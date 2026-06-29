Чемпионат мира по футболу: Германия – Парагвай, шансы команд на победу в матче

Матч Чемпионата мира по футболу: Германия – Парагвай пройдет 29.06.2026 в Фоксборо на стадионе «Джиллетт Стэдиум».

Германия встретится с Парагваем в рамках 1/16 чемпионата мира. Есть четкое разделение на фаворита и аутсайдера. Сценарий тоже предугадывается: доминирующая во владении Германии, которая пытается вскрыть мощный низкий блок Парагвая.



Немцы пока не убедили меня на этом ЧМ. В плане идей повторяют успешный Евро, но исполняют пока не на уровне, который показали два года назад. В Парагвай не верится, но команда умеет держаться под давлением. Поставлю на то, что во втором тайме голов будет больше, чем в первом с кэфом 1.98 .

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов – ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Германия подходит к матчу с явным преимуществом по букмекерской оценке: коэффициент на ее победу составляет 1.32. Команда набрала 6 очков в трех турах, одержав две победы при одном поражении. В последних пяти играх сборная забивает в среднем 3,2 гола за матч, а пропускает 1 – атакующий потенциал остается высоким, несмотря на недавнюю неудачу с Эквадором (1:2). Германия не проигрывает в 11 из 13 последних встреч и забивает в 12 матчах подряд, что подчеркивает стабильность в созидании.

В стартовом составе ожидается появление таких игроков, как Мануэль Нойер, Йозуа Киммих, Джамал Мусиала и Кай Хавертц. Лучший бомбардир команды на турнире – Дениз Ундав (3 гола), но он не входит в ориентировочную основу. Тренерский штаб может сделать ставку на контроль мяча и быстрые переходы через фланги с участием Виртца и Сане. Отсутствие травмированного Нико Шлоттербека не должно критически сказаться на обороне, учитывая глубину состава.

Парагвай набрал 4 очка в трех матчах турнира (одна победа, одна ничья, одно поражение) и уступает Германии по турнирной динамике. В последних пяти играх команда забивает в среднем 1,4 гола, пропуская 1,2 – показатели скромнее, чем у соперника. Парагвай забивает в 7 из 9 последних матчей, но против топ-соперника (США) потерпел разгром 1:4. Оборона выглядит уязвимой: в четырех из пяти последних игр пропускали минимум один мяч.

Стартовый состав Парагвая включает таких игроков, как Орландо Хиль, Густаво Гомес и Матиас Галарса – последний является лучшим бомбардиром команды на турнире (1 гол). Команда, вероятно, сделает ставку на оборону и контратаки, используя быстрые выпады Энсисо и Авалоса. Однако против Германии, которая доминирует во владении, Парагваю будет сложно удерживать мяч и создавать моменты без потерь.

Мнение Славы Палагина

Германия – одна из самых предсказуемых команд этого ЧМ. Состав не меняли даже в третьем туре, к которому уже вышли в плей-офф. Юлиан Нагельсманн всегда использует схему 4-2-3-1, а структуру владения насыщает тремя десятками. Акцент делают на комбинациях через центр. Получается пока не так успешно, как на Евро. Соперники тоже подстраиваются и насыщают опорную зону. Это тоже вредит. Из плюсов – всегда можно положиться на Дениза Ундава. Нападающий Штутгарта сделал уже 3+2 после выходов со скамейки.



Парагвай идет по восходящей траектории. Начинали с убийственного разгрома от США. Продолжили победой над Турцией в меньшинстве, а закончили ничьей с крепкой Австралией. В атаке не блещут и играют исключительно вторым номером. По владению обогнали только Иорданию и Кюрасао. Организация обороны – вероятно, главная надежда Парагвая на плей-офф. Ставка, которую тренер Густаво Альфаро сделал еще в отборе (9 сухарей в 18 матчах).

Последние матчи и личные встречи

Команды уже 13 лет не встречались между собой, а в общей сложности провели всего 2 игры. Хорошая новость для немцев – одна из них пришлась на первый раунд плей-офф ЧМ. Речь про турнир 2002-го. Тогда Германия победила 1:0 благодаря голу Оливера Нойвилля на последних минутах.

Травмированные игроки

Немцы уже лишились из-за травмы Нико Шлоттербека. Под вопросом участие Натаниэля Брауна – основного латераля на первых матчах ЧМ.



Парагваю точно не помогут Омар Альдерете и Диего Гомес – первый травмирован, а второй дисквалифицирован из-за перебора карточек. Зато возвращается удаленный во втором туре Мигель Альмирон.

Когда начнется матч Германия – Парагвай, и где смотреть

Матч Германия – Парагвай состоится 29.06.2026 и начнется в 23:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Джиллетт Стэдиум». Встречу в прямом эфире будут показывать «Матч ТВ» и «Кинопоиск».