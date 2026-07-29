3 мин.
0
Товарищеские матчи (клубы): Сересо Осака — Боруссия Дортмунд, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Сересо Осака — Боруссия Дортмунд пройдет 29.07.2026 в Ōsaka (Osaka) на стадионе «KINCHO Stadium». Хозяева набрали 0 очков в 1 турах сезона, гости — 0 очков в 2 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Боруссия Дортмунд — коэффициент 1.50. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
Реклама 18+
Коэффициент
1.50
Ставка
Победа команды Боруссия Дортмунд
Бонус
Специальный бонус 15 000 ₽
Повторить ставку в FONBET
Возможный выигрыш при повторении прогноза - 22 500 ₽
Реклама 18+

Шансы команд на победу

Сересо Осака подходит к матчу после победы над Тотиги Сити (1:0) в товарищеском турнире, но в последних пяти играх команда пропускает в среднем 1.40 гола за матч, что указывает на уязвимость в обороне. При этом японский клуб забивает в 13 последних встречах подряд, демонстрируя стабильность в атаке, однако соперник из Бундеслиги представляет собой более серьезный вызов, чем предыдущие оппоненты.

Ориентировочный состав Сересо Осака строится вокруг атакующей линии, которая регулярно создает моменты, но против команды с высоким прессингом гостей хозяевам важно избегать потерь в центре поля. Тренерский штаб может сделать ставку на быстрые переходы и стандартные положения, чтобы компенсировать разницу в классе с соперником.

Боруссия Дортмунд, несмотря на поражение от Фортуны Дюссельдорф (1:2) в последнем товарищеском матче, сохраняет высокий темп в атаке: в среднем 1.80 гола за игру в последних пяти встречах. Команда забивает в четырех последних матчах подряд, а букмекерский коэффициент 1.50 на победу гостей отражает их статус фаворита, подкрепленный более сильным составом и опытом игр на высоком уровне.

В атаке Боруссии ключевую роль играет Хустин Лерма, лучший бомбардир команды в текущем сезоне (1 гол), а также другие исполнители, способные создавать моменты из разных позиций. Несмотря на потери в обороне из-за травм Нико Шлоттербека и Эмре Джана, гости имеют достаточную глубину состава, чтобы контролировать ход игры и реализовать свое преимущество в классе.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече в 2024 году Боруссия Дортмунд одержала победу со счетом 3:2, что подтверждает их умение добиваться результата в матчах с Сересо Осака. Тактический прогноз склоняется в пользу гостей: более высокий индивидуальный уровень игроков и опыт игры в еврокубках должны помочь Боруссии сломить сопротивление хозяев и взять верх.

Травмированные игроки

У команды Боруссия Дортмунд в списке травмированных Нико Шлоттербек и Эмре Джан.

Когда начнется матч Сересо Осака — Боруссия Дортмунд, и где смотреть

Матч: Сересо Осака — Боруссия Дортмунд состоится 29.07.2026 и начнется в 13:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «KINCHO Stadium».

