Россиянин Сидоренко занял второе место на турнире по настольному теннису в США
Россиянин Сидоренко занял второе место на турнире по настольному теннису в США.
Российский игрок в настольный теннис Владимир Сидоренко стал вторым на турнире в США – United States Smash 2026.
Призовой фонд турнира, прошедшего в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), составил $1,55 млн.
В полуфинале Сидоренко обыграл серебряного призера Олимпийских игр-2024 шведа Трулса Мерегорда, сумев отыграться со счета 1-3.
В финале он уступил серебряному призеру чемпионата мира японцу Соре Мацусиме со счетом 2-4.
Теперь Сидоренко станет первым россиянином с 2007 года, который войдет в топ-20 ракеток мира – в предыдущий раз это удавалось Алексею Смирнову.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Сумашедший полуфинал был. То, что Трулсу дали поменять ракетку – непонятное судейское решение. Хорошо, что вовремя прилетела королевская сопля от Владимира.
Теперь можно и на Итоговый замахнуться.
Еще, конечно, не на Смэше, но так же на выходных
Никита Артеменко
Евгений Тихонов
Дмитрий Виноградов
Мария Панфилова
Арина Слаутина
взяли три золота и серебро на фидере (турнир 125) в Стамбуле.
Дуда, Харимото, Шинозука, Морегард, Мацушима.