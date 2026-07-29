Лига конференций УЕФА: Дукагини — Лугано, шансы команд на победу в матче 2-го тура

Матч Лиги конференций УЕФА: Дукагини — Лугано пройдет 29.07.2026 в Prishtinë (Priština) на стадионе «Kampi Nacional». Хозяева набрали 0 очков в 1 турах сезона, гости — 3 очка в 1 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 3.90. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Дукагини начал сезон в Лиге конференций с поражения от Лугано (0:1) и пока не набрал очков. В последних пяти матчах команда забивает в среднем 1.80 гола за игру, но пропускает 1.20, что указывает на уязвимость в обороне. При этом хозяева не проигрывают в пяти из семи последних встреч, что говорит о способности цепляться за результат.

Ориентировочный состав Дукагини включает опытных игроков вроде Мергима Пефкели и Иляза Зюльфиу, но лучший бомбардир сезона E. Basriu пока не забивал. Команде предстоит улучшить реализацию и избегать ошибок в защите, чтобы навязать борьбу фавориту. Тактически хозяева могут сделать ставку на быстрые контратаки и стандарты.

Лугано подходит к матчу после победы над Вадуцем (2:1) и уверенно лидирует в группе с тремя очками. Команда забивает в среднем 1.80 гола за последние пять игр, пропуская лишь 0.60, и не проигрывает в восьми из десяти последних матчей. Однако гости уже обыграли Дукагини неделю назад, что может привести к недооценке соперника.

В составе Лугано выделяется Ренато Штеффен, забивший единственный гол в первой встрече. Ориентировочный стартовый набор включает опытных игроков вроде Эзджана Алиоски и Анто Гргича, что дает глубину скамейки. Гости предпочитают контроль мяча и позиционные атаки, но против мотивированного соперника могут столкнуться с плотной обороной.

Последние матчи и личные встречи

В единственной очной встрече неделю назад Лугано одержал минимальную победу (1:0), но матч был равным по моментам. Учитывая короткий промежуток между играми и мотивацию хозяев реабилитироваться, вероятен более закрытый сценарий, где ничья становится логичным исходом.

Статистика личных встреч 0 Побед 0 Ничьих 1 Победа Лига Конференций. 23.07.2026 Лугано 1 – 0 Дукагини

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Дукагини — Лугано, и где смотреть

Матч: Дукагини — Лугано состоится 29.07.2026 и начнется в 17:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Kampi Nacional». Прямая трансляция — Окко.