Стартовые составы на матч Сересо Осака - Боруссия Д

Сересо Осака
Основной состав
  • 23
    Флаг
    Косуке Накамура
    ВР
  • 4
    Флаг
    Рикито Иноуэ
    ЗЩ
  • 44
    Флаг
    Синносуке Хатанака
    ЗЩ
  • 27
    Флаг
    Дион Колс
    ЗЩ
  • 14
    Флаг
    Yumeki Yokoyama
    ПЗ
  • 8
    Флаг
    Синдзи Кагава
    ПЗ
  • 22
    Флаг
    Niko Takahashi Cendagorta
    ЗЩ
  • 10
    Флаг
    Сюнта Танака
    ПЗ
  • 28
    Флаг
    Kosei Okazawa
    ПЗ
  • 2
    Флаг
    Такуми Накамура
    ЗЩ
  • 9
    Флаг
    Solomon Sakuragawa
    НАП
Запасные
  • 31
    Флаг
    Кото Абе
    ВР
  • 46
    Флаг
    Ken Isibor
    ВР
  • 43
    Флаг
    Chimezie Kai Ezemuokwe
    ЗЩ
  • 6
    Флаг
    Кехей Ноборидзато
    ЗЩ
  • 66
    Флаг
    Аюму Охата
    ЗЩ
  • 16
    Флаг
    Hayato Okuda
    ЗЩ
  • 97
    Флаг
    Travis Takahashi
    ЗЩ
  • 77
    Флаг
    Lucas Fernandes
    ПЗ
  • 5
    Флаг
    Хината Кида
    ПЗ
  • 26
    Флаг
    Eiji Kubo
    ПЗ
  • 7
    Флаг
    Satoki Uejo
    ПЗ
  • 41
    Флаг
    Yota Komi
    НАП
  • 45
    Флаг
    Koki Nagasoe
    НАП
Боруссия Д
Основной состав
  • 33
    Флаг
    Александр Майер
    ВР
  • 49
    Флаг
    Лука Реджани
    ЗЩ
  • 39
    Флаг
    Филиппо Мане
    ЗЩ
  • 22
    Флаг
    Куаку Гаду
    ЗЩ
  • 40
    Флаг
    Самуэле Инасио
    НАП
  • 43
    Флаг
    Такато Ямамото
    ПЗ
  • 42
    Флаг
    Альмугера Кабар
    ЗЩ
  • 2
    Флаг
    Ян Коуто
    ЗЩ
  • 28
    Флаг
    Хустин Лерма
    ПЗ
  • 7
    Флаг
    Джоб Беллингем
    ПЗ
  • 9
    Флаг
    Серу Гирасси
    НАП
Запасные
  • 30
    Флаг
    Патрик Древес
    ВР
  • 54
    Флаг
    Мигель Адже
    ЗЩ
  • 53
    Флаг
    Ян-Лука Ридль
    ЗЩ
  • 52
    Флаг
    Ромео Риттер
    ЗЩ
  • 46
    Флаг
    Айман Азхиль
    ПЗ
  • 56
    Флаг
    Том Фауст
    ПЗ
  • 44
    Флаг
    Энцо дос Сантос
    ПЗ
  • 41
    Флаг
    Мэтис Альберт
    НАП
  • 57
    Флаг
    Марван-Омир Мирза
    НАП
  • 21
    Флаг
    Фабиу Силва
    НАП
  • 51
    Флаг
    Арне Вессельс
    НАП
Не принимают участие
  • 4
    Флаг
    Нико Шлоттербек
    ЗЩ
  • 23
    Флаг
    Эмре Джан
    ПЗ

Сересо Осака - Боруссия Д – коэффициенты букмекеров на матч 02 августа 2026

Букмекер
1.03
7.2
37
1.02
15
44
1.04
8.5
80

Статистика для ставок

6
Реклама 18+
В последних 5 играх Боруссия Д пропускает в среднем 1.20 гола за игру
Прогноз
Сересо Осака забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.19
Поставить
В последних 5 играх Боруссия Д забивает в среднем 1.80 гола за игру
Прогноз
Боруссия Д забьет больше одного гола
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.35
Поставить
Боруссия Д забивает в 4 последних матчах
Прогноз
Боруссия Д забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
3.65
Поставить
Реклама 18+
Лучшие бонусы букмекеров
Все бонусы
10 000 ₽
Фрибет до 10 000 всем новым клиентам БК BETBOOM
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
15 000 ₽
Фрибет без депозита от «Фонбет» при регистрации – до 15 000 рублей
ПодробнееЗАБРАТЬ БОНУС
10 000 ₽
Фрибет новым игрокам от WINLINE – 10 000
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
1 500 ₽
Эксклюзивный промокод на три фрибета по 500 рублей для новых клиентов БК «БЕТСИТИ» – без депозита!
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
20 000 ₽
Приветственный бонус в БК «Балтбет» – до 20 000 рублей
ПодробнееЗАБРАТЬ БОНУС
8 000 ₽
Шумный фрибет новым игрокам от БК «Лига Ставок» – до 8 000 рублей
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
Все бонусы
Реклама 18+
logoСересо Осака
logoБоруссия Дортмунд
товарищеские матчи (клубы)
logoСтавки на спорт
Прогнозы на футбол
logoПрогнозы на спорт
Ставки на футбол