Настольный теннис. Командный чемпионат мира. 1/16 финала. Китай обыграл Австралию, Швеция победила Венгрию, другие результаты
Китай победил Австралию в 1/16 финала командного ЧМ по настольному теннису.
В Лондоне проходит командный чемпионат мира по настольному теннису.
Настольный теннис
Командный чемпионат мира
Лондон, Великобритания
Мужчины
1/16 финала
4 мая
Гонконг — КНДР — 3:0
Италия — Хорватия — 2:3
Испания — Казахстан — 1:3
Бельгия — Япония — 1:3
Англия — Молдова — 3:1
Румыния — Польша — 3:2
США — Франция — 0:3
Канада — Дания — 2:3
5 мая
Австралия — Китай — 0:3
Сербия — Тайвань — 0:3
Португалия — Египет — 3:0
Южная Корея — Словакия — 3:0
Австрия — Индия — 3:0
Швеция — Венгрия — 3:0
Германия — Словения — 3:0
Сингапур — Бразилия — 1:3
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
