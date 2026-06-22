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Чемпионат мира по футболу: Аргентина – Австрия, шансы команд на победу в матче 2-го тура

Матч 2-го тура Чемпионата мира по футболу: Аргентина – Австрия пройдет 22.06.2026 в Арлингтон, Далласе на стадионе «AT&T Стэдиум». Аргентина сыграет с Австрией во втором туре ЧМ-2026. Команды лидируют в группе J: Аргентина разгромила Алжир 3:0, Австрия победила Иорданию 2:1.

Аргентина – явный фаворит, 1.47 на победу, коэффициент на Австрию – 7.20. Отличный вариант: «обе забьют – да» за 2.13. Австрия будет раскрываться в прессинге, Аргентина точно создаст достаточно, но и европейцы должны напрячь чемпиона мира – именно за счет давления.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Альтернативный прогноз: ничья – коэффициент 4.15. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов – ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
4.15
Ставка
Ничья
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Шансы команд на победу

Аргентина подходит к матчу с идеальным стартом в турнире: победа 3:0 над Алжиром и 3 очка. Команда выиграла 8 последних матчей подряд, забив 15 голов в последних 5 играх при всего 1 пропущенном. Средняя результативность – 3 гола за игру, а оборона не пропускает в 4 последних встречах. Такая форма делает Аргентину грозной силой, но соперник тоже набрал 3 очка и имеет свою победную серию.

В стартовом составе Аргентины – Лионель Месси, лучший бомбардир турнира с 3 голами, и Хулиан Альваресом. Полузащита с Энцо Фернандесом, Алексисом Мак Аллистером и Родриго Де Полем обеспечивает контроль мяча и креатив. Тренерский штаб может варьировать атаку через фланги с участием Тьяго Альмады. Однако против организованной обороны Австрии потребуется терпение и точность в завершении.

Австрия также начала турнир с победы – 2:1 над Иорданией, и имеет 3 очка. Команда выиграла 4 последних матча, забив 11 голов в последних 5 играх (в среднем 2,2) и пропустив 3 (0,6 за игру). Серия из 6 матчей с голами говорит о стабильности в атаке. Несмотря на статус андердога по коэффициентам, Австрия способна навязать борьбу за счет дисциплины и быстрых переходов.

Стартовый состав Австрии включает опытного Давида Алабу в защите и Марселя Забитцера в полузащите. Лучший бомбардир команды на турнире Романо Шмид (1 гол) и Саша Калайджич создают угрозу в штрафной. Ключевой задачей станет нейтрализация Месси и использование стандартов. При грамотной обороне и контратаках Австрия может рассчитывать на положительный результат.

Мнение Артема Денисова

Аргентина впечатлила качеством движений мяча в центре поля, это команда полузащитников, ведомая Лионелем Месси. Нет прессинга, очень мало попыток обводок, все решает взаимодействие игроков через пас.

Австрия – самая прессингующая команда ЧМ. Давление – главный плеймейкер. Это философия тренера Ральфа Рангника, которой заражена вся команда; многие из футболистов прошли через систему «Ред Булл», которую разработал Рангник.

Последние матчи и личные встречи

Как уже сказано, Аргентина и Австрия победили в первом туре; Аргентина увереннее. Команды лишь раз встречались друг с другом: далекий 1990-й, товарищеский матч, 1:1.

Травмированные игроки

Аргентина без правого защитника Гонсало Монтьеля. У Австрии нет центрального защитника Себастьяна Поша.

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Когда начнется матч Аргентина – Австрия, и где смотреть

Матч 2-го тура Аргентина – Австрия состоится 22.06.2026 и начнется в 20:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «AT&T Стэдиум». Встречу в прямом эфире будут показывать «Матч ТВ» и «Кинопоиск».

Предварительные составы на матч Аргентина - Австрия

Аргентина
Предварительный состав
  • 23
    Флаг
    Эмилиано Мартинес
    ВР
  • 25
    Флаг
    Факундо Медина
    ЗЩ
  • 6
    Флаг
    Лисандро Мартинес
    ЗЩ
  • 13
    Флаг
    Кристиан Ромеро
    ЗЩ
  • 4
    Флаг
    Гонсало Монтьель
    ЗЩ
  • 16
    Флаг
    Тьяго Альмада
    ПЗ
  • 24
    Флаг
    Энцо Фернандес
    ПЗ
  • 20
    Флаг
    Алексис Мак Аллистер
    ПЗ
  • 7
    Флаг
    Родриго Де Поль
    ПЗ
  • 22
    Флаг
    Лаутаро Мартинес
    НАП
  • 10
    Флаг
    Лионель Месси
    НАП
Австрия
Предварительный состав
  • 1
    Флаг
    Александр Шлагер
    ВР
  • 16
    Флаг
    Филипп Мвене
    ЗЩ
  • 8
    Флаг
    Давид Алаба
    ЗЩ
  • 15
    Флаг
    Филипп Линхарт
    ЗЩ
  • 5
    Флаг
    Штефан Пош
    ЗЩ
  • 4
    Флаг
    Ксавер Шлагер
    ПЗ
  • 6
    Флаг
    Николас Зайвальд
    ПЗ
  • 9
    Флаг
    Марсель Забитцер
    ПЗ
  • 20
    Флаг
    Конрад Лаймер
    ПЗ
  • 18
    Флаг
    Романо Шмид
    ПЗ
  • 14
    Флаг
    Саша Калайджич
    НАП

Аргентина - Австрия – коэффициенты букмекеров на матч 22 июня 2026

Букмекер
1.48
4.4
7.2
1.48
4.4
7.8
1.48
4.4
7.8
1.49
4.5
7.4

Статистика для ставок

9
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Аргентина побеждает в 8 последних матчах
Прогноз
Аргентина победит
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Коэффициент
1.48
Поставить
Австрия побеждает в 4 последних матчах
Прогноз
Австрия победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
7.80
Поставить
В последних 5 играх Аргентина пропускает в среднем 0.20 гола за игру
Прогноз
Австрия не забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.93
Поставить
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