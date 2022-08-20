Турнир Mystery Bounty разрывает WSOP: самый ценный баунти – 1 млн долларов, общий призовой фонд – не менее 10 млн

Продолжается одно из крупнейших событий в мире покера – легендарная серия WSOP (World Series of Poker, Мировая серия покера).

WSOP – это 33 знаковых события, за победу в которых вы получите золотой браслет чемпиона, а также огромные призовые (гарантии турниров превышают миллионы долларов) и возможность сыграть в Турнире чемпионов в Лас-Вегасе на WSOP-2023.

Среди браслетных турниров есть и Mystery Bounty, предлагающий фантастические гарантии. При бай-ине в $210 призовой фонд турнира составит не менее $10 000 000, а самый ценный баунти будет стоит $1 000 000!

Что такое Mystery Bounty? Это турниры, в которых половина призового фонда уходит на нокауты, а вторая половина разыгрывается в виде обычных призовых. Вы не знаете размер баунти, который получите за выбивание соперника – он определяется случайным образом.

Mystery Bounty проходят со множественными входными днями, при этом в стартовых флайтах нет нокаутов. Настоящая «охота» начинается со второго дня, причем, если вам удалось дойти до этой стадии несколько раз, то все ваши фишки суммируются, обеспечивая вам комфортный для борьбы за баунти стек.

На старте второго дня в правом верхнем углу стола будет удобное меню, которое отображает текущую ситуацию с нокаутами. Вы легко сможете отслеживать, сколько и какие баунти еще остаются в игре.

Второй игровой день начнется 22 августа в 21:00 по московскому времени, а финальный стол будет сыгран 27 августа в 21:00 и показан на каналах «ПокерОК».

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