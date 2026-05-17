Россияне завоевали две медали на юношеском турнире World Table Tennis в Ташкенте

Российские игроки в настольный теннис завоевали две медали на юношеском турнире под эгидой World Table Tennis в Ташкенте.

Серафим Орлов и Есения Широкова завоевали золото в миксте среди спортсменов не старше 20 лет. Также в этой возрастной категории Злата Терехова и Александра Бокова дошли до полуфинала одиночных соревнований. Никита Рыбаков стал вторым в одиночном разряде среди спортсменов не старше 18 лет. Россияне выступали в нейтральном статусе.

«За два турнира завоевали одну золотую медаль, одну серебряную и два раза дошли до полуфиналов. Результат считаю достойным, но уверен, что можем выступать сильнее, просто на данном этапе спортсмены сборной находятся не совсем в максимальной форме, так как совсем недавно сыграли чемпионат России. Все наши спортсмены – талантливые и не по возрасту опытные ребята. Эти и многие другие факторы позволяют добиваться результатов в матчах.

Итоговый результат нашей команды можно считать достойным, потому что конкуренция в нашем виде спорта очень высокая. Считаю очень положительным участие в данном турнире, так как спортсмены получили необходимую практику международных встреч. Дальше начинаем учебно-тренировочный сбор, на котором будем работать над улучшением нашей игры», – рассказал старший тренер сборной России до 20 лет Максим Казанцев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
