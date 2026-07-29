Товарищеские матчи (клубы): Сересо Осака — Боруссия Дортмунд, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Сересо Осака — Боруссия Дортмунд пройдет 29.07.2026 в Ōsaka (Osaka) на стадионе «KINCHO Stadium». Хозяева набрали 0 очков в 1 турах сезона, гости — 0 очков в 2 турах.
Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Боруссия Дортмунд — коэффициент 1.50. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.
Шансы команд на победу
Сересо Осака подходит к матчу после победы над Тотиги Сити (1:0) в товарищеском турнире, но в последних пяти играх команда пропускает в среднем 1.40 гола за матч, что указывает на уязвимость в обороне. При этом японский клуб забивает в 13 последних встречах подряд, демонстрируя стабильность в атаке, однако соперник из Бундеслиги представляет собой более серьезный вызов, чем предыдущие оппоненты.
Ориентировочный состав Сересо Осака строится вокруг атакующей линии, которая регулярно создает моменты, но против команды с высоким прессингом гостей хозяевам важно избегать потерь в центре поля. Тренерский штаб может сделать ставку на быстрые переходы и стандартные положения, чтобы компенсировать разницу в классе с соперником.
Боруссия Дортмунд, несмотря на поражение от Фортуны Дюссельдорф (1:2) в последнем товарищеском матче, сохраняет высокий темп в атаке: в среднем 1.80 гола за игру в последних пяти встречах. Команда забивает в четырех последних матчах подряд, а букмекерский коэффициент 1.50 на победу гостей отражает их статус фаворита, подкрепленный более сильным составом и опытом игр на высоком уровне.
В атаке Боруссии ключевую роль играет Хустин Лерма, лучший бомбардир команды в текущем сезоне (1 гол), а также другие исполнители, способные создавать моменты из разных позиций. Несмотря на потери в обороне из-за травм Нико Шлоттербека и Эмре Джана, гости имеют достаточную глубину состава, чтобы контролировать ход игры и реализовать свое преимущество в классе.
Последние матчи и личные встречи
В последней очной встрече в 2024 году Боруссия Дортмунд одержала победу со счетом 3:2, что подтверждает их умение добиваться результата в матчах с Сересо Осака. Тактический прогноз склоняется в пользу гостей: более высокий индивидуальный уровень игроков и опыт игры в еврокубках должны помочь Боруссии сломить сопротивление хозяев и взять верх.
Статистика личных встреч
Травмированные игроки
У команды Боруссия Дортмунд в списке травмированных Нико Шлоттербек и Эмре Джан.
Когда начнется матч Сересо Осака — Боруссия Дортмунд, и где смотреть
Матч: Сересо Осака — Боруссия Дортмунд состоится 29.07.2026 и начнется в 13:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «KINCHO Stadium».
Стартовые составы на матч Сересо Осака - Боруссия Д
- 23Косуке НакамураВР
- 4Рикито ИноуэЗЩ
- 44Синносуке ХатанакаЗЩ
- 27Дион КолсЗЩ
- 14Yumeki YokoyamaПЗ
- 8Синдзи КагаваПЗ
- 22Niko Takahashi CendagortaЗЩ
- 10Сюнта ТанакаПЗ
- 28Kosei OkazawaПЗ
- 2Такуми НакамураЗЩ
- 9Solomon SakuragawaНАП
- 31Кото АбеВР
- 46Ken IsiborВР
- 43Chimezie Kai EzemuokweЗЩ
- 6Кехей НоборидзатоЗЩ
- 66Аюму ОхатаЗЩ
- 16Hayato OkudaЗЩ
- 97Travis TakahashiЗЩ
- 77Lucas FernandesПЗ
- 5Хината КидаПЗ
- 26Eiji KuboПЗ
- 7Satoki UejoПЗ
- 41Yota KomiНАП
- 45Koki NagasoeНАП
- 33Александр МайерВР
- 49Лука РеджаниЗЩ
- 39Филиппо МанеЗЩ
- 22Куаку ГадуЗЩ
- 40Самуэле ИнасиоНАП
- 43Такато ЯмамотоПЗ
- 42Альмугера КабарЗЩ
- 2Ян КоутоЗЩ
- 28Хустин ЛермаПЗ
- 7Джоб БеллингемПЗ
- 9Серу ГирассиНАП
- 30Патрик ДревесВР
- 54Мигель АджеЗЩ
- 53Ян-Лука РидльЗЩ
- 52Ромео РиттерЗЩ
- 46Айман АзхильПЗ
- 56Том ФаустПЗ
- 44Энцо дос СантосПЗ
- 41Мэтис АльбертНАП
- 57Марван-Омир МирзаНАП
- 21Фабиу СилваНАП
- 51Арне ВессельсНАП
- 4Нико ШлоттербекЗЩ
- 23Эмре ДжанПЗ
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