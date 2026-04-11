Матч 32-го тура АПЛ между «Челси» и «Манчестер Сити» состоится 15.03.2026 на «Стэмфорд Бридже» в Лондоне. Прогноз на игру дает автор блога «Англия, Англия» Слава Палагин.

«Челси» принимает «Манчестер Сити» в главном матче тура АПЛ. Встреча решает очень многое. Хозяевам ни в коем случае нельзя отпускать «Ливерпуль» в борьбе за место в ЛЧ. «Сити» попробует сократить отставание от «Арсенала» в чемпионской гонке. Шанс команда Микеля Артеты подарила в субботу, проиграв «Борнмуту» (1:2) на своем поле.

Выберу консервативный вариант с чистой победой «Сити» – на нее дают кэф 2.05 . Верю не столько в опыт чемпионских гонок Пепа, сколько отталкиваюсь от текущего состояния команд. «Челси» в раздрае после череды поражений и скандальных интервью лидеров – не только Энцо Фернандеса, которому прилетел бан, но и Марка Кукурельи. «Сити» напротив на подъеме после кубковых побед над «Арсеналом» и «Ливерпулем» с общим счетом 6:0.

Шансы команд на победу

«Челси» при Лиэме Росеньоре – практически копия команды, которую оставил Энцо Мареска. Сходства и на уровне стиля, и на уровне схем. Сам Росеньор тоже старается не вмешиваться. Максимум, который себе позволяет, – знакомить игроков с новыми ролями и чаще обычного атаковать через центр. В структурном плане больших изменений нет. Главная проблема остается прежней – молодой команде чрезвычайно не хватает стрессоустойчивости. Могут поплыть и провалить важный отрезок матча, даже несмотря на хорошее качество игры.

«Сити» в последних матчах обрел новое лицо. В первую очередь изменилась схема. Теперь используют 4-2-4 с атакующей четверкой, которая затрудняет сопернику выход из обороны. Основной упор делают на комбинации через правый край – туда к Антуану Семеньо регулярно захаживают Матеуш Нунеш и Райан Шерки. А вот замыкать атаки пробует Нико О’Райли – номинально левый защитник, который в атаке превращается в компаньона Холанда по нападению.

Финал Лиги чемпионов в Порту – последняя для «Челси» победы в очных матчах. С тех пор «Сити» не знает поражений – 12 матчей, 9 побед и 3 ничьи. Пепа не смогли обыграть ни Грэм Поттер, ни Маурисио Почеттино, ни Энцо Мареска, ни Калум Макфарлэйн.

Травмированные игроки

У «Челси» как всегда много потерь. Рис Джеймс и Трево Чалоба – на травмах. Энцо Фернандес по-прежнему отстранен от официальных игр. Проблемы «Сити» связаны с центром защиты – матч пропустят Рубен Диаш и Джон Стоунз.

💰 Фрибет до 10 000 новым клиентам

Когда начнется матч «Челси» – «Манчестер Сити», и где смотреть

Матч 32-го тура АПЛ между «Челси» и «Манчестер Сити» состоится 12.04.2026 на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало — в 18:30 по московскому времени.

Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.

Спортс“ проведет текстовую онлайн-трансляцию.