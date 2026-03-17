Матч FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» состоится 18.03.2026 на «Открытие Арене» в Москве. Прогноз на игру дает автор блога «Аналитика Глебчика» Глеб Чернявский.

Жду просто результативный матч, который понравится болельщикам. На мой взгляд, в этом матче все решено, никакого давления не будет. Думаю, у «Спартака» тоже увидим тех, кто играет мало. Например, Ливая Гарсию. Он и оформит дубль.

Шансы команд на победу

Красно-белые болельщики верили бы в ремонтаду даже при разнице больше трех мячей, но на прорыв в ответной встрече рассчитывать крайне тяжело. «Спартак» слишком непонятный и вряд ли готов сбить «Динамо», которое выиграло вообще все матчи весной.

Непобедимое «Динамо» слишком мощно несется вперед. Скорее всего, Ролан Гусев даст выйти на поле тем, кто получал мало игрового времени, но все равно запаса в три мяча должно хватить. Заодно лидеры отдохнут перед «Зенитом». Так что нас ждет разминка перед главным матчем выходных.

Две победы «Динамо», две ничьи и только одна победа «Спартака» – соперники в последнее время играют часто и в основном результативно. Так что не сложно догадаться, какой вариант ставки мы выберем.

Травмированные игроки

У «Спартака» нет Срджана Бабича, Игоря Дмитриева и Ивана Самошникова. У «Динамо» отсутствуют Луис Чавес, Давид Рикардо, Бахтиер Зайнутдинов и Дмитрий Александров.

Когда начнется матч «Спартак» – «Динамо», и где смотреть

Ответный матч полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» состоится 18 марта 2026 года на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 20:45 по московскому времени.

Встречу будет в прямом эфире показывать телеканал «Матч ТВ».

Спортс“ проведет текстовую онлайн-трансляцию.