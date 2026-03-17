Матч ЛЧ между «Манчестер Сити» и «Реал Мадридом» состоится 17.03.2026 на «Этихад» в Манчестере. Прогноз на игру дает автор блога «Подводная лодка» Тимур Боков.

«Ман Сити» теряет шансы на чемпионство: ничья 1:1 с «Вест Хэмом», после которой Пеп признал – можно заканчивать. У «Сити» всего 1 победа в 4 последних матчах. «Мадрид» дома уверенно выиграл у «Эльче» – 4:1 с голом Феде Вальверде. Уже три матча – одни победы. «Реал» гоняется за идущей первой «Барселоной» и пока держит темп.

Букмекеры верят, что «Сити» выиграет на «Этихаде», но слабо видят вылет «Реала»: идет за 1.45 и 4.10 соответственно. Я бы поставил на исход «Реал» не проиграет» за 2.80 .

Шансы команд на победу

«Сити» потерял очки с «Вест Хэмом» – серьезный удар. Теперь Opta оценивает вероятность титула в 2,58%. Гвардиола после матча признал: зря в старте не вышел Райан Шерки – главный креативщик «Сити» прямо сейчас. А Пеп ротирует состав. «Сити» долго не проигрывал – и сыпется на ключевом стадии сезона.

«Реал» спокойно выиграл у «Эльче». Был просто: настолько, что лидеры отыграли всего час, а еще вышло несколько игроков из «Кастильи». Гол Арды Гюлера – фантастика. «Реал» выиграл три важных матча подряд несмотря на травмы: «Сельта», «Сити», «Эльче». Альваро Арбелоа настроил психологию и радует подстройкой под соперников.

В первом матче «Реал» выиграл дома 3:0. С «Сити» постоянно играют: аж 14 матчей за последние 10 лет. В ЛЧ встречаются год за годом. У «Мадрида» 6 побед, у «Сити» – пять. Еще 3 ничьи.

Травмированные игроки

«Ман Сити» не рассчитывает на Йошко Гвардиола и Рико Льюиса. У «Мадрида» нет Альваро Каррераса, Давида Алабы, Дани Себальоса, Родриго, Джуда Беллингема и Эдера Милитао, и, возможно, Рауля Асенсио.

Когда начнется матч «Манчестер Сити» – «Реал Мадрид», и где смотреть

Ответный матч 1/8 финала ЛЧ между «Манчестер Сити» и «Реал Мадридом» состоится 17 марта 2026 года на стадионе «Этихад» в Манчестере. Начало — в 23:00 по московскому времени.

Встречу будет в прямом эфире показывать Okko.

Спортс“ проведет текстовую онлайн-трансляцию.