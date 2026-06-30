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Чемпионат мира по футболу: Франция – Швеция, шансы команд на победу в матче

Матч Чемпионата мира по футболу: Франция – Швеция пройдет 01.07.2026 в Ист-Ратерфорде на стадионе «Метлайф Стэдиум». Франция – безусловный фаворит, 1.31 на победу, аж 8.70 на победу Швеции.

Интересный вариант: Франция забьет первой в первом тайме за 1.60. У Швеции слишком слабая оборона, и даже Франция, обычно раскрывающая весь атакующий потенциал после перерыва, должна забивать пораньше.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов – ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
1.60
Ставка
Франция забьет в первом тайме
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Шансы команд на победу

Франция подходит к матчу с идеальным турнирным показателем: три победы в трех играх на чемпионате мира. Команда забивает в каждом матче турнира, а в последних пяти встречах оформила 14 голов при пяти пропущенных. Букмекерский коэффициент 1.30 отражает статус явного фаворита, подкрепленный уверенной формой и стабильной результативностью.

В атаке выделяется Килиан Мбаппе – лучший бомбардир команды с четырьмя голами. Ориентировочный состав включает мощную группу атаки: Дембеле, Олисе и Мбаппе, что создает высокую вариативность в завершении. Тчуамени и Коне в центре поля обеспечивают баланс, а линия обороны с Меньяном на последнем рубеже выглядит надежно.

Швеция имеет одну победу, одну ничью и одно поражение на турнире, пропуская в каждом матче. В последних пяти играх команда пропустила 12 голов, что указывает на уязвимость в обороне. Несмотря на способность забивать (10 голов в пяти матчах), статистика пропущенных мячей делает ее аутсайдером с коэффициентом 9.50.

Лучший бомбардир Швеции Ясин Айяри забил два гола, но в целом атака опирается на Исака и Дьокереша. Ориентировочный состав включает опытного Линделефа в защите, но общие показатели команды по пропущенным мячам вызывают вопросы. Для успеха шведам необходимо минимизировать ошибки у своих ворот.

Мнение Артема Денисова

Франция уверенно заняла первое место в группе I, победив Сенегал, Ирак и Норвегию. Килиан Мбаппе набрал 4+2 за три игры, Майкл Олисе с тремя ассистами – один из лучших по передачам на турнире. Дидье Дешаму удалось настроить связку, переместив Олисе на позицию десятки по ходу первого тура против Сенегала. Впоследствии к парочке добавился Усман Дембеле, который полезно смотрелся против Ирака и сделал хет-трик в ворота Норвегии.

Швеция заняла третье место в группе F. Она разгромила Тунис 5:1, однако затем влетела 1:5 Нидерландам и сыграла вничью 1:1 с Японией. Нидерландов и Японии уже нет на турнире, осталась только Швеция. Надежда на подвижную связку Виктора Дьокереша и Александра Исака впереди, в остальном много проблем: и защита слабая, и опорная зона сильно проседает.

Последние матчи и личные встречи

Франция чаще побеждает Швецию, но их последняя встреча на крупном турнире – Евро-2012 – закончилась победой Швеции 2:0 с победным голом Златана Ибрагимовича. Правда, Франция тогда вышла из группы, а Швеция нет.

Травмированные игроки

У Франции не сыграет форвард Маркус Тюрам, Швеция без основного центрального защитника Исака Хина.

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Когда начнется матч Франция – Швеция, и где смотреть

Матч: Франция – Швеция состоится 01.07.2026 и начнется в 00:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Метлайф Стэдиум». Встречу в прямом эфире будут показывать «Матч ТВ» и «Кинопоиск».

