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Чемпионат мира по футболу: Португалия – Хорватия, шансы команд на победу в матче

Матч Чемпионата мира по футболу Португалия – Хорватия пройдет 03.07.2026 в Торонто на стадионе «БМО Филд».

Португалия считается фаворитом: 1.74 на победу, на победу Хорватии – 5.00. Хороший вариант: результат на 30:00 – ничья за 1.75. В этом матче вообще не стоит ждать большого числа голов, такова специфика хорватов в важных матчах. Португалия тоже не будет форсировать – уровень соперника достаточен, чтобы его опасаться.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
1.75
Ставка
Результат на 30:00 – ничья
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Шансы команд на победу

Португалия подходит к матчу с серией из трех игр без поражений на турнире, имея одну победу и две ничьи. Команда забивает в среднем 2 гола за последние пять матчей, пропуская лишь 0,6, что говорит о надежной обороне. В текущем розыгрыше чемпионата мира португальцы не проигрывают, а их атакующая линия, ведомая Криштиану Роналду (2 гола), способна создавать моменты. Букмекеры оценивают победу Португалии коэффициентом 1.74, что отражает статус фаворита.

В стартовом составе Португалии выделяются опытные игроки: Рубен Диаш в центре обороны, Бруну Фернандеш в полузащите и Криштиану Роналду в атаке. Тренерский штаб может рассчитывать на быстрые фланги через Педру Нету и Жоау Канселу. Тактически команда предпочитает контроль мяча и позиционные атаки, что должно создать давление на оборону Хорватии, которая в последних матчах пропускает в среднем 1,6 гола за игру.

Хорватия имеет две победы и одно поражение в текущем турнире, но в последних пяти матчах пропускает в среднем 1,6 гола, что указывает на уязвимость в защите. Команда забивает в четырех последних играх, однако против сильной обороны Португалии, пропускающей лишь 0,6 гола за матч, реализация может быть затруднена. Несмотря на положительную динамику в атаке, хорватам предстоит справиться с давлением соперника.

Стартовый состав Хорватии включает ветеранов Луку Модрича и Ивана Перишича, а также лучшего бомбардира команды Мартина Батурину (1 гол). Полузащита с Ковачичем и Модричем способна контролировать темп, но оборона, где играют Станишич и Шутало, может испытывать проблемы против быстрых атак Португалии. Хорватия традиционно сильна в переходных фазах, но для успеха ей нужно минимизировать ошибки у своих ворот.

Мнение Артема Денисова

Португалия заняла второе место в группе K, победив лишь в одном матче из трех: 1:1 с ДР Конго, 5:0 с Узбекистаном, 0:0 с Колумбией – последняя игра была фактически за первое место, португальцы в итоге заняли второе. Важная тема: постоянное место Криштиану Роналду в основе. Он здорово выглядел против Узбекистана, но заметно хуже в матчах с более сильными соперниками. Тренер Роберто Мартинес вторит, как важен Роналду, при этом игровые проблемы очевидны, и они, кстати, касаются не только фигуры Криштиану.

Хорватия заняла второе место в группе L. Сначала проиграла Англии 2:4, затем победила Панаму 1:0 и Гану 2:1 – обе игры складывались вообще не просто, хорваты не были принципиально сильнее соперников, что смазывает впечатление о сборной. С другой стороны, хорваты и на лучших турнирах редко именно доминировали над соперниками. Они приезжают побеждать, выгрызать результат во что бы то ни стало.

Последние матчи и личные встречи

Португальцы и хорваты встречаются очень часто. Например, в Лиге наций: там Португалия почти всегда побеждает, в лучшем случае ничья. Последняя большая игра на крупном турнире – Евро-2016, путь Португалии к титулу в плей-офф начался с хорватов. Победа 1:0, добытая в экстра-таймах. У хорватов всего одна победа в противостоянии, но относительно свежая: 2:1 в товарищеском матче.

Травмированные игроки

Без потерь.

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Когда начнется матч Португалия – Хорватия, и где смотреть

Матч: Португалия – Хорватия состоится 03.07.2026 и начнется в 02:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «БМО Филд». Встречу в прямом эфире будут показывать «Матч ТВ» и «Кинопоиск».

Стартовые составы на матч Португалия - Хорватия

Португалия
Основной состав
  • 1
    Флаг
    Диогу Кошта
    ВР
  • 25
    Флаг
    Нуну Мендеш
    ЗЩ
  • 13
    Флаг
    Ренату Вейга
    ЗЩ
  • 3
    Флаг
    Рубен Диаш
    ЗЩ
  • 20
    Флаг
    Жоау Канселу
    ЗЩ
  • 23
    Флаг
    Витинья
    ПЗ
  • 15
    Флаг
    Жоау Невеш
    ПЗ
  • 17
    Флаг
    Рафаэл Леау
    НАП
  • 8
    Флаг
    Бруну Фернандеш
    ПЗ
  • 18
    Флаг
    Педру Нету
    НАП
  • 7
    Флаг
    Криштиану Роналду
    НАП
Запасные
  • 12
    Флаг
    Жозе Са
    ВР
  • 22
    Флаг
    Руй Силва
    ВР
  • 2
    Флаг
    Нелсон Семеду
    ЗЩ
  • 4
    Флаг
    Томаш Араужу
    ЗЩ
  • 5
    Флаг
    Диогу Далот
    ЗЩ
  • 14
    Флаг
    Гонсалу Инасиу
    ЗЩ
  • 6
    Флаг
    Матеуш Нунеш
    ПЗ
  • 10
    Флаг
    Бернарду Силва
    ПЗ
  • 21
    Флаг
    Рубен Невеш
    ПЗ
  • 24
    Флаг
    Саму Кошта
    ПЗ
  • 9
    Флаг
    Гонсалу Рамуш
    НАП
  • 11
    Флаг
    Жоау Феликс
    НАП
  • 16
    Флаг
    Франсишку Тринкау
    НАП
  • 19
    Флаг
    Гонсалу Гедеш
    НАП
  • 26
    Флаг
    Франсишку Консейсау
    НАП
Хорватия
Основной состав
  • 1
    Флаг
    Доминик Ливакович
    ВР
  • 3
    Флаг
    Марин Понграчич
    ЗЩ
  • 6
    Флаг
    Йосип Шутало
    ЗЩ
  • 14
    Флаг
    Иван Перишич
    НАП
  • 2
    Флаг
    Йосип Станишич
    ЗЩ
  • 8
    Флаг
    Матео Ковачич
    ПЗ
  • 10
    Флаг
    Лука Модрич
    ПЗ
  • 16
    Флаг
    Мартин Батурина
    ПЗ
  • 17
    Флаг
    Петар Сучич
    ПЗ
  • 13
    Флаг
    Никола Влашич
    ПЗ
  • 11
    Флаг
    Анте Будимир
    НАП
Запасные
  • 12
    Флаг
    Ивор Пандур
    ВР
  • 23
    Флаг
    Доминик Котарски
    ВР
  • 4
    Флаг
    Йошко Гвардиол
    ЗЩ
  • 5
    Флаг
    Дуе Чалета-Цар
    ЗЩ
  • 22
    Флаг
    Лука Вушкович
    ЗЩ
  • 25
    Флаг
    Мартин Эрлич
    ЗЩ
  • 7
    Флаг
    Никола Моро
    ПЗ
  • 15
    Флаг
    Марио Пашалич
    ПЗ
  • 18
    Флаг
    Кристиян Якич
    ПЗ
  • 19
    Флаг
    Тони Фрук
    ПЗ
  • 21
    Флаг
    Лука Сучич
    ПЗ
  • 9
    Флаг
    Андрей Крамарич
    НАП
  • 20
    Флаг
    Игор Матанович
    НАП
  • 24
    Флаг
    Марко Пашалич
    НАП
  • 26
    Флаг
    Петар Муса
    НАП

Португалия - Хорватия – коэффициенты букмекеров на матч 03 июля 2026

Букмекер
1.04
12.5
100
1.09
8.5
73
5.2
15
8
1.01
16.98
605.53

Статистика для ставок

11
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Португалия не проигрывает в 8 последних матчах
Прогноз
Португалия не проиграет
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Коэффициент
1.80
Поставить
Португалия – Хорватия: Португалия не проигрывает в 9 из 10 последних матчей против этого соперника
Прогноз
Португалия не проиграет
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Коэффициент
1.80
Поставить
В последних 5 играх Хорватия пропускает в среднем 1.60 гола за игру
Прогноз
Португалия забьет больше одного гола
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