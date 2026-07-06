Россиянин Сидоренко занял второе место на турнире по настольному теннису в США.

Российский игрок в настольный теннис Владимир Сидоренко стал вторым на турнире в США – United States Smash 2026.

Призовой фонд турнира, прошедшего в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), составил $1,55 млн.

В полуфинале Сидоренко обыграл серебряного призера Олимпийских игр-2024 шведа Трулса Мерегорда, сумев отыграться со счета 1-3.

В финале он уступил серебряному призеру чемпионата мира японцу Соре Мацусиме со счетом 2-4.

Теперь Сидоренко станет первым россиянином с 2007 года, который войдет в топ-20 ракеток мира – в предыдущий раз это удавалось Алексею Смирнову.