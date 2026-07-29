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Лига конференций УЕФА: Дукагини — Лугано, шансы команд на победу в матче 2-го тура

Матч Лиги конференций УЕФА: Дукагини — Лугано пройдет 29.07.2026 в Prishtinë (Priština) на стадионе «Kampi Nacional». Хозяева набрали 0 очков в 1 турах сезона, гости — 3 очка в 1 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 3.90. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
3.90
Ставка
Ничья
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Шансы команд на победу

Дукагини начал сезон в Лиге конференций с поражения от Лугано (0:1) и пока не набрал очков. В последних пяти матчах команда забивает в среднем 1.80 гола за игру, но пропускает 1.20, что указывает на уязвимость в обороне. При этом хозяева не проигрывают в пяти из семи последних встреч, что говорит о способности цепляться за результат.

Ориентировочный состав Дукагини включает опытных игроков вроде Мергима Пефкели и Иляза Зюльфиу, но лучший бомбардир сезона E. Basriu пока не забивал. Команде предстоит улучшить реализацию и избегать ошибок в защите, чтобы навязать борьбу фавориту. Тактически хозяева могут сделать ставку на быстрые контратаки и стандарты.

Лугано подходит к матчу после победы над Вадуцем (2:1) и уверенно лидирует в группе с тремя очками. Команда забивает в среднем 1.80 гола за последние пять игр, пропуская лишь 0.60, и не проигрывает в восьми из десяти последних матчей. Однако гости уже обыграли Дукагини неделю назад, что может привести к недооценке соперника.

В составе Лугано выделяется Ренато Штеффен, забивший единственный гол в первой встрече. Ориентировочный стартовый набор включает опытных игроков вроде Эзджана Алиоски и Анто Гргича, что дает глубину скамейки. Гости предпочитают контроль мяча и позиционные атаки, но против мотивированного соперника могут столкнуться с плотной обороной.

Последние матчи и личные встречи

В единственной очной встрече неделю назад Лугано одержал минимальную победу (1:0), но матч был равным по моментам. Учитывая короткий промежуток между играми и мотивацию хозяев реабилитироваться, вероятен более закрытый сценарий, где ничья становится логичным исходом.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Дукагини — Лугано, и где смотреть

Матч: Дукагини — Лугано состоится 29.07.2026 и начнется в 17:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Kampi Nacional». Прямая трансляция — Окко.

Стартовые составы на матч Дукагини - Лугано

Дукагини
Основной состав
  • 1
    Флаг
    Egzon Lekaj
    ВР
  • 44
    Флаг
    Тун Бардоку
    ЗЩ
  • 14
    Флаг
    Эгзон Синани
    ЗЩ
  • 5
    Флаг
    Elton Basriu
    ЗЩ
  • 77
    Флаг
    Vitor Hugo Leite Perusses
    ЗЩ
  • 10
    Флаг
    Altin Merlaku
    НАП
  • 17
    Флаг
    Мергим Пефкели
    ПЗ
  • 8
    Флаг
    Kushtrim Gashi
    ПЗ
  • 47
    Флаг
    Dienit Isufi
    ПЗ
  • 99
    Флаг
    Stevenson Jeudi
    НАП
  • 98
    Флаг
    Мерис Малики
    НАП
Запасные
  • 16
    Флаг
    Кенан Хаджихамза
    ВР
  • 2
    Флаг
    Denis Hyseni
    ЗЩ
  • 3
    Флаг
    Melos Zenunaj
    ЗЩ
  • 22
    Флаг
    Арбер Бютюки
    ЗЩ
  • 33
    Флаг
    Луан
    ЗЩ
  • 27
    Флаг
    Valentin Hoti
    ПЗ
  • 66
    Флаг
    Энгьел Сюлеймани
    ПЗ
  • 7
    Флаг
    Granit Elezaj
    НАП
  • 9
    Флаг
    Kron Thaçi
    НАП
  • 23
    Флаг
    Иляз Зюльфиу
    НАП
  • 88
    Флаг
    Erjon Krasniqi
    НАП
Лугано
Основной состав
  • 16
    Флаг
    Давид фон Балльмос
    ВР
  • 18
    Флаг
    Йоэль Бихзель
    ЗЩ
  • 17
    Флаг
    Лукас Май
    ЗЩ
  • 6
    Флаг
    Антониос Пападопулос
    ЗЩ
  • 8
    Флаг
    Анто Гргич
    ПЗ
  • 27
    Флаг
    Даниэль дос Сантос
    ПЗ
  • 25
    Флаг
    Уран Бислими
    ПЗ
  • 46
    Флаг
    Маттиа Дзанотти
    ЗЩ
  • 21
    Флаг
    Янис Симиньяни
    ПЗ
  • 11
    Флаг
    Ренато Штеффен
    ПЗ
  • 91
    Флаг
    Кевин Беренс
    НАП
Запасные
  • 28
    Флаг
    Феликс Гебхардт
    ВР
  • 39
    Флаг
    Шейх Ндиайе
    ВР
  • 3
    Флаг
    Ханнес Делькруа
    ЗЩ
  • 4
    Флаг
    Damian Kelvin
    ЗЩ
  • 7
    Флаг
    Эзджан Алиоски
    ЗЩ
  • 14
    Флаг
    Ahmed Kendouci
    ПЗ
  • 23
    Флаг
    Gjan Ajdin
    ПЗ
  • 32
    Флаг
    Nicolò Puddu
    ПЗ
  • 33
    Флаг
    Christian Raffa
    ПЗ
  • 22
    Флаг
    Beckham David Castro Espinosa
    НАП
  • 24
    Флаг
    Erik Elias Pihlström
    НАП
  • 30
    Флаг
    Dereck Alessandro Moncada Arguijo
    НАП

Дукагини - Лугано – коэффициенты букмекеров на матч 02 августа 2026

Букмекер
29
17
1.03
16
7.8
1.14
100
12.5
1.01

Статистика для ставок

7
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Лугано не проигрывает в 8 из 10 последних матчей
Прогноз
Лугано не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.08
Поставить
Дукагини не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
Прогноз
Дукагини не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
2.75
Поставить
В последних 5 играх Лугано пропускает в среднем 0.60 гола за игру
Прогноз
Дукагини забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.70
Поставить
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