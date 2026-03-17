Манчестер Сити – Реал Мадрид: шансы на победу в ответном матче 1/8 финала ЛЧ
Матч ЛЧ между «Манчестер Сити» и «Реал Мадридом» состоится 17.03.2026 на «Этихад» в Манчестере. Прогноз на игру дает автор блога «Подводная лодка» Тимур Боков.
«Ман Сити» теряет шансы на чемпионство: ничья 1:1 с «Вест Хэмом», после которой Пеп признал – можно заканчивать. У «Сити» всего 1 победа в 4 последних матчах. «Мадрид» дома уверенно выиграл у «Эльче» – 4:1 с голом Феде Вальверде. Уже три матча – одни победы. «Реал» гоняется за идущей первой «Барселоной» и пока держит темп.
Букмекеры верят, что «Сити» выиграет на «Этихаде», но слабо видят вылет «Реала»: идет за 1.45 и 4.10 соответственно. Я бы поставил на исход «Реал» не проиграет» за 2.80.
Шансы команд на победу
«Сити» потерял очки с «Вест Хэмом» – серьезный удар. Теперь Opta оценивает вероятность титула в 2,58%. Гвардиола после матча признал: зря в старте не вышел Райан Шерки – главный креативщик «Сити» прямо сейчас. А Пеп ротирует состав. «Сити» долго не проигрывал – и сыпется на ключевом стадии сезона.
«Реал» спокойно выиграл у «Эльче». Был просто: настолько, что лидеры отыграли всего час, а еще вышло несколько игроков из «Кастильи». Гол Арды Гюлера – фантастика. «Реал» выиграл три важных матча подряд несмотря на травмы: «Сельта», «Сити», «Эльче». Альваро Арбелоа настроил психологию и радует подстройкой под соперников.
- Последние матчи
- Личные встречи команд
В первом матче «Реал» выиграл дома 3:0. С «Сити» постоянно играют: аж 14 матчей за последние 10 лет. В ЛЧ встречаются год за годом. У «Мадрида» 6 побед, у «Сити» – пять. Еще 3 ничьи.
Травмированные игроки
«Ман Сити» не рассчитывает на Йошко Гвардиола и Рико Льюиса. У «Мадрида» нет Альваро Каррераса, Давида Алабы, Дани Себальоса, Родриго, Джуда Беллингема и Эдера Милитао, и, возможно, Рауля Асенсио.
Когда начнется матч «Манчестер Сити» – «Реал Мадрид», и где смотреть
Ответный матч 1/8 финала ЛЧ между «Манчестер Сити» и «Реал Мадридом» состоится 17 марта 2026 года на стадионе «Этихад» в Манчестере. Начало — в 23:00 по московскому времени.
Встречу будет в прямом эфире показывать Okko.
Спортс“ проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Стартовые составы на матч Манчестер Сити - Реал Мадрид
- 25Джанлуиджи ДоннаруммаВР
- 21Раян Аит-НуриЗЩ
- 3Рубен ДиашЗЩ
- 45Абдукодир ХусановЗЩ
- 27Матеуш НунешПЗ
- 16Родри ЭрнандесПЗ
- 20Бернарду СилваПЗ
- 11Жереми ДокуНАП
- 4Тиджани РейндерсПЗ
- 10Райан ШеркиПЗ
- 9Эрлинг ХоландНАП
- 1Джеймс ТраффордВР
- 5Джон СтоунзЗЩ
- 6Натан АкеЗЩ
- 15Марк ГехиЗЩ
- 82Рико ЛьюисЗЩ
- 8Матео КовачичПЗ
- 14Нико ГонсалесПЗ
- 33Нико О`РайлиПЗ
- 47Филип ФоденПЗ
- 7Омар МармушНАП
- 26СавиньоНАП
- 42Антуан СеменьоНАП
- 68Макс АллейнЗЩ
- 24Йошко ГвардиолЗЩ
- 1Тибо КуртуаВР
- 20Фран ГарсияЗЩ
- 24Дин ХейсенЗЩ
- 22Антонио РюдигерЗЩ
- 12Трент Александер-АрнолдЗЩ
- 15Арда ГюлерПЗ
- 14Орельен ТчуамениПЗ
- 45Тьяго ПитарчПЗ
- 8Федерико ВальвердеПЗ
- 21Браим ДиасПЗ
- 7Винисиус ЖуниорНАП
- 13Андрей ЛунинВР
- 27Диего АгуадоЗЩ
- 18Альваро КаррерасЗЩ
- 4Давид АлабаЗЩ
- 2Даниэль КарвахальЗЩ
- 38Сесар ПаласиосПЗ
- 37Мануэль АнхельПЗ
- 28Хорхе СестероПЗ
- 6Эдуардо КамавингаПЗ
- 30Франко МастантуоноНАП
- 16Гонсало ГарсияНАП
- 10Килиан МбаппеНАП
- 3Эдер МилитаоЗЩ
- 11РодригоНАП
- 17Рауль АсенсиоЗЩ
- 5Джуд БеллингемПЗ
- 23Ферлан МендиЗЩ
- 19Дани СебальосПЗ