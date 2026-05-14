Российские игроки в настольный теннис выступят на первенстве Европы в Румынии
Сборная России по настольному теннису выступит на первенстве Европы, которое пройдет с 17 по 21 июня в Румынии.
Об этом сообщили в Федерации настольного тенниса России.
Последний раз россияне выступали на молодежном первенстве Европы в 2021 году, тогда они завоевали медали во всех дисциплинах.
В прошлом году Спортивный арбитражный суд (CAS) признал дискриминационным решение Европейского союза настольного тенниса не приглашать российских спортсменов и официальных лиц на свои соревнования.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
