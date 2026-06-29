Чемпионат мира по футболу: Бразилия – Япония, шансы команд на победу в матче

Матч Чемпионата мира по футболу Бразилия – Япония пройдет 29.06.2026 в Хьюстоне на стадионе «NRG Стэдиум».

Бразилия встретится с Японией в 1/16 финала чемпионата мира. Одна из самых интригующих вывесок этой стадии ЧМ. Команда Карло Анчелотти набрала ход и подходит к игре фаворитом, но японцы хорошо себя показали в группе и еще ни разу не проигрывали на турнире.



Даже нынешняя (проблемная) Бразилия должна забираться до поздний стадий ЧМ, но Япония способна потрепать нервы. Мой прогноз – матч уйдет в дополнительное время с кэфом 3.50 . Там, вероятно, скажется глубина скамейки бразильцев, но легко пятикратным чемпионам точно не будет.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов – ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Бразилия подходит к матчу с серией из трех побед на турнире, забивая в каждой игре. В последних пяти встречах команда забила 15 голов при четырех пропущенных, что указывает на высокую результативность, но и на определенные проблемы в обороне. В текущем турнире бразильцы набрали семь очков, одержав две победы и один раз сыграв вничью, и не проигрывают в шести матчах подряд. Однако соперник также демонстрирует устойчивость, и букмекерский коэффициент на ничью 3.70 отражает вероятность равной борьбы.

В стартовом составе Бразилии выделяется Винисиус Жуниор – лучший бомбардир команды в сезоне с четырьмя голами. Поддержку ему составят Матеус Кунья и Луис Энрике, а в центре поля Каземиро и Бруно Гимараэс должны контролировать темп. Тренерский штаб может сделать акцент на фланговые атаки, но против организованной обороны Японии, которая пропускает в среднем 0,6 гола за игру, пробить будет непросто. Бразилия забивает в 11 последних матчах, но и Япония не проигрывает в десяти.

Япония сохраняет беспроигрышную серию из десяти матчей, в текущем турнире одержав одну победу и дважды сыграв вничью. Команда забивает в трех последних играх турнира, а в среднем за последние пять матчей пропускает 0,6 гола, что говорит о надежной обороне. При этом атака японцев менее результативна (9 голов в пяти играх), но они способны навязать борьбу любому сопернику. Коэффициент на ничью 3.70 подчеркивает, что букмекеры не видят явного перевеса Бразилии.

В стартовом составе Японии ключевым игроком является Даити Камада – лучший бомбардир команды с двумя голами. Полузащита с Рицу Доаном и Кейто Накамурой может создавать моменты, а защитная линия во главе с Ко Итакурой выглядит стабильно. Япония не проигрывает в десяти последних матчах и уже обыгрывала Бразилию в товарищеской встрече год назад (3:2). Тактически гости будут делать ставку на компактность и быстрые контратаки, что может нейтрализовать давление бразильцев.

Мнение Славы Палагина

Бразилия с каждым матчем прибавляет на ЧМ. Поворотная точка – переход Анчелотти на схему с ромбом в полузащите. Впервые его опробовали на Гаити. Потом повторили на Шотландии. Результат – 2 победы с разницей 6:0. Держим в уме уровень соперников, но наконец-то наметился баланс, а команда теперь еще лучше использует качества Винисиуса. Даже травму Рафиньи пережили спокойно – его неплохо подменяет Райан.



Япония вышла в плей-офф, заняв второе место в группе с Нидерландами, Швецией и Тунисом. Стереотип, но играют как клубная команда – не только в плане идей, но и взаимодействий между игроками. Отражение – возможно, самые комбинационные голы на ЧМ. Организация обороны тоже на топовом уровне – в группе ни разу не позволили создать больше единицы по xG.

Последние матчи и личные встречи

У команд богатая история товарищеских встреч. Последнюю провели в октябре прошлого года в Токио. Тогда японцы победили 3:2, камбэкнув во втором тайме. На официальных турнирах провели между собой четыре игры. Две завершились вничью, а еще две победами Бразилии. Одна из них – на ЧМ-2006.

Травмированные игроки

Рафинья по-прежнему залечивает травму задней поверхности бедра. Если успеет восстановиться, то только к финальным стадиям. У Японии недоступен Такефуса Кубо – он травмировал колено, но в лагере сборной остается.

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Когда начнется матч Бразилия – Япония, и где смотреть

Матч: Бразилия – Япония состоится 29.06.2026 и начнется в 20:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «NRG Стэдиум». Встречу в прямом эфире будут показывать «Матч ТВ» и «Кинопоиск».