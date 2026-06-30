Чемпионат мира по футболу: Франция – Швеция, шансы команд на победу в матче
Матч Чемпионата мира по футболу: Франция – Швеция пройдет 01.07.2026 в Ист-Ратерфорде на стадионе «Метлайф Стэдиум». Франция – безусловный фаворит, 1.31 на победу, аж 8.70 на победу Швеции.
Интересный вариант: Франция забьет первой в первом тайме за 1.60. У Швеции слишком слабая оборона, и даже Франция, обычно раскрывающая весь атакующий потенциал после перерыва, должна забивать пораньше.
Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов – ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.
Шансы команд на победу
Франция подходит к матчу с идеальным турнирным показателем: три победы в трех играх на чемпионате мира. Команда забивает в каждом матче турнира, а в последних пяти встречах оформила 14 голов при пяти пропущенных. Букмекерский коэффициент 1.30 отражает статус явного фаворита, подкрепленный уверенной формой и стабильной результативностью.
В атаке выделяется Килиан Мбаппе – лучший бомбардир команды с четырьмя голами. Ориентировочный состав включает мощную группу атаки: Дембеле, Олисе и Мбаппе, что создает высокую вариативность в завершении. Тчуамени и Коне в центре поля обеспечивают баланс, а линия обороны с Меньяном на последнем рубеже выглядит надежно.
Швеция имеет одну победу, одну ничью и одно поражение на турнире, пропуская в каждом матче. В последних пяти играх команда пропустила 12 голов, что указывает на уязвимость в обороне. Несмотря на способность забивать (10 голов в пяти матчах), статистика пропущенных мячей делает ее аутсайдером с коэффициентом 9.50.
Лучший бомбардир Швеции Ясин Айяри забил два гола, но в целом атака опирается на Исака и Дьокереша. Ориентировочный состав включает опытного Линделефа в защите, но общие показатели команды по пропущенным мячам вызывают вопросы. Для успеха шведам необходимо минимизировать ошибки у своих ворот.
Мнение Артема Денисова
Франция уверенно заняла первое место в группе I, победив Сенегал, Ирак и Норвегию. Килиан Мбаппе набрал 4+2 за три игры, Майкл Олисе с тремя ассистами – один из лучших по передачам на турнире. Дидье Дешаму удалось настроить связку, переместив Олисе на позицию десятки по ходу первого тура против Сенегала. Впоследствии к парочке добавился Усман Дембеле, который полезно смотрелся против Ирака и сделал хет-трик в ворота Норвегии.
Швеция заняла третье место в группе F. Она разгромила Тунис 5:1, однако затем влетела 1:5 Нидерландам и сыграла вничью 1:1 с Японией. Нидерландов и Японии уже нет на турнире, осталась только Швеция. Надежда на подвижную связку Виктора Дьокереша и Александра Исака впереди, в остальном много проблем: и защита слабая, и опорная зона сильно проседает.
Последние матчи и личные встречи
Франция чаще побеждает Швецию, но их последняя встреча на крупном турнире – Евро-2012 – закончилась победой Швеции 2:0 с победным голом Златана Ибрагимовича. Правда, Франция тогда вышла из группы, а Швеция нет.
Статистика личных встреч
Травмированные игроки
У Франции не сыграет форвард Маркус Тюрам, Швеция без основного центрального защитника Исака Хина.
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Когда начнется матч Франция – Швеция, и где смотреть
Матч: Франция – Швеция состоится 01.07.2026 и начнется в 00:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Метлайф Стэдиум». Встречу в прямом эфире будут показывать «Матч ТВ» и «Кинопоиск».
Стартовые составы на матч Франция - Швеция
- 16Майк МеньянВР
- 3Люка ДиньЗЩ
- 17Вильям СалибаЗЩ
- 4Дайо УпамеканоЗЩ
- 5Жюль КундеЗЩ
- 14Адриен РабьоПЗ
- 8Орельен ТчуамениПЗ
- 12Брэдли БарколяНАП
- 11Майкл ОлисеПЗ
- 7Усман ДембелеНАП
- 10Килиан МбаппеНАП
- 1Брис СамбаВР
- 23Робен РиссерВР
- 2Мало ГюстоЗЩ
- 15Ибраима КонатеЗЩ
- 19ТеоЗЩ
- 21Люка ЭрнандесЗЩ
- 26Максанс ЛакруаЗЩ
- 6Куадио КонеПЗ
- 13Нголо КантеПЗ
- 18Уоррен Заир-ЭмериПЗ
- 24Райан ШеркиПЗ
- 25Магн АклиушПЗ
- 9Маркус ТюрамНАП
- 20Дезире ДуэНАП
- 22Жан-Филипп МатетаНАП
- 1Якоб Виделль-СеттерстремВР
- 5Габриель ГудмундссонЗЩ
- 3Виктор ЛинделефЗЩ
- 2Густаф ЛагербилькеЗЩ
- 8Даниэль СвенссонЗЩ
- 24Эллиот СтрудПЗ
- 18Ясин АйяриПЗ
- 7Лукас БергвалльПЗ
- 11Энтони ЭлангаНАП
- 9Александер ИсакНАП
- 17Виктор ДьокерешНАП
- 12Виктор ЮханссонВР
- 23Кристоффер НордфельдтВР
- 14Хьяльмар ЭкдальЗЩ
- 15Карл СтарфельтЗЩ
- 20Эрик СмитЗЩ
- 6Херман ЮханссонПЗ
- 13Кен СемаПЗ
- 16Йеспер КарлстремПЗ
- 19Маттиас СванбергПЗ
- 22Бесфорт ЗенелиПЗ
- 26Таха Абди АлиПЗ
- 10Беньямин НюгренНАП
- 21Александр БернхардссонНАП
- 25Густаф НильссонНАП
Его мнение нам зачем?
Кто его спрашивал?
Исак Хин у Вас вообще в предварительном составе на матч.....а он уже уехал из Америки)))
Так, на секунду, никуда ходить не надо, даже на Спортсе:
1. 27 июня, 22:28 - Хин из Швеции покинет ЧМ из-за травмы
2. 28 июня, 23:59 - Тюрам не сыграет со Швецией в 1/16 финала