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Товарищеские матчи (клубы): Байер — Генк, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Байер — Генк пройдет 29.07.2026 в Леверкузене на стадионе «БайАрена». Хозяева набрали 0 очков в 1 турах сезона, гости — 0 очков в 7 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 4.20. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
4.20
Ставка
Ничья
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Шансы команд на победу

Байер подходит к товарищескому матчу после серии из пяти игр, в которых одержал три победы при одном поражении и одной ничьей. Команда стабильно забивает, но пропускает в трех из последних пяти встреч, что указывает на возможные проблемы в обороне. В турнирном плане данные ограничены, так как сезон только начался.

Ориентировочный состав Байера строится вокруг атакующей группы, способной создавать моменты как с флангов, так и через центр. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на контроль мяча и высокий прессинг, однако отсутствие Мартена Терье из-за травмы может снизить вариативность в атаке. Ключевым станет взаимодействие полузащитников и нападающих в финальной трети.

Генк провел пять последних матчей с переменным успехом: две победы, три поражения. Команда много забивает, но и пропускает регулярно — в четырех из пяти игр было минимум три гола. В турнирном контексте данных недостаточно, но товарищеский статус матча позволяет экспериментировать с составом.

Состав Генка ориентирован на быстрые переходы и использование пространства за спинами защитников. В атаке выделяются игроки, способные решать эпизоды индивидуально, но оборона нестабильна. Тренерский штаб, скорее всего, сделает акцент на компактность в центре поля и быстрый выход в контратаки, чтобы нейтрализовать давление хозяев.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не представлены в доступных данных, поэтому тактический прогноз строится на анализе последних матчей. Обе команды демонстрируют нестабильность в обороне, что повышает вероятность равной игры. С учетом коэффициента 4.20 на ничью, букмекеры оценивают сценарий с равным счетом как вполне вероятный.

Травмированные игроки

У команды Байер в списке травмированных Мартен Терье.

Когда начнется матч Байер — Генк, и где смотреть

Матч: Байер — Генк состоится 29.07.2026 и начнется в 16:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «БайАрена».

Стартовые составы на матч Байер - Генк

Составы еще неизвестны

Байер - Генк – коэффициенты букмекеров на матч 02 августа 2026

Букмекер
1.01
19.87
34.78
1.01
6.7
12
1.17
6.4
16

Статистика для ставок

9
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В последних 5 играх Байер пропускает в среднем 1.40 гола за игру
Прогноз
Генк забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
2.95
Поставить
В последних 5 играх Байер забивает в среднем 2.20 гола за игру
Прогноз
Байер забьет больше одного гола
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.10
Поставить
Байер пропускает в 7 последних матчах
Прогноз
Генк забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
2.95
Поставить
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