без проигрышей
ставлю и выгрываю без проигрышей
ставлю и выгрываю без проигрышей
ставлю и выгрываю без проигрышей
выигрыши