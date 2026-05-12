Международный союз современного пятиборья снял все ограничения с белорусских спортсменов

Международный союз современного пятиборья допустил белорусов с флагом и гимном.

Международный союз современного пятиборья (UIPM) допустил белорусских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой с флагом и гимном.

Об этом сообщает пресс-служба UIPM.

Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) призвал международные спортивные федерации и организаторов соревнований разрешить Беларуси вернуться на международную арену, сохранив при этом ограничения в отношении России.

«UIPM снимает ограничения с белорусских спортсменов. Решение вступает в силу немедленно для всех будущих мероприятий UIPM (за исключением предстоящего Кубка мира в Пазарджике).

Белорусским спортсменам будет разрешено выступать в своей национальной форме, под своим флагом и гимном.

Члены исполкома проголосовали за это предложение. Это означает, что Белорусская федерация современного пятиборья сможет направить полноценное представительство на соревнования UIPM, начиная с этапа Кубка мира в Будапеште, который пройдет с 9 по 13 июня 2026 года.

Беларусь также получит право бороться за командные медали и участвовать в эстафетах на чемпионатах мира во всех возрастных группах в конце этого года», – говорится в сообщении пресс-службы.

