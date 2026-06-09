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  4. Актер Дольф Лундгрен станет послом Международного союза современного пятиборья на Олимпиаде-2028

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Актер Дольф Лундгрен станет послом Международного союза современного пятиборья на Олимпиаде-2028
Актер Дольф Лундгрен станет послом Международного союза современного пятиборья.

Американский актер Дольф Лундгрен станет послом Международного союза современного пятиборья (UIPM) на летних Олимпийских играх-2028 в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщила пресс-служба организации.

В 1994 году Лундгрен сыграл роль пятиборца в фильме «Чемпион», а в 1996-м входил в делегацию сборной США по пятиборью на Олимпиаде в Атланте. В его задачи входили координация взаимодействий с Олимпийским комитетом США и популяризация спорта.

«Современное пятиборье многие годы было частью моей жизни, поэтому для меня большая честь вновь присоединиться к этому виду спорта в новой роли», – сказал 68-летний Лундгрен.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: UIPM
logoДольф Лундгрен
UIPM
logoЛос-Анджелес-2028

Комментарии

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Иван Драго. И выйдет с флагом СССР и гимном))
ОтветKOT_B_yHTAX
Иван Драго. И выйдет с флагом СССР и гимном))
вот это, наверное, Дегтярёв и имел в виду)
Сержант Эндрюс Скот! Я им всем покажу!😂😂😂😂😂
ОтветМистер Блин
Сержант Эндрюс Скот! Я им всем покажу!😂😂😂😂😂
Ну, Эндрю же)
Рокки Бальбоа выдвинут от международной федерации бокса в качестве посла игр в 2028 года в Лос Анджелесе)
Наш заданный казачок, ништяк, товарищ Драго.
ОтветMaxi Embid
Наш заданный казачок, ништяк, товарищ Драго.
Драго из запаса КГБ...
"Если умрёт - значит умрёт"
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