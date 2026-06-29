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Чемпионат мира по футболу: Германия – Парагвай, шансы команд на победу в матче

Матч Чемпионата мира по футболу: Германия – Парагвай пройдет 29.06.2026 в Фоксборо на стадионе «Джиллетт Стэдиум».

Германия встретится с Парагваем в рамках 1/16 чемпионата мира. Есть четкое разделение на фаворита и аутсайдера. Сценарий тоже предугадывается: доминирующая во владении Германии, которая пытается вскрыть мощный низкий блок Парагвая.

Немцы пока не убедили меня на этом ЧМ. В плане идей повторяют успешный Евро, но исполняют пока не на уровне, который показали два года назад. В Парагвай не верится, но команда умеет держаться под давлением. Поставлю на то, что во втором тайме голов будет больше, чем в первом с кэфом 1.98.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов – ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
1.98
Ставка
2-й тайм > 1-го
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Шансы команд на победу

Германия подходит к матчу с явным преимуществом по букмекерской оценке: коэффициент на ее победу составляет 1.32. Команда набрала 6 очков в трех турах, одержав две победы при одном поражении. В последних пяти играх сборная забивает в среднем 3,2 гола за матч, а пропускает 1 – атакующий потенциал остается высоким, несмотря на недавнюю неудачу с Эквадором (1:2). Германия не проигрывает в 11 из 13 последних встреч и забивает в 12 матчах подряд, что подчеркивает стабильность в созидании.

В стартовом составе ожидается появление таких игроков, как Мануэль Нойер, Йозуа Киммих, Джамал Мусиала и Кай Хавертц. Лучший бомбардир команды на турнире – Дениз Ундав (3 гола), но он не входит в ориентировочную основу. Тренерский штаб может сделать ставку на контроль мяча и быстрые переходы через фланги с участием Виртца и Сане. Отсутствие травмированного Нико Шлоттербека не должно критически сказаться на обороне, учитывая глубину состава.

Парагвай набрал 4 очка в трех матчах турнира (одна победа, одна ничья, одно поражение) и уступает Германии по турнирной динамике. В последних пяти играх команда забивает в среднем 1,4 гола, пропуская 1,2 – показатели скромнее, чем у соперника. Парагвай забивает в 7 из 9 последних матчей, но против топ-соперника (США) потерпел разгром 1:4. Оборона выглядит уязвимой: в четырех из пяти последних игр пропускали минимум один мяч.

Стартовый состав Парагвая включает таких игроков, как Орландо Хиль, Густаво Гомес и Матиас Галарса – последний является лучшим бомбардиром команды на турнире (1 гол). Команда, вероятно, сделает ставку на оборону и контратаки, используя быстрые выпады Энсисо и Авалоса. Однако против Германии, которая доминирует во владении, Парагваю будет сложно удерживать мяч и создавать моменты без потерь.

Мнение Славы Палагина

Германия – одна из самых предсказуемых команд этого ЧМ. Состав не меняли даже в третьем туре, к которому уже вышли в плей-офф. Юлиан Нагельсманн всегда использует схему 4-2-3-1, а структуру владения насыщает тремя десятками. Акцент делают на комбинациях через центр. Получается пока не так успешно, как на Евро. Соперники тоже подстраиваются и насыщают опорную зону. Это тоже вредит. Из плюсов – всегда можно положиться на Дениза Ундава. Нападающий Штутгарта сделал уже 3+2 после выходов со скамейки.

Парагвай идет по восходящей траектории. Начинали с убийственного разгрома от США. Продолжили победой над Турцией в меньшинстве, а закончили ничьей с крепкой Австралией. В атаке не блещут и играют исключительно вторым номером. По владению обогнали только Иорданию и Кюрасао. Организация обороны – вероятно, главная надежда Парагвая на плей-офф. Ставка, которую тренер Густаво Альфаро сделал еще в отборе (9 сухарей в 18 матчах).

Последние матчи и личные встречи

Команды уже 13 лет не встречались между собой, а в общей сложности провели всего 2 игры. Хорошая новость для немцев – одна из них пришлась на первый раунд плей-офф ЧМ. Речь про турнир 2002-го. Тогда Германия победила 1:0 благодаря голу Оливера Нойвилля на последних минутах.

Травмированные игроки

Немцы уже лишились из-за травмы Нико Шлоттербека. Под вопросом участие Натаниэля Брауна – основного латераля на первых матчах ЧМ.

Парагваю точно не помогут Омар Альдерете и Диего Гомес – первый травмирован, а второй дисквалифицирован из-за перебора карточек. Зато возвращается удаленный во втором туре Мигель Альмирон.