Стартовые составы на матч Франция - Швеция

Франция
Основной состав
  • 16
    Флаг
    Майк Меньян
    ВР
  • 3
    Флаг
    Люка Динь
    ЗЩ
  • 17
    Флаг
    Вильям Салиба
    ЗЩ
  • 4
    Флаг
    Дайо Упамекано
    ЗЩ
  • 5
    Флаг
    Жюль Кунде
    ЗЩ
  • 14
    Флаг
    Адриен Рабьо
    ПЗ
  • 8
    Флаг
    Орельен Тчуамени
    ПЗ
  • 12
    Флаг
    Брэдли Барколя
    НАП
  • 11
    Флаг
    Майкл Олисе
    ПЗ
  • 7
    Флаг
    Усман Дембеле
    НАП
  • 10
    Флаг
    Килиан Мбаппе
    НАП
Запасные
  • 1
    Флаг
    Брис Самба
    ВР
  • 23
    Флаг
    Робен Риссер
    ВР
  • 2
    Флаг
    Мало Гюсто
    ЗЩ
  • 15
    Флаг
    Ибраима Конате
    ЗЩ
  • 19
    Флаг
    Тео
    ЗЩ
  • 21
    Флаг
    Люка Эрнандес
    ЗЩ
  • 26
    Флаг
    Максанс Лакруа
    ЗЩ
  • 6
    Флаг
    Куадио Коне
    ПЗ
  • 13
    Флаг
    Нголо Канте
    ПЗ
  • 18
    Флаг
    Уоррен Заир-Эмери
    ПЗ
  • 24
    Флаг
    Райан Шерки
    ПЗ
  • 25
    Флаг
    Магн Аклиуш
    ПЗ
  • 9
    Флаг
    Маркус Тюрам
    НАП
  • 20
    Флаг
    Дезире Дуэ
    НАП
  • 22
    Флаг
    Жан-Филипп Матета
    НАП
Швеция
Основной состав
  • 1
    Флаг
    Якоб Виделль-Сеттерстрем
    ВР
  • 5
    Флаг
    Габриель Гудмундссон
    ЗЩ
  • 3
    Флаг
    Виктор Линделеф
    ЗЩ
  • 2
    Флаг
    Густаф Лагербильке
    ЗЩ
  • 8
    Флаг
    Даниэль Свенссон
    ЗЩ
  • 24
    Флаг
    Эллиот Струд
    ПЗ
  • 18
    Флаг
    Ясин Айяри
    ПЗ
  • 7
    Флаг
    Лукас Бергвалль
    ПЗ
  • 11
    Флаг
    Энтони Эланга
    НАП
  • 9
    Флаг
    Александер Исак
    НАП
  • 17
    Флаг
    Виктор Дьокереш
    НАП
Запасные
  • 12
    Флаг
    Виктор Юханссон
    ВР
  • 23
    Флаг
    Кристоффер Нордфельдт
    ВР
  • 14
    Флаг
    Хьяльмар Экдаль
    ЗЩ
  • 15
    Флаг
    Карл Старфельт
    ЗЩ
  • 20
    Флаг
    Эрик Смит
    ЗЩ
  • 6
    Флаг
    Херман Юханссон
    ПЗ
  • 13
    Флаг
    Кен Сема
    ПЗ
  • 16
    Флаг
    Йеспер Карлстрем
    ПЗ
  • 19
    Флаг
    Маттиас Сванберг
    ПЗ
  • 22
    Флаг
    Бесфорт Зенели
    ПЗ
  • 26
    Флаг
    Таха Абди Али
    ПЗ
  • 10
    Флаг
    Беньямин Нюгрен
    НАП
  • 21
    Флаг
    Александр Бернхардссон
    НАП
  • 25
    Флаг
    Густаф Нильссон
    НАП

Франция - Швеция – коэффициенты букмекеров на матч 30 июня 2026

Букмекер
1.02
18
102
1.11
8.9
25
1.01
21
195
1.01
26.8
143.93

Статистика для ставок

11
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Франция побеждает в 4 последних матчах
Прогноз
Франция победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.02
Поставить
Франция – Швеция: Франция побеждает в 3 последних очных матчах дома
Прогноз
Франция победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.02
Поставить
В последних 5 играх Франция пропускает в среднем 1.00 гола за игру
Прогноз
Швеция забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
2.50
Поставить
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