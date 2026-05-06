Настольный теннис. Командный чемпионат мира. 1/8 финала. Китай обыграл Румынию, Германия победила Гонконг и другие результаты

Китай обыграл Румынию в 1/8 финала командного ЧМ по настольному теннису.

В Лондоне проходит командный чемпионат мира по настольному теннису.

Настольный теннис

Командный чемпионат мира

Лондон, Великобритания

Мужчины

1/8 финала

6 мая

Румыния – Китай – 1:3

Дания – Тайвань – 0:3

Казахстан – Япония – 1:3

Португалия – Франция – 0:3

Германия – Гонконг – 3:0

Швеция – Хорватия – 3:0

Англия – Бразилия – 2:3

Южная Корея – Австрия – 3:0

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
