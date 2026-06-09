Актер Дольф Лундгрен станет послом Международного союза современного пятиборья на Олимпиаде-2028
Актер Дольф Лундгрен станет послом Международного союза современного пятиборья.
Американский актер Дольф Лундгрен станет послом Международного союза современного пятиборья (UIPM) на летних Олимпийских играх-2028 в Лос-Анджелесе.
Об этом сообщила пресс-служба организации.
В 1994 году Лундгрен сыграл роль пятиборца в фильме «Чемпион», а в 1996-м входил в делегацию сборной США по пятиборью на Олимпиаде в Атланте. В его задачи входили координация взаимодействий с Олимпийским комитетом США и популяризация спорта.
«Современное пятиборье многие годы было частью моей жизни, поэтому для меня большая честь вновь присоединиться к этому виду спорта в новой роли», – сказал 68-летний Лундгрен.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: UIPM
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