Настольный теннис. Командный чемпионат мира. 1/4 финала. Германия проиграла Японии, Китай одолел Южную Корею и другие результаты
Китай обыграл Южную Корею в 1/4 финала командного ЧМ по настольному теннису.
В Лондоне проходит командный чемпионат мира по настольному теннису.
Настольный теннис
Командный чемпионат мира
Лондон, Великобритания
Мужчины
1/4 финала
7 мая
Германия – Япония – 1:3
Швеция – Тайвань – 2:3
8 мая
Южная Корея – Китай – 0:3
Бразилия – Франция – 0:3
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс''
Вчера посмотрел трансляцию и был удивлён, что уже даже в настольном теннисе есть аналог Hawkeye. До чего дошел прогресс)
Да там все равно все набрасывают при обратной подаче. У нас на ЧР Абраамян набрасывала в наглую свои обратки из центра на край стола и все ок...
Заголовок неверный! "Германия обыграла Японию". А в тексте правильно указано, что Германия проиграла 1:3 Японии.
