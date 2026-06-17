Чемпионат мира по футболу: Англия – Хорватия, шансы команд на победу в матче 1-го тура

Матч 1-го тура Чемпионата мира по футболу Англия – Хорватия пройдет 17.06.2026 в Арлингтоне на стадионе «AT&T Стэдиум».

Англия стартует на ЧМ с матча против Хорватии. Одна из самых ярких вывесок первого тура. При этом игра большого значения не имеет. Даже проиграв, не лишаешься шансов на плей-офф. В группе есть соперники, которые уступают в классе (Панама и Гана) – вот с ними можно набирать очки. От очной встречи зависит только распределение мест и, следовательно, сетка плей-офф.

Прогноз на первый матч ЧМ – всегда гадание на кофейной гуще. Мы не знаем, в какой форме команды, насколько отлажены идеи тренеров, под вопросом даже стартовое сочетание. Попробуем угадать рисунок. Учитывая, что право на ошибку есть, допускаю веселье. Подталкивают и особенности команд – прессингующая Англия против устойчивой к прессингу Хорватии. В плане исхода ориентируюсь на ничью. В плане результативности – на обе забьют.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов – ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Англия подходит к старту чемпионата мира с серией из трех побед в последних пяти матчах, включая уверенные победы над Коста-Рикой и Новой Зеландией. Команда демонстрирует надежную оборону, пропуская в среднем 0,4 гола за игру, и стабильно забивает – 1,4 гола в среднем. В турнире сборная еще не теряла очков, хотя это лишь первый тур.

В стартовом составе выделяются Харри Кейн как ключевой нападающий и Джуд Беллингем, отвечающий за креатив в центре поля. Тренерский штаб может рассчитывать на сбалансированную схему с акцентом на контроль мяча и быстрые переходы. Ориентировочный состав предполагает активность на флангах через Гордона и Сака.

Хорватия в последних пяти матчах одержала две победы, но потерпела два поражения, в том числе от Бельгии и Бразилии. Команда забивает в среднем 1,6 гола за игру, однако пропускает 1,8, что указывает на уязвимость в обороне. В текущем турнире сборная еще не играла, поэтому форма оценивается по товарищеским встречам.

В составе Хорватии ключевыми фигурами остаются Лука Модрич и Матео Ковачич, контролирующие темп в центре поля. В атаке выделяются Иван Перишич и Анте Будимир, способные создавать моменты. Стартовый состав предполагает гибридную схему с акцентом на фланги и поддержку из глубины.

Мнение Славы Палагина

Англия едет на первый за 10 лет турнир без Гарета Саутгейта. Полтора года назад его сменил Томас Тухель. Под его руководством сборная катком прошлась по отборочной группе – стопроцентный результат с нулем пропущенных. При этом были проблемы в товарищеских матчах против команд выше уровнем.

Тухель уже запомнился дерзкими решениями по заявке (отцепил Фодена, Палмера и Трента), а на ЧМ хочет сыграть в футбол, максимально приближенный к стилю АПЛ – с прессингом и ставкой на стандарты. В идеале дополнить это раскрепощенной игрой – то, чего Англии не хватало на каждом турнире с Саутгейтом. Тухель это понимает и обещает решить проблему.

Хорваты в привычном по последним турнирам состоянии – постаревшая команда с Лукой Модричей в роли лидера и Златко Даличем, который постарается вновь выстроить игру вокруг качественной полузащиты (там не только Модрич, но и Матео Ковачич). Внезапная интрига перед ЧМ – схема. Обычно Далич использует четверку защитников, но перед турниром экспериментировал с тройкой. Смешанные результаты, но учитывая количество классных ЦЗ в состав, вероятно, имеет смысл продолжать.

Последние матчи и личные встречи

Команды провели между собой 9 официальных встреч. Статистика: 5 побед у Англии, 3 победы у Хорватии и 1 ничья. В последние годы часто встречаются на крупных турнирах. На ЧМ-2018 сошлись в полуфинале – тогда Хорватия победила в дополнительное время (2:1). А вот на Евро-2021 встретились в группе – и здесь уже выиграла Англия (1:0).

Травмированные игроки

У Англии вызывает вопросы состояние Букайо Саки – не травмирован, но тренируется не в полную силу. Перед матчем пришло известие о повреждении Тино Ливраменто – защитник Ньюкасла пропустит ЧМ. Вместо него Тухель вызвал знакомого по Челси Трево Чалобу.

У хорватов проблем с составом нет. Йошко Гвардиол успел восстановиться к турниру и, вероятно, стартует в основе.

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Когда начнется матч Англия – Хорватия, и где смотреть

Матч 1-го тура Англия – Хорватия состоится 17.06.2026 и начнется в 23:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «AT&T Стэдиум». Встречу в прямом эфире будут показывать «Матч ТВ» и «Кинопоиск».