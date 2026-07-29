FONBET Кубок России: Ильпар — Металлург Аша, шансы команд на победу в матче

Матч FONBET Кубка России: Ильпар — Металлург Аша пройдет 29.07.2026.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Ильпар — коэффициент 2.45. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Ильпар подходит к матчу с неоднозначной формой: в последних пяти играх команда не одержала ни одной победы, но при этом забивает в среднем 1.60 гола за матч, что говорит о потенциале в атаке. Пропуская в среднем 0.80 гола, хозяева демонстрируют относительную надежность в обороне, однако отсутствие побед в турнире (0 побед, 0 ничьих, 0 поражений) указывает на нестабильность. Тем не менее, букмекеры оценивают шансы Ильпар выше, чем у соперника (коэффициент 2.45 против 2.46), что может быть связано с фактором своего поля и историей очных встреч.

В атаке Ильпар опирается на игроков, способных создавать моменты: за последние пять матчей команда забила 8 голов, что в среднем составляет 1.60 за игру. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на быстрые переходы и стандартные положения, учитывая, что соперник редко пропускает (0.20 гола за игру в последних пяти матчах). Ключевым может стать умение хозяев реализовывать свои шансы, особенно с учетом того, что в последних очных встречах Ильпар забивал Металлургу Аша в 6 из 8 матчей.

Металлург Аша подходит к матчу в отличной форме: команда одержала четыре победы подряд, забивая в среднем 2.00 гола за игру и пропуская всего 0.20. В последних пяти матчах гости забили 10 голов, а пропустили лишь один, что свидетельствует о надежной обороне и эффективной атаке. Однако в текущем турнире у Металлурга Аша, как и у Ильпар, нет ни побед, ни ничьих, ни поражений, что делает этот матч важным для турнирного положения. Несмотря на впечатляющую серию, букмекеры оценивают шансы гостей чуть ниже (коэффициент 2.46 против 2.45 у хозяев).

В атаке Металлург Аша полагается на результативных игроков: команда забивает в четырех последних матчах, а в среднем за игру — 2.00 гола. Оборона также впечатляет: в пяти из шести последних матчей гости не пропускали. Однако в очных встречах с Ильпар Металлург Аша забивает в шести из восьми последних игр, что может стать ключевым фактором. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на контроль мяча и быстрые контратаки, чтобы использовать слабые места хозяев.

Последние матчи и личные встречи

В последних десяти очных встречах Ильпар имеет преимущество по общему счету (19:16), а последний матч завершился вничью 0:0. Учитывая, что Металлург Аша забивает в шести из восьми последних игр против этого соперника, но Ильпар чаще выходит победителем в долгосрочной перспективе, а также более высокий коэффициент на хозяев (2.45), ставка на победу Ильпар выглядит оправданной.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Ильпар — Металлург Аша, и где смотреть

Матч: Ильпар — Металлург Аша состоится 29.07.2026 и начнется в 17:00 по московскому времени. Прямая трансляция — «Матч! Премьер».