Товарищеские матчи (клубы): Сересо Осака — Боруссия Дортмунд, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Сересо Осака — Боруссия Дортмунд пройдет 29.07.2026 в Ōsaka (Osaka) на стадионе «KINCHO Stadium». Хозяева набрали 0 очков в 1 турах сезона, гости — 0 очков в 2 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Боруссия Дортмунд — коэффициент 1.50. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Сересо Осака подходит к матчу после победы над Тотиги Сити (1:0) в товарищеском турнире, но в последних пяти играх команда пропускает в среднем 1.40 гола за матч, что указывает на уязвимость в обороне. При этом японский клуб забивает в 13 последних встречах подряд, демонстрируя стабильность в атаке, однако соперник из Бундеслиги представляет собой более серьезный вызов, чем предыдущие оппоненты.

Ориентировочный состав Сересо Осака строится вокруг атакующей линии, которая регулярно создает моменты, но против команды с высоким прессингом гостей хозяевам важно избегать потерь в центре поля. Тренерский штаб может сделать ставку на быстрые переходы и стандартные положения, чтобы компенсировать разницу в классе с соперником.

Боруссия Дортмунд, несмотря на поражение от Фортуны Дюссельдорф (1:2) в последнем товарищеском матче, сохраняет высокий темп в атаке: в среднем 1.80 гола за игру в последних пяти встречах. Команда забивает в четырех последних матчах подряд, а букмекерский коэффициент 1.50 на победу гостей отражает их статус фаворита, подкрепленный более сильным составом и опытом игр на высоком уровне.

В атаке Боруссии ключевую роль играет Хустин Лерма, лучший бомбардир команды в текущем сезоне (1 гол), а также другие исполнители, способные создавать моменты из разных позиций. Несмотря на потери в обороне из-за травм Нико Шлоттербека и Эмре Джана, гости имеют достаточную глубину состава, чтобы контролировать ход игры и реализовать свое преимущество в классе.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече в 2024 году Боруссия Дортмунд одержала победу со счетом 3:2, что подтверждает их умение добиваться результата в матчах с Сересо Осака. Тактический прогноз склоняется в пользу гостей: более высокий индивидуальный уровень игроков и опыт игры в еврокубках должны помочь Боруссии сломить сопротивление хозяев и взять верх.

Статистика личных встреч 0 Побед 0 Ничьих 1 Победа Товарищеские матчи (клубы). 24.07.2024 Сересо Осака 2 – 3 Боруссия Д

Травмированные игроки

У команды Боруссия Дортмунд в списке травмированных Нико Шлоттербек и Эмре Джан.

Когда начнется матч Сересо Осака — Боруссия Дортмунд, и где смотреть

Матч: Сересо Осака — Боруссия Дортмунд состоится 29.07.2026 и начнется в 13:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «KINCHO Stadium».