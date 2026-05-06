Настольный теннис. Командный чемпионат мира. 1/8 финала. Китай обыграл Румынию, Германия победила Гонконг и другие результаты
Китай обыграл Румынию в 1/8 финала командного ЧМ по настольному теннису.
В Лондоне проходит командный чемпионат мира по настольному теннису.
Настольный теннис
Командный чемпионат мира
Лондон, Великобритания
Мужчины
1/8 финала
6 мая
Румыния – Китай – 1:3
Дания – Тайвань – 0:3
Казахстан – Япония – 1:3
Португалия – Франция – 0:3
Германия – Гонконг – 3:0
Швеция – Хорватия – 3:0
Англия – Бразилия – 2:3
Южная Корея – Австрия – 3:0
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
