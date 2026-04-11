Челси – Манчестер Сити: шансы на победу в матче 32-го тура АПЛ

Матч 32-го тура АПЛ между «Челси» и «Манчестер Сити» состоится 15.03.2026 на «Стэмфорд Бридже» в Лондоне. Прогноз на игру дает автор блога «Англия, Англия» Слава Палагин.

«Челси» принимает «Манчестер Сити» в главном матче тура АПЛ. Встреча решает очень многое. Хозяевам ни в коем случае нельзя отпускать «Ливерпуль» в борьбе за место в ЛЧ. «Сити» попробует сократить отставание от «Арсенала» в чемпионской гонке. Шанс команда Микеля Артеты подарила в субботу, проиграв «Борнмуту» (1:2) на своем поле.

Выберу консервативный вариант с чистой победой «Сити» – на нее дают кэф 2.05. Верю не столько в опыт чемпионских гонок Пепа, сколько отталкиваюсь от текущего состояния команд. «Челси» в раздрае после череды поражений и скандальных интервью лидеров – не только Энцо Фернандеса, которому прилетел бан, но и Марка Кукурельи. «Сити» напротив на подъеме после кубковых побед над «Арсеналом» и «Ливерпулем» с общим счетом 6:0.

Шансы команд на победу

«Челси» при Лиэме Росеньоре – практически копия команды, которую оставил Энцо Мареска. Сходства и на уровне стиля, и на уровне схем. Сам Росеньор тоже старается не вмешиваться. Максимум, который себе позволяет, – знакомить игроков с новыми ролями и чаще обычного атаковать через центр. В структурном плане больших изменений нет. Главная проблема остается прежней – молодой команде чрезвычайно не хватает стрессоустойчивости. Могут поплыть и провалить важный отрезок матча, даже несмотря на хорошее качество игры.

«Сити» в последних матчах обрел новое лицо. В первую очередь изменилась схема. Теперь используют 4-2-4 с атакующей четверкой, которая затрудняет сопернику выход из обороны. Основной упор делают на комбинации через правый край – туда к Антуану Семеньо регулярно захаживают Матеуш Нунеш и Райан Шерки. А вот замыкать атаки пробует Нико О’Райли – номинально левый защитник, который в атаке превращается в компаньона Холанда по нападению.

Кубок Англии. 04.04.2026
Челси
70
Порт Вейл
Премьер-лига Англия (АПЛ). 21.03.2026
Эвертон
30
Челси
Лига чемпионов. 17.03.2026
Челси
03
ПСЖ
Премьер-лига Англия (АПЛ). 14.03.2026
Челси
01
Ньюкасл
Лига чемпионов. 11.03.2026
ПСЖ
52
Челси
Кубок Англии. 04.04.2026
Манчестер Сити
40
Ливерпуль
Кубок английской лиги. 22.03.2026
Арсенал
02
Манчестер Сити
Лига чемпионов. 17.03.2026
Манчестер Сити
12
Реал Мадрид
Премьер-лига Англия (АПЛ). 14.03.2026
Вест Хэм
11
Манчестер Сити
Лига чемпионов. 11.03.2026
Реал Мадрид
30
Манчестер Сити

Финал Лиги чемпионов в Порту – последняя для «Челси» победы в очных матчах. С тех пор «Сити» не знает поражений – 12 матчей, 9 побед и 3 ничьи. Пепа не смогли обыграть ни Грэм Поттер, ни Маурисио Почеттино, ни Энцо Мареска, ни Калум Макфарлэйн.

Травмированные игроки

У «Челси» как всегда много потерь. Рис Джеймс и Трево Чалоба – на травмах. Энцо Фернандес по-прежнему отстранен от официальных игр. Проблемы «Сити» связаны с центром защиты – матч пропустят Рубен Диаш и Джон Стоунз.

Когда начнется матч «Челси» – «Манчестер Сити», и где смотреть

Матч 32-го тура АПЛ между «Челси» и «Манчестер Сити» состоится 12.04.2026 на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало — в 18:30 по московскому времени.

Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.

Спортс“ проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Стартовые составы на матч Челси - Манчестер Сити

Челси
Основной состав
  • 1
    Роберт Санчес
    ВР
  • 3
    Марк Кукурелья
    ЗЩ
  • 21
    Джоррел Хато
    ЗЩ
  • 29
    Уэсли Фофана
    ЗЩ
  • 27
    Мало Гюсто
    ЗЩ
  • 25
    Мойсес Кайседо
    ПЗ
  • 17
    Андрей Сантос
    ПЗ
  • 7
    Педру Нету
    НАП
  • 10
    Коул Палмер
    ПЗ
  • 41
    Эстевао
    НАП
  • 20
    Жоао Педро
    НАП
Запасные
  • 28
    Тедди Шерман-Лоу
    ВР
  • 4
    Тосин Адарабиойо
    ЗЩ
  • 19
    Мамаду Сарр
    ЗЩ
  • 34
    Джош Ачимпонг
    ЗЩ
  • 14
    Дариу Эссугу
    ПЗ
  • 45
    Ромео Лавия
    ПЗ
  • 9
    Лиам Делап
    НАП
  • 38
    Марк Гиу
    НАП
  • 49
    Алехандро Гарначо
    НАП
Не принимают участие
  • 23
    Трево Чалоба
    ЗЩ
  • 10
    Михаил Мудрик
    ПЗ
  • 6
    Ливай Колуилл
    ЗЩ
  • 11
    Джейми Гиттенс
    НАП
  • 8
    Энцо Фернандес
    ПЗ
Манчестер Сити
Основной состав
  • 25
    Джанлуиджи Доннарумма
    ВР
  • 15
    Марк Гехи
    ЗЩ
  • 45
    Абдукодир Хусанов
    ЗЩ
  • 33
    Нико О`Райли
    ПЗ
  • 27
    Матеуш Нунеш
    ПЗ
  • 16
    Родри Эрнандес
    ПЗ
  • 20
    Бернарду Силва
    ПЗ
  • 11
    Жереми Доку
    НАП
  • 10
    Райан Шерки
    ПЗ
  • 42
    Антуан Семеньо
    НАП
  • 9
    Эрлинг Холанд
    НАП
Запасные
  • 1
    Джеймс Траффорд
    ВР
  • 6
    Натан Аке
    ЗЩ
  • 21
    Раян Аит-Нури
    ЗЩ
  • 4
    Тиджани Рейндерс
    ПЗ
  • 8
    Матео Ковачич
    ПЗ
  • 14
    Нико Гонсалес
    ПЗ
  • 47
    Филип Фоден
    ПЗ
  • 7
    Омар Мармуш
    НАП
  • 26
    Савиньо
    НАП
Не принимают участие
  • 24
    Йошко Гвардиол
    ЗЩ

Челси - Манчестер Сити – коэффициенты букмекеров на матч 18 апреля 2026

Статистика для ставок

Челси – Манчестер Сити: Манчестер Сити не проигрывает в 13 последних матчах против этого соперника
Манчестер Сити не проиграет
Челси не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома в турнире «Премьер-лига Англия (АПЛ)»
Челси не проиграет
Манчестер Сити не проигрывает в 6 из 8 последних матчей в гостях в турнире «Премьер-лига Англия (АПЛ)»
Манчестер Сити не проиграет
