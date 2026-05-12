1

Международный союз современного пятиборья снял все ограничения с белорусских спортсменов

Международный союз современного пятиборья допустил белорусов с флагом и гимном.

Международный союз современного пятиборья (UIPM) допустил белорусских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой с флагом и гимном.

Об этом сообщает пресс-служба UIPM.

Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) призвал международные спортивные федерации и организаторов соревнований разрешить Беларуси вернуться на международную арену, сохранив при этом ограничения в отношении России.

«UIPM снимает ограничения с белорусских спортсменов. Решение вступает в силу немедленно для всех будущих мероприятий UIPM (за исключением предстоящего Кубка мира в Пазарджике).

Белорусским спортсменам будет разрешено выступать в своей национальной форме, под своим флагом и гимном.

Члены исполкома проголосовали за это предложение. Это означает, что Белорусская федерация современного пятиборья сможет направить полноценное представительство на соревнования UIPM, начиная с этапа Кубка мира в Будапеште, который пройдет с 9 по 13 июня 2026 года.

Беларусь также получит право бороться за командные медали и участвовать в эстафетах на чемпионатах мира во всех возрастных группах в конце этого года», – говорится в сообщении пресс-службы.

МОК вернул белорусов, но не нас. Почему?

Опубликовала: Мария Величко
Источник: UIPM
UIPM
сборная Беларуси
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Надеюсь, с россиян тоже скоро снимут все ограничения
Современное пятиборье в Telegram
Материалы по теме
Всем российским пятиборцам, подававшимся на нейтральный статус, одобрили заявки
12 марта, 08:03
Международный союз современного пятиборья допустил российских юниоров к соревнованиям с флагом и гимном
27 января, 10:05
Российский пятиборец Фролов лишится двух медалей чемпионатов мира за допинг
19 июля 2025, 17:20
Рекомендуем
Главные новости
Шесть российских пятиборцев выступят на первом этапе Кубка мира в Египте
1 апреля, 06:43
Всем российским пятиборцам, подававшимся на нейтральный статус, одобрили заявки
12 марта, 08:03
Тренер Макушин: «Первым международным турниром для российских пятиборцев должен стать открытый чемпионат Венгрии в первой половине марта»
29 января, 12:08
Международный союз современного пятиборья допустил российских юниоров к соревнованиям с флагом и гимном
27 января, 10:05
Чемпион мира по современному пятиборью Евгений Зинковский умер в возрасте 65 лет
10 января, 20:52
Российский пятиборец Фролов лишится двух медалей чемпионатов мира за допинг
19 июля 2025, 17:20
Российские пятиборцы Щукин и Сазонова взяли серебро на юниорском ЧМ по эстафетам
10 июля 2025, 18:37
Российские пятиборцы Бобров и Карачин победили на юниорском чемпионате мира по эстафетам
10 июля 2025, 13:40
Российские пятиборцы выступят на чемпионате мира по эстафетам в Египте
3 июля 2025, 10:17
Международная федерация допустила российских пятиборцев к участию в эстафетах
23 мая 2025, 16:06
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер Макушин о Баташовой: «Не самая сильная спортсменка, живет и тренируется в Азербайджане. Почему федерация должна финансировать ее хотелки?»
27 июня 2024, 12:25
Умер олимпийский чемпион Мюнхена-1972 по современному пятиборью Владимир Шмелев
15 июня 2023, 11:58
Международные федерации пятиборья и видов спорта с препятствиями объявили о сотрудничестве
9 мая 2023, 18:05
«Спортсмены в России – инструмент пропаганды». Олимпийский чемпион по пятиборью Александр Лесун отказался выступать за сборную из-за ситуации на Украине
14 апреля 2022, 06:37
Россия и Беларусь могут провести совместные соревнования по пятиборью
10 марта 2022, 13:44
Лесун о пропуске Токио-2020: «Коронавирус не давал мне несколько месяцев тренироваться. В итоге смотрел Игры по телевизору»
11 января 2022, 10:41
Вице-президент UIPM: «Предложено заменить коня в программе пятиборья, чтобы повысить зрелищность. Это хороший вызов»
3 ноября 2021, 16:46
Россия на Олимпиаде-2020 31 июля: медали, расписание, результаты
31 июля 2021, 00:00
Главный тренер сборной России по пятиборью: «Чемпионат