Актер Дольф Лундгрен станет послом Международного союза современного пятиборья на Олимпиаде-2028

Актер Дольф Лундгрен станет послом Международного союза современного пятиборья.

Американский актер Дольф Лундгрен станет послом Международного союза современного пятиборья (UIPM) на летних Олимпийских играх-2028 в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщила пресс-служба организации.

В 1994 году Лундгрен сыграл роль пятиборца в фильме «Чемпион», а в 1996-м входил в делегацию сборной США по пятиборью на Олимпиаде в Атланте. В его задачи входили координация взаимодействий с Олимпийским комитетом США и популяризация спорта.

«Современное пятиборье многие годы было частью моей жизни, поэтому для меня большая честь вновь присоединиться к этому виду спорта в новой роли», – сказал 68-летний Лундгрен.