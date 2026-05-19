Владимир Сидоренко: «Хочется не просто поехать на Олимпиаду, а реально там бороться»

Первая ракетка России в настольном теннисе Владимир Сидоренко надеется побороться за высокие места на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.

«Конечно, хочется не просто поехать на Олимпиаду, а реально там бороться. Главное, чтобы допустили, а там сделаем максимально возможное, будем биться, работать. Будем пытаться держаться в рейтинге, если не получится по рейтингу отобраться, поедем на отборочные турниры. Будем работать за страну.

Не знаю, сможем ли мы сыграть в командном турнире, по этому вопросу нет пока информации, а так без разницы, олимпийская медаль – это олимпийская медаль во всех разрядах. Она не пахнет, а если говорить о золоте, то бывших олимпийских чемпионов не бывает», – сказал Сидоренко.