Настольный теннис. Командный чемпионат мира. 1/16 финала. Китай обыграл Австралию, Швеция победила Венгрию, другие результаты

Китай победил Австралию в 1/16 финала командного ЧМ по настольному теннису.

В Лондоне проходит командный чемпионат мира по настольному теннису.

Настольный теннис

Командный чемпионат мира

Лондон, Великобритания

Мужчины

1/16 финала

4 мая

Гонконг — КНДР — 3:0

Италия — Хорватия — 2:3

Испания — Казахстан — 1:3

Бельгия — Япония — 1:3

Англия — Молдова — 3:1

Румыния — Польша — 3:2

США — Франция — 0:3

Канада — Дания — 2:3

5 мая

Австралия — Китай — 0:3

Сербия — Тайвань — 0:3

Португалия — Египет — 3:0

Южная Корея — Словакия — 3:0

Австрия — Индия — 3:0

Швеция — Венгрия — 3:0

Германия — Словения — 3:0

Сингапур — Бразилия — 1:3