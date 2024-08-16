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2
24 August
3
31 August
Манчестер Юнайтед
Ничья
Фулхэм
Удвоение
16 August 19:00
Ньюкасл
Ничья
Саутгемптон
Удвоение
17 August 14:00
Ноттингем Форест
Ничья
Борнмут
Удвоение
17 August 14:00
Вест Хэм
Ничья
Астон Вилла
Удвоение
17 August 16:30
Челси
Ничья
Манчестер Сити
Удвоение
18 August 15:30
Ипсвич
Ничья
Ливерпуль
Удвоение
17 August 11:30
Арсенал
Ничья
Вулверхэмптон
Удвоение
17 August 14:00
Эвертон
Ничья
Брайтон
Удвоение
17 August 14:00
Брентфорд
Ничья
Кристал Пэлас
Удвоение
18 August 13:00
Лестер
Ничья
Тоттенхэм
Удвоение
19 August 19:00