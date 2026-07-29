Товарищеские матчи (клубы): Сересо Осака — Боруссия Дортмунд, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Сересо Осака — Боруссия Дортмунд пройдет 29.07.2026 в Ōsaka (Osaka) на стадионе «KINCHO Stadium». Хозяева набрали 0 очков в 1 турах сезона, гости — 0 очков в 2 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Боруссия Дортмунд — коэффициент 1.50. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Сересо Осака подходит к матчу после победы над Тотиги Сити (1:0) в товарищеском турнире. В последних пяти играх команда забивает в среднем 1.80 гола за матч, но и пропускает 1.40. При этом японский клуб забивает в 13 последних встречах подряд, что говорит о стабильности в атаке. Однако соперник из Бундеслиги представляет собой более серьезный вызов, и обороне хозяев предстоит справляться с высоким прессингом.

Ориентировочный состав Сересо Осака строится вокруг атакующей линии, которая регулярно создает моменты. Тренерский штаб может сделать ставку на быстрые переходы и стандартные положения, чтобы использовать фактор своего поля. Ключевым станет умение сохранять концентрацию в защите против мобильных полузащитников гостей, которые активно подключаются к атакам.

Боруссия Дортмунд в последних пяти матчах забивает в среднем 1.80 гола за игру, пропуская 1.20. Команда имеет положительный баланс голов и забивает в четырех последних встречах подряд. Несмотря на поражение от Фортуны Дюссельдорф (1:2) в предыдущем товарищеском матче, гости остаются фаворитами по букмекерской оценке (коэффициент 1.50). Турнирная мотивация высока: Боруссия стремится набрать форму перед сезоном.

В составе Боруссии Дортмунд выделяется лучший бомбардир текущего сезона Хустин Лерма (1 гол). Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на контроль мяча и агрессивный прессинг, чтобы сломить сопротивление хозяев. Отсутствие травмированных Нико Шлоттербека и Эмре Джана может сказаться на глубине состава, но атакующий потенциал команды позволяет компенсировать эти потери.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече в 2024 году Боруссия Дортмунд одержала победу со счетом 3:2. Тактически гости предпочитают высокий темп и давление на чужой половине, что может создать проблемы для Сересо Осака, привыкшего к более размеренной игре. Учитывая класс соперника и историю личных встреч, победа Боруссии выглядит наиболее вероятным исходом.

Статистика личных встреч 0 Побед 0 Ничьих 1 Победа Товарищеские матчи (клубы). 24.07.2024 Сересо Осака 2 – 3 Боруссия Д

Травмированные игроки

У команды Боруссия Дортмунд в списке травмированных Нико Шлоттербек и Эмре Джан.

Когда начнется матч Сересо Осака — Боруссия Дортмунд, и где смотреть

Матч: Сересо Осака — Боруссия Дортмунд состоится 29.07.2026 и начнется в 13:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «KINCHO Stadium».