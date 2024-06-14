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тур 1
идет
тур 2
старт
19 June
тур 3
старт
23 June
Германия
Ничья
Шотландия
14 June 19:00
Испания
Ничья
Хорватия
15 June 16:00
Польша
Ничья
Нидерланды
16 June 13:00
Сербия
Ничья
Англия
16 June 19:00
Бельгия
Ничья
Словакия
17 June 16:00
Турция
Ничья
Грузия
18 June 16:00
Венгрия
Ничья
Швейцария
15 June 13:00
Италия
Ничья
Албания
15 June 19:00
Словения
Ничья
Дания
16 June 16:00
Румыния
Ничья
Украина
17 June 13:00
Австрия
Ничья
Франция
17 June 19:00
Португалия
Ничья
Чехия
18 June 19:00