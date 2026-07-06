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  4. Россиянин Сидоренко занял второе место на турнире по настольному теннису в США

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Россиянин Сидоренко занял второе место на турнире по настольному теннису в США
Россиянин Сидоренко занял второе место на турнире по настольному теннису в США.

Российский игрок в настольный теннис Владимир Сидоренко стал вторым на турнире в США – United States Smash 2026.

Призовой фонд турнира, прошедшего в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), составил $1,55 млн.

В полуфинале Сидоренко обыграл серебряного призера Олимпийских игр-2024 шведа Трулса Мерегорда, сумев отыграться со счета 1-3.

В финале он уступил серебряному призеру чемпионата мира японцу Соре Мацусиме со счетом 2-4.

Теперь Сидоренко станет первым россиянином с 2007 года, который войдет в топ-20 ракеток мира – в предыдущий раз это удавалось Алексею Смирнову.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
Алексей Смирнов
Владимир Сидоренко
сборная России
Сора Мацусима
logoТрульс Мерегорд

Комментарии

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Обыграть Трульса и войти в 20-ку сильнейших - это очень крутое достижение!!!
ОтветАлекс_80
Обыграть Трульса и войти в 20-ку сильнейших - это очень крутое достижение!!!
Как и топ-2 Харимото ;)
Володя Сидоренко стабильно и успешно выступает начиная с юниоров. Высокую планку держит и не опускает. С успешным выступлением на турнире в США и попадание в топ-20 ракеток мира.
Поразительный результат, особенно с учётом того,кто были обыграны и как были обыграны! Рад за своего сибирского земляка!
Красавец!
Сумашедший полуфинал был. То, что Трулсу дали поменять ракетку – непонятное судейское решение. Хорошо, что вовремя прилетела королевская сопля от Владимира.

Теперь можно и на Итоговый замахнуться.

Еще, конечно, не на Смэше, но так же на выходных
Никита Артеменко
Евгений Тихонов
Дмитрий Виноградов
Мария Панфилова
Арина Слаутина
взяли три золота и серебро на фидере (турнир 125) в Стамбуле.
ОтветSizt
Красавец! Сумашедший полуфинал был. То, что Трулсу дали поменять ракетку – непонятное судейское решение. Хорошо, что вовремя прилетела королевская сопля от Владимира. Теперь можно и на Итоговый замахнуться. Еще, конечно, не на Смэше, но так же на выходных Никита Артеменко Евгений Тихонов Дмитрий Виноградов Мария Панфилова Арина Слаутина взяли три золота и серебро на фидере (турнир 125) в Стамбуле.
🏆
ОтветSizt
Красавец! Сумашедший полуфинал был. То, что Трулсу дали поменять ракетку – непонятное судейское решение. Хорошо, что вовремя прилетела королевская сопля от Владимира. Теперь можно и на Итоговый замахнуться. Еще, конечно, не на Смэше, но так же на выходных Никита Артеменко Евгений Тихонов Дмитрий Виноградов Мария Панфилова Арина Слаутина взяли три золота и серебро на фидере (турнир 125) в Стамбуле.
Абсолютно понятное решение. Повреждена накладка (там дыра в топшите от удара по углу стола), играть такой ракетой нельзя.
Большой молодец! Следил за турниром, Володя показывал классную, смелую игру. В течение нескольких дней трёх топов убрал!
Оо, Морегарда обыграл - это круто!
ОтветGuillermo
Оо, Морегарда обыграл - это круто!
Там весь путь круто.
Дуда, Харимото, Шинозука, Морегард, Мацушима.
ОтветSizt
Там весь путь круто. Дуда, Харимото, Шинозука, Морегард, Мацушима.
Ничоси
Китайцев в США не пустили?
Ответгилберт
Китайцев в США не пустили?
Все сильнейшие играли. В 1/8 Вова убрал 2 ракетку мира япа Харимото 3:0. 1я ВанЧучин вылетел от датчанина Линда. Ли Шидонга старший брат Лебрун вынес. Ещё одного топаря браза Кальдероно яп Шинозука. Шинозуку в свою очередь наш и обыграл в упорной борьбе. Первые 4 сета против шведа было тяжело, чоп блок и подача Морегарда ставили в тупик. В 7 сете вел 9:2 , но швед поменял ракету и начал все попадать и до баланса довёл.
А в настольному теннисе все знают что Сидоренко - россиянин или догадываются? Символика разрешена?
Ответindigor
А в настольному теннисе все знают что Сидоренко - россиянин или догадываются? Символика разрешена?
Какая разница?
Ответart1337
Какая разница?
Я не слежу за настольным теннисом, мне просто интересно.
Надеюсь, это выход на новый уровень для Володи. Удачи!!
На самом деле это аналог ТБШ в большом теннисе. Соответственно призовой фонд большой. 52 косаря за финал и 1400 очей в рейтинг. Сразу с 37 позиции ворвался в элиту
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