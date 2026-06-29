Чемпионат мира по футболу: Бразилия – Япония, шансы команд на победу в матче
Матч Чемпионата мира по футболу Бразилия – Япония пройдет 29.06.2026 в Хьюстоне на стадионе «NRG Стэдиум».
Бразилия встретится с Японией в 1/16 финала чемпионата мира. Одна из самых интригующих вывесок этой стадии ЧМ. Команда Карло Анчелотти набрала ход и подходит к игре фаворитом, но японцы хорошо себя показали в группе и еще ни разу не проигрывали на турнире.
Даже нынешняя (проблемная) Бразилия должна забираться до поздний стадий ЧМ, но Япония способна потрепать нервы. Мой прогноз – матч уйдет в дополнительное время с кэфом 3.50. Там, вероятно, скажется глубина скамейки бразильцев, но легко пятикратным чемпионам точно не будет.
Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов – ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.
Шансы команд на победу
Бразилия подходит к матчу с серией из трех побед на турнире, забивая в каждой игре. В последних пяти встречах команда забила 15 голов при четырех пропущенных, что указывает на высокую результативность, но и на определенные проблемы в обороне. В текущем турнире бразильцы набрали семь очков, одержав две победы и один раз сыграв вничью, и не проигрывают в шести матчах подряд. Однако соперник также демонстрирует устойчивость, и букмекерский коэффициент на ничью 3.70 отражает вероятность равной борьбы.
В стартовом составе Бразилии выделяется Винисиус Жуниор – лучший бомбардир команды в сезоне с четырьмя голами. Поддержку ему составят Матеус Кунья и Луис Энрике, а в центре поля Каземиро и Бруно Гимараэс должны контролировать темп. Тренерский штаб может сделать акцент на фланговые атаки, но против организованной обороны Японии, которая пропускает в среднем 0,6 гола за игру, пробить будет непросто. Бразилия забивает в 11 последних матчах, но и Япония не проигрывает в десяти.
Япония сохраняет беспроигрышную серию из десяти матчей, в текущем турнире одержав одну победу и дважды сыграв вничью. Команда забивает в трех последних играх турнира, а в среднем за последние пять матчей пропускает 0,6 гола, что говорит о надежной обороне. При этом атака японцев менее результативна (9 голов в пяти играх), но они способны навязать борьбу любому сопернику. Коэффициент на ничью 3.70 подчеркивает, что букмекеры не видят явного перевеса Бразилии.
В стартовом составе Японии ключевым игроком является Даити Камада – лучший бомбардир команды с двумя голами. Полузащита с Рицу Доаном и Кейто Накамурой может создавать моменты, а защитная линия во главе с Ко Итакурой выглядит стабильно. Япония не проигрывает в десяти последних матчах и уже обыгрывала Бразилию в товарищеской встрече год назад (3:2). Тактически гости будут делать ставку на компактность и быстрые контратаки, что может нейтрализовать давление бразильцев.
Мнение Славы Палагина
Бразилия с каждым матчем прибавляет на ЧМ. Поворотная точка – переход Анчелотти на схему с ромбом в полузащите. Впервые его опробовали на Гаити. Потом повторили на Шотландии. Результат – 2 победы с разницей 6:0. Держим в уме уровень соперников, но наконец-то наметился баланс, а команда теперь еще лучше использует качества Винисиуса. Даже травму Рафиньи пережили спокойно – его неплохо подменяет Райан.
Япония вышла в плей-офф, заняв второе место в группе с Нидерландами, Швецией и Тунисом. Стереотип, но играют как клубная команда – не только в плане идей, но и взаимодействий между игроками. Отражение – возможно, самые комбинационные голы на ЧМ. Организация обороны тоже на топовом уровне – в группе ни разу не позволили создать больше единицы по xG.
Последние матчи и личные встречи
У команд богатая история товарищеских встреч. Последнюю провели в октябре прошлого года в Токио. Тогда японцы победили 3:2, камбэкнув во втором тайме. На официальных турнирах провели между собой четыре игры. Две завершились вничью, а еще две победами Бразилии. Одна из них – на ЧМ-2006.
Статистика личных встреч
Травмированные игроки
Рафинья по-прежнему залечивает травму задней поверхности бедра. Если успеет восстановиться, то только к финальным стадиям. У Японии недоступен Такефуса Кубо – он травмировал колено, но в лагере сборной остается.
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Когда начнется матч Бразилия – Япония, и где смотреть
Матч: Бразилия – Япония состоится 29.06.2026 и начнется в 20:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «NRG Стэдиум». Встречу в прямом эфире будут показывать «Матч ТВ» и «Кинопоиск».
Предварительные составы на матч Бразилия - Япония
- 1АлиссонВР
- 16Дуглас СантосЗЩ
- 3ГабриэлЗЩ
- 4МаркиньосЗЩ
- 13ДанилоЗЩ
- 20Лукас ПакетаПЗ
- 5КаземироПЗ
- 8Бруно ГимараэсПЗ
- 7Винисиус ЖуниорНАП
- 9Матеус КуньяНАП
- 26Райан РошаНАП
- 1Зион СудзукиВР
- 21Хироки ИтоЗЩ
- 4Ко ИтакураЗЩ
- 20Аюму СекоЗЩ
- 11Дайдзен МаэдаНАП
- 10Рицу ДоанПЗ
- 13Кейто НакамураНАП
- 15Даити КамадаПЗ
- 7Ао ТанакаПЗ
- 2Кайсю СаноПЗ
- 18Аясе УэдаНАП
После такой ошибки читать дальше не стал, статья дилетанта.
Сейчас переделаю статью с учетом исправления этой ошибки.»
За Императора!
И Немцев и Испанцев побеждали и с Бельгией 2:0 вели - опыта у них уже очень много.
А до этого в 2002 и 2010 и 2018 выходили в плей офф.
Вообще-то, первый матч Бразилия сыграла в ничью. Откуда Вы взяли три победы на турнире? Сейчас не 2002 год. Вы не с "МатчТВ"?
Ромб был опробован со слабыми Гаити и Шотландией уже к концу игры, когда счет и соперники позволяли. Там можно было хоть параллелепипедом играть. Но японцы, которые играют очень плотно и носятся весь матч, чихать будут на эти ромбы. Поэтому говорить о балансе и о том, что ромб принес победы - это крайне ошибочно.
Анчелотти до сих пор не определился с составом, и поэтому выйдет со своим 4-3-3. А там уже как игра покажет. К тому же, надо ублажить болельщиков, и выпустить для них старенького Нея и бесполезного Эндрика. Поэтому до поздних стадий Бразилия может не дойти вполне закономерно.
Карло откровенно не знает, что делать с командой, где тебе не могут купить кого хочешь. И этот фактор самый губительный.
На последних ЧМ для Бразилии 1/4 была высшим достижением. И Карло может даже этого не повторить.