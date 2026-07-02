Чемпионат мира по футболу: Португалия – Хорватия, шансы команд на победу в матче

Матч Чемпионата мира по футболу Португалия – Хорватия пройдет 03.07.2026 в Торонто на стадионе «БМО Филд».

Португалия считается фаворитом: 1.74 на победу, на победу Хорватии – 5.00 . Хороший вариант: результат на 30:00 – ничья за 1.75 . В этом матче вообще не стоит ждать большого числа голов, такова специфика хорватов в важных матчах. Португалия тоже не будет форсировать – уровень соперника достаточен, чтобы его опасаться.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Португалия подходит к матчу с серией из трех игр без поражений на турнире, имея одну победу и две ничьи. Команда забивает в среднем 2 гола за последние пять матчей, пропуская лишь 0,6, что говорит о надежной обороне. В текущем розыгрыше чемпионата мира португальцы не проигрывают, а их атакующая линия, ведомая Криштиану Роналду (2 гола), способна создавать моменты. Букмекеры оценивают победу Португалии коэффициентом 1.74, что отражает статус фаворита.

В стартовом составе Португалии выделяются опытные игроки: Рубен Диаш в центре обороны, Бруну Фернандеш в полузащите и Криштиану Роналду в атаке. Тренерский штаб может рассчитывать на быстрые фланги через Педру Нету и Жоау Канселу. Тактически команда предпочитает контроль мяча и позиционные атаки, что должно создать давление на оборону Хорватии, которая в последних матчах пропускает в среднем 1,6 гола за игру.

Хорватия имеет две победы и одно поражение в текущем турнире, но в последних пяти матчах пропускает в среднем 1,6 гола, что указывает на уязвимость в защите. Команда забивает в четырех последних играх, однако против сильной обороны Португалии, пропускающей лишь 0,6 гола за матч, реализация может быть затруднена. Несмотря на положительную динамику в атаке, хорватам предстоит справиться с давлением соперника.

Стартовый состав Хорватии включает ветеранов Луку Модрича и Ивана Перишича, а также лучшего бомбардира команды Мартина Батурину (1 гол). Полузащита с Ковачичем и Модричем способна контролировать темп, но оборона, где играют Станишич и Шутало, может испытывать проблемы против быстрых атак Португалии. Хорватия традиционно сильна в переходных фазах, но для успеха ей нужно минимизировать ошибки у своих ворот.

Мнение Артема Денисова

Португалия заняла второе место в группе K, победив лишь в одном матче из трех: 1:1 с ДР Конго, 5:0 с Узбекистаном, 0:0 с Колумбией – последняя игра была фактически за первое место, португальцы в итоге заняли второе. Важная тема: постоянное место Криштиану Роналду в основе. Он здорово выглядел против Узбекистана, но заметно хуже в матчах с более сильными соперниками. Тренер Роберто Мартинес вторит, как важен Роналду, при этом игровые проблемы очевидны, и они, кстати, касаются не только фигуры Криштиану.

Хорватия заняла второе место в группе L. Сначала проиграла Англии 2:4, затем победила Панаму 1:0 и Гану 2:1 – обе игры складывались вообще не просто, хорваты не были принципиально сильнее соперников, что смазывает впечатление о сборной. С другой стороны, хорваты и на лучших турнирах редко именно доминировали над соперниками. Они приезжают побеждать, выгрызать результат во что бы то ни стало.

Последние матчи и личные встречи

Португальцы и хорваты встречаются очень часто. Например, в Лиге наций: там Португалия почти всегда побеждает, в лучшем случае ничья. Последняя большая игра на крупном турнире – Евро-2016, путь Португалии к титулу в плей-офф начался с хорватов. Победа 1:0, добытая в экстра-таймах. У хорватов всего одна победа в противостоянии, но относительно свежая: 2:1 в товарищеском матче.

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Когда начнется матч Португалия – Хорватия, и где смотреть

Матч: Португалия – Хорватия состоится 03.07.2026 и начнется в 02:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «БМО Филд». Встречу в прямом эфире будут показывать «Матч ТВ» и «Кинопоиск».