Когда начнется матч Германия – Парагвай, и где смотреть

Матч Германия – Парагвай состоится 29.06.2026 и начнется в 23:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Джиллетт Стэдиум». Встречу в прямом эфире будут показывать «Матч ТВ» и «Кинопоиск».

Стартовые составы на матч Германия - Парагвай

Германия
Основной состав
  • 1
    Флаг
    Мануэль Нойер
    ВР
  • 18
    Флаг
    Натаниэль Браун
    ЗЩ
  • 2
    Флаг
    Антонио Рюдигер
    ЗЩ
  • 4
    Флаг
    Джонатан Та
    ЗЩ
  • 6
    Флаг
    Йозуа Киммих
    ПЗ
  • 17
    Флаг
    Флориан Виртц
    ПЗ
  • 5
    Флаг
    Александар Павлович
    ПЗ
  • 23
    Флаг
    Феликс Нмеча
    ПЗ
  • 19
    Флаг
    Лерой Сане
    НАП
  • 26
    Флаг
    Дениз Ундав
    НАП
  • 7
    Флаг
    Кай Хавертц
    НАП
Запасные
  • 12
    Флаг
    Оливер Бауманн
    ВР
  • 21
    Флаг
    Александр Нюбель
    ВР
  • 3
    Флаг
    Вальдемар Антон
    ЗЩ
  • 22
    Флаг
    Давид Раум
    ЗЩ
  • 24
    Флаг
    Малик Тиав
    ЗЩ
  • 8
    Флаг
    Леон Горетцка
    ПЗ
  • 10
    Флаг
    Джамал Мусиала
    ПЗ
  • 13
    Флаг
    Паскаль Гросс
    ПЗ
  • 16
    Флаг
    Анджело Штиллер
    ПЗ
  • 20
    Флаг
    Надим Амири
    ПЗ
  • 25
    Флаг
    Ассан Уэдраого
    ПЗ
  • 9
    Флаг
    Джейми Левелинг
    НАП
  • 11
    Флаг
    Ник Вольтемаде
    НАП
  • 14
    Флаг
    Максимилиан Байер
    НАП
Не принимают участие
  • 15
    Флаг
    Нико Шлоттербек
    ЗЩ
Парагвай
Основной состав
  • 12
    Флаг
    Орландо Хиль
    ВР
  • 6
    Флаг
    Хуниор Алонсо
    ЗЩ
  • 13
    Флаг
    Хосе Канале
    ЗЩ
  • 15
    Флаг
    Густаво Гомес
    ЗЩ
  • 4
    Флаг
    Хуан Касерес
    ЗЩ
  • 23
    Флаг
    Матиас Галарса
    ПЗ
  • 14
    Флаг
    Андрес Кубас
    ПЗ
  • 16
    Флаг
    Дамиан Бобадилья
    ПЗ
  • 10
    Флаг
    Мигель Альмирон
    НАП
  • 19
    Флаг
    Хулио Энсисо
    ПЗ
  • 21
    Флаг
    Габриэль Авалос
    НАП
Запасные
  • 1
    Флаг
    Роберто Фернандес
    ВР
  • 22
    Флаг
    Гастон Ольвейра
    ВР
  • 2
    Флаг
    Густаво Веласкес
    ЗЩ
  • 3
    Флаг
    Омар Альдерете
    ЗЩ
  • 5
    Флаг
    Фабиан Бальбуэна
    ЗЩ
  • 26
    Флаг
    Александро Майдана
    ЗЩ
  • 11
    Флаг
    Маурисио
    ПЗ
  • 17
    Флаг
    Алехандро Ромеро
    ПЗ
  • 20
    Флаг
    Брайан Охеда
    ПЗ
  • 7
    Флаг
    Рамон Соса
    НАП
  • 9
    Флаг
    Антонио Санабрия
    НАП
  • 18
    Флаг
    Алекс Арсе
    НАП
  • 24
    Флаг
    Густаво Кабальеро
    НАП
  • 25
    Флаг
    Исидро Питта
    НАП

Германия - Парагвай – коэффициенты букмекеров на матч 29 июня 2026

Букмекер
4
1.35
21
12.24
1.06
56.12
10
1.06
100
9.2
1.07
44

Статистика для ставок

8
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Германия не проигрывает в 11 из 13 последних матчей
Прогноз
Германия не проиграет
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Коэффициент
1.05
Поставить
В последних 5 играх Германия пропускает в среднем 1.00 гола за игру
Прогноз
Парагвай забьет
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Коэффициент
2.20
Поставить
В последних 5 играх Германия забивает в среднем 3.20 гола за игру
Прогноз
Германия забьет больше двух голов
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