Чемпионат мира по футболу: Франция – Швеция, шансы команд на победу в матче

Матч Чемпионата мира по футболу: Франция – Швеция пройдет 01.07.2026 в Ист-Ратерфорде на стадионе «Метлайф Стэдиум». Франция – безусловный фаворит, 1.31 на победу, аж 8.70 на победу Швеции.

Интересный вариант: Франция забьет первой в первом тайме за 1.60. У Швеции слишком слабая оборона, и даже Франция, обычно раскрывающая весь атакующий потенциал после перерыва, должна забивать пораньше.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов – ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Франция подходит к матчу с идеальным турнирным показателем: три победы в трех играх на чемпионате мира. Команда забивает в каждом матче турнира, а в последних пяти встречах оформила 14 голов при пяти пропущенных. Букмекерский коэффициент 1.30 отражает статус явного фаворита, подкрепленный уверенной формой и стабильной результативностью.

В атаке выделяется Килиан Мбаппе – лучший бомбардир команды с четырьмя голами. Ориентировочный состав включает мощную группу атаки: Дембеле, Олисе и Мбаппе, что создает высокую вариативность в завершении. Тчуамени и Коне в центре поля обеспечивают баланс, а линия обороны с Меньяном на последнем рубеже выглядит надежно.

Швеция имеет одну победу, одну ничью и одно поражение на турнире, пропуская в каждом матче. В последних пяти играх команда пропустила 12 голов, что указывает на уязвимость в обороне. Несмотря на способность забивать (10 голов в пяти матчах), статистика пропущенных мячей делает ее аутсайдером с коэффициентом 9.50.

Лучший бомбардир Швеции Ясин Айяри забил два гола, но в целом атака опирается на Исака и Дьокереша. Ориентировочный состав включает опытного Линделефа в защите, но общие показатели команды по пропущенным мячам вызывают вопросы. Для успеха шведам необходимо минимизировать ошибки у своих ворот.

Мнение Артема Денисова

Франция уверенно заняла первое место в группе I, победив Сенегал, Ирак и Норвегию. Килиан Мбаппе набрал 4+2 за три игры, Майкл Олисе с тремя ассистами – один из лучших по передачам на турнире. Дидье Дешаму удалось настроить связку, переместив Олисе на позицию десятки по ходу первого тура против Сенегала. Впоследствии к парочке добавился Усман Дембеле, который полезно смотрелся против Ирака и сделал хет-трик в ворота Норвегии.

Швеция заняла третье место в группе F. Она разгромила Тунис 5:1, однако затем влетела 1:5 Нидерландам и сыграла вничью 1:1 с Японией. Нидерландов и Японии уже нет на турнире, осталась только Швеция. Надежда на подвижную связку Виктора Дьокереша и Александра Исака впереди, в остальном много проблем: и защита слабая, и опорная зона сильно проседает.

Последние матчи и личные встречи

Франция чаще побеждает Швецию, но их последняя встреча на крупном турнире – Евро-2012 – закончилась победой Швеции 2:0 с победным голом Златана Ибрагимовича. Правда, Франция тогда вышла из группы, а Швеция нет.

Травмированные игроки

У Франции не сыграет форвард Маркус Тюрам, Швеция без основного центрального защитника Исака Хина.

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Когда начнется матч Франция – Швеция, и где смотреть

Матч: Франция – Швеция состоится 01.07.2026 и начнется в 00:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Метлайф Стэдиум». Встречу в прямом эфире будут показывать «Матч ТВ» и «Кинопоиск».