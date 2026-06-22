Чемпионат мира по футболу: Аргентина – Австрия, шансы команд на победу в матче 2-го тура

Матч 2-го тура Чемпионата мира по футболу: Аргентина – Австрия пройдет 22.06.2026 в Арлингтон, Далласе на стадионе «AT&T Стэдиум». Аргентина сыграет с Австрией во втором туре ЧМ-2026. Команды лидируют в группе J: Аргентина разгромила Алжир 3:0, Австрия победила Иорданию 2:1.



Аргентина – явный фаворит, 1.47 на победу, коэффициент на Австрию – 7.20 . Отличный вариант: «обе забьют – да» за 2.13 . Австрия будет раскрываться в прессинге, Аргентина точно создаст достаточно, но и европейцы должны напрячь чемпиона мира – именно за счет давления.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Альтернативный прогноз: ничья – коэффициент 4.15 . Подробный разбор шансов, состава и последних результатов – ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Аргентина подходит к матчу с идеальным стартом в турнире: победа 3:0 над Алжиром и 3 очка. Команда выиграла 8 последних матчей подряд, забив 15 голов в последних 5 играх при всего 1 пропущенном. Средняя результативность – 3 гола за игру, а оборона не пропускает в 4 последних встречах. Такая форма делает Аргентину грозной силой, но соперник тоже набрал 3 очка и имеет свою победную серию.

В стартовом составе Аргентины – Лионель Месси, лучший бомбардир турнира с 3 голами, и Хулиан Альваресом. Полузащита с Энцо Фернандесом, Алексисом Мак Аллистером и Родриго Де Полем обеспечивает контроль мяча и креатив. Тренерский штаб может варьировать атаку через фланги с участием Тьяго Альмады. Однако против организованной обороны Австрии потребуется терпение и точность в завершении.

Австрия также начала турнир с победы – 2:1 над Иорданией, и имеет 3 очка. Команда выиграла 4 последних матча, забив 11 голов в последних 5 играх (в среднем 2,2) и пропустив 3 (0,6 за игру). Серия из 6 матчей с голами говорит о стабильности в атаке. Несмотря на статус андердога по коэффициентам, Австрия способна навязать борьбу за счет дисциплины и быстрых переходов.

Стартовый состав Австрии включает опытного Давида Алабу в защите и Марселя Забитцера в полузащите. Лучший бомбардир команды на турнире Романо Шмид (1 гол) и Саша Калайджич создают угрозу в штрафной. Ключевой задачей станет нейтрализация Месси и использование стандартов. При грамотной обороне и контратаках Австрия может рассчитывать на положительный результат.

Мнение Артема Денисова

Аргентина впечатлила качеством движений мяча в центре поля, это команда полузащитников, ведомая Лионелем Месси. Нет прессинга, очень мало попыток обводок, все решает взаимодействие игроков через пас.

Австрия – самая прессингующая команда ЧМ. Давление – главный плеймейкер. Это философия тренера Ральфа Рангника, которой заражена вся команда; многие из футболистов прошли через систему «Ред Булл», которую разработал Рангник.

Последние матчи и личные встречи

Как уже сказано, Аргентина и Австрия победили в первом туре; Аргентина увереннее. Команды лишь раз встречались друг с другом: далекий 1990-й, товарищеский матч, 1:1.

Статистика личных встреч 0 Побед 1 Ничья 0 Побед Товарищеские матчи (сборные). 03.05.1990 Австрия 1 – 1 Аргентина

Травмированные игроки

Аргентина без правого защитника Гонсало Монтьеля. У Австрии нет центрального защитника Себастьяна Поша.

💵 Фрибет до 10 000 новым клиентам

Когда начнется матч Аргентина – Австрия, и где смотреть

Матч 2-го тура Аргентина – Австрия состоится 22.06.2026 и начнется в 20:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «AT&T Стэдиум». Встречу в прямом эфире будут показывать «Матч ТВ» и «Кинопоиск».