Манчестер Сити – Реал Мадрид: шансы на победу в ответном матче 1/8 финала ЛЧ

Матч ЛЧ между «Манчестер Сити» и «Реал Мадридом» состоится 17.03.2026 на «Этихад» в Манчестере. Прогноз на игру дает автор блога «Подводная лодка» Тимур Боков.

«Ман Сити» теряет шансы на чемпионство: ничья 1:1 с «Вест Хэмом», после которой Пеп признал – можно заканчивать. У «Сити» всего 1 победа в 4 последних матчах. «Мадрид» дома уверенно выиграл у «Эльче» – 4:1 с голом Феде Вальверде. Уже три матча – одни победы. «Реал» гоняется за идущей первой «Барселоной» и пока держит темп.

Букмекеры верят, что «Сити» выиграет на «Этихаде», но слабо видят вылет «Реала»: идет за 1.45 и 4.10 соответственно. Я бы поставил на исход «Реал» не проиграет» за 2.80.

Шансы команд на победу

«Сити» потерял очки с «Вест Хэмом» – серьезный удар. Теперь Opta оценивает вероятность титула в 2,58%. Гвардиола после матча признал: зря в старте не вышел Райан Шерки – главный креативщик «Сити» прямо сейчас. А Пеп ротирует состав. «Сити» долго не проигрывал – и сыпется на ключевом стадии сезона.

«Реал» спокойно выиграл у «Эльче». Был просто: настолько, что лидеры отыграли всего час, а еще вышло несколько игроков из «Кастильи». Гол Арды Гюлера – фантастика. «Реал» выиграл три важных матча подряд несмотря на травмы: «Сельта», «Сити», «Эльче». Альваро Арбелоа настроил психологию и радует подстройкой под соперников.

Премьер-лига Англия (АПЛ). 14.03.2026
Вест Хэм
11
Манчестер Сити
Лига чемпионов. 11.03.2026
Реал Мадрид
30
Манчестер Сити
Кубок Англии. 07.03.2026
Ньюкасл
13
Манчестер Сити
Премьер-лига Англия (АПЛ). 04.03.2026
Манчестер Сити
22
Ноттингем Форест
Премьер-лига Англия (АПЛ). 28.02.2026
Лидс
01
Манчестер Сити
Ла Лига Испания. 14.03.2026
Реал Мадрид
41
Эльче
Лига чемпионов. 11.03.2026
Реал Мадрид
30
Манчестер Сити
Ла Лига Испания. 06.03.2026
Сельта
12
Реал Мадрид
Ла Лига Испания. 02.03.2026
Реал Мадрид
01
Хетафе
Лига чемпионов. 25.02.2026
Реал Мадрид
21
Бенфика

В первом матче «Реал» выиграл дома 3:0. С «Сити» постоянно играют: аж 14 матчей за последние 10 лет. В ЛЧ встречаются год за годом. У «Мадрида» 6 побед, у «Сити» –  пять. Еще 3 ничьи.

Травмированные игроки

«Ман Сити» не рассчитывает на Йошко Гвардиола и Рико Льюиса. У «Мадрида» нет Альваро Каррераса, Давида Алабы, Дани Себальоса, Родриго, Джуда Беллингема и Эдера Милитао, и, возможно, Рауля Асенсио.

Когда начнется матч «Манчестер Сити» – «Реал Мадрид», и где смотреть

Ответный матч 1/8 финала ЛЧ между «Манчестер Сити» и «Реал Мадридом» состоится 17 марта 2026 года на стадионе «Этихад» в Манчестере. Начало — в 23:00 по московскому времени.

Встречу будет в прямом эфире показывать Okko.

Спортс“ проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Стартовые составы на матч Манчестер Сити - Реал Мадрид

Манчестер Сити
Основной состав
  • 25
    Джанлуиджи Доннарумма
    ВР
  • 21
    Раян Аит-Нури
    ЗЩ
  • 3
    Рубен Диаш
    ЗЩ
  • 45
    Абдукодир Хусанов
    ЗЩ
  • 27
    Матеуш Нунеш
    ПЗ
  • 16
    Родри Эрнандес
    ПЗ
  • 20
    Бернарду Силва
    ПЗ
  • 11
    Жереми Доку
    НАП
  • 4
    Тиджани Рейндерс
    ПЗ
  • 10
    Райан Шерки
    ПЗ
  • 9
    Эрлинг Холанд
    НАП
Запасные
  • 1
    Джеймс Траффорд
    ВР
  • 5
    Джон Стоунз
    ЗЩ
  • 6
    Натан Аке
    ЗЩ
  • 15
    Марк Гехи
    ЗЩ
  • 82
    Рико Льюис
    ЗЩ
  • 8
    Матео Ковачич
    ПЗ
  • 14
    Нико Гонсалес
    ПЗ
  • 33
    Нико О`Райли
    ПЗ
  • 47
    Филип Фоден
    ПЗ
  • 7
    Омар Мармуш
    НАП
  • 26
    Савиньо
    НАП
  • 42
    Антуан Семеньо
    НАП
Не принимают участие
  • 68
    Макс Аллейн
    ЗЩ
  • 24
    Йошко Гвардиол
    ЗЩ
Реал Мадрид
Основной состав
  • 1
    Тибо Куртуа
    ВР
  • 20
    Фран Гарсия
    ЗЩ
  • 24
    Дин Хейсен
    ЗЩ
  • 22
    Антонио Рюдигер
    ЗЩ
  • 12
    Трент Александер-Арнолд
    ЗЩ
  • 15
    Арда Гюлер
    ПЗ
  • 14
    Орельен Тчуамени
    ПЗ
  • 45
    Тьяго Питарч
    ПЗ
  • 8
    Федерико Вальверде
    ПЗ
  • 21
    Браим Диас
    ПЗ
  • 7
    Винисиус Жуниор
    НАП
Запасные
  • 13
    Андрей Лунин
    ВР
  • 27
    Диего Агуадо
    ЗЩ
  • 18
    Альваро Каррерас
    ЗЩ
  • 4
    Давид Алаба
    ЗЩ
  • 2
    Даниэль Карвахаль
    ЗЩ
  • 38
    Сесар Паласиос
    ПЗ
  • 37
    Мануэль Анхель
    ПЗ
  • 28
    Хорхе Сестеро
    ПЗ
  • 6
    Эдуардо Камавинга
    ПЗ
  • 30
    Франко Мастантуоно
    НАП
  • 16
    Гонсало Гарсия
    НАП
  • 10
    Килиан Мбаппе
    НАП
Не принимают участие
  • 3
    Эдер Милитао
    ЗЩ
  • 11
    Родриго
    НАП
  • 17
    Рауль Асенсио
    ЗЩ
  • 5
    Джуд Беллингем
    ПЗ
  • 23
    Ферлан Менди
    ЗЩ
  • 19
    Дани Себальос
    ПЗ

Манчестер Сити - Реал Мадрид – коэффициенты букмекеров на матч 18 марта 2026

Манчестер Сити – Реал Мадрид: Реал Мадрид не проигрывает в 5 из 7 последних матчей против этого соперника
