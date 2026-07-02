Чемпионат мира по футболу: Португалия – Хорватия, шансы команд на победу в матче
Матч Чемпионата мира по футболу Португалия – Хорватия пройдет 03.07.2026 в Торонто на стадионе «БМО Филд».
Португалия считается фаворитом: 1.74 на победу, на победу Хорватии – 5.00. Хороший вариант: результат на 30:00 – ничья за 1.75. В этом матче вообще не стоит ждать большого числа голов, такова специфика хорватов в важных матчах. Португалия тоже не будет форсировать – уровень соперника достаточен, чтобы его опасаться.
Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.
Шансы команд на победу
Португалия подходит к матчу с серией из трех игр без поражений на турнире, имея одну победу и две ничьи. Команда забивает в среднем 2 гола за последние пять матчей, пропуская лишь 0,6, что говорит о надежной обороне. В текущем розыгрыше чемпионата мира португальцы не проигрывают, а их атакующая линия, ведомая Криштиану Роналду (2 гола), способна создавать моменты. Букмекеры оценивают победу Португалии коэффициентом 1.74, что отражает статус фаворита.
В стартовом составе Португалии выделяются опытные игроки: Рубен Диаш в центре обороны, Бруну Фернандеш в полузащите и Криштиану Роналду в атаке. Тренерский штаб может рассчитывать на быстрые фланги через Педру Нету и Жоау Канселу. Тактически команда предпочитает контроль мяча и позиционные атаки, что должно создать давление на оборону Хорватии, которая в последних матчах пропускает в среднем 1,6 гола за игру.
Хорватия имеет две победы и одно поражение в текущем турнире, но в последних пяти матчах пропускает в среднем 1,6 гола, что указывает на уязвимость в защите. Команда забивает в четырех последних играх, однако против сильной обороны Португалии, пропускающей лишь 0,6 гола за матч, реализация может быть затруднена. Несмотря на положительную динамику в атаке, хорватам предстоит справиться с давлением соперника.
Стартовый состав Хорватии включает ветеранов Луку Модрича и Ивана Перишича, а также лучшего бомбардира команды Мартина Батурину (1 гол). Полузащита с Ковачичем и Модричем способна контролировать темп, но оборона, где играют Станишич и Шутало, может испытывать проблемы против быстрых атак Португалии. Хорватия традиционно сильна в переходных фазах, но для успеха ей нужно минимизировать ошибки у своих ворот.
Мнение Артема Денисова
Португалия заняла второе место в группе K, победив лишь в одном матче из трех: 1:1 с ДР Конго, 5:0 с Узбекистаном, 0:0 с Колумбией – последняя игра была фактически за первое место, португальцы в итоге заняли второе. Важная тема: постоянное место Криштиану Роналду в основе. Он здорово выглядел против Узбекистана, но заметно хуже в матчах с более сильными соперниками. Тренер Роберто Мартинес вторит, как важен Роналду, при этом игровые проблемы очевидны, и они, кстати, касаются не только фигуры Криштиану.
Хорватия заняла второе место в группе L. Сначала проиграла Англии 2:4, затем победила Панаму 1:0 и Гану 2:1 – обе игры складывались вообще не просто, хорваты не были принципиально сильнее соперников, что смазывает впечатление о сборной. С другой стороны, хорваты и на лучших турнирах редко именно доминировали над соперниками. Они приезжают побеждать, выгрызать результат во что бы то ни стало.
Последние матчи и личные встречи
Португальцы и хорваты встречаются очень часто. Например, в Лиге наций: там Португалия почти всегда побеждает, в лучшем случае ничья. Последняя большая игра на крупном турнире – Евро-2016, путь Португалии к титулу в плей-офф начался с хорватов. Победа 1:0, добытая в экстра-таймах. У хорватов всего одна победа в противостоянии, но относительно свежая: 2:1 в товарищеском матче.
Статистика личных встреч
Травмированные игроки
Без потерь.
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Когда начнется матч Португалия – Хорватия, и где смотреть
Матч: Португалия – Хорватия состоится 03.07.2026 и начнется в 02:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «БМО Филд». Встречу в прямом эфире будут показывать «Матч ТВ» и «Кинопоиск».
Стартовые составы на матч Португалия - Хорватия
- 1Диогу КоштаВР
- 25Нуну МендешЗЩ
- 13Ренату ВейгаЗЩ
- 3Рубен ДиашЗЩ
- 20Жоау КанселуЗЩ
- 23ВитиньяПЗ
- 15Жоау НевешПЗ
- 17Рафаэл ЛеауНАП
- 8Бруну ФернандешПЗ
- 18Педру НетуНАП
- 7Криштиану РоналдуНАП
- 12Жозе СаВР
- 22Руй СилваВР
- 2Нелсон СемедуЗЩ
- 4Томаш АраужуЗЩ
- 5Диогу ДалотЗЩ
- 14Гонсалу ИнасиуЗЩ
- 6Матеуш НунешПЗ
- 10Бернарду СилваПЗ
- 21Рубен НевешПЗ
- 24Саму КоштаПЗ
- 9Гонсалу РамушНАП
- 11Жоау ФеликсНАП
- 16Франсишку ТринкауНАП
- 19Гонсалу ГедешНАП
- 26Франсишку КонсейсауНАП
- 1Доминик ЛиваковичВР
- 3Марин ПонграчичЗЩ
- 6Йосип ШуталоЗЩ
- 14Иван ПеришичНАП
- 2Йосип СтанишичЗЩ
- 8Матео КовачичПЗ
- 10Лука МодричПЗ
- 16Мартин БатуринаПЗ
- 17Петар СучичПЗ
- 13Никола ВлашичПЗ
- 11Анте БудимирНАП
- 12Ивор ПандурВР
- 23Доминик КотарскиВР
- 4Йошко ГвардиолЗЩ
- 5Дуе Чалета-ЦарЗЩ
- 22Лука ВушковичЗЩ
- 25Мартин ЭрличЗЩ
- 7Никола МороПЗ
- 15Марио ПашаличПЗ
- 18Кристиян ЯкичПЗ
- 19Тони ФрукПЗ
- 21Лука СучичПЗ
- 9Андрей КрамаричНАП
- 20Игор МатановичНАП
- 24Марко ПашаличНАП
- 26Петар МусаНАП
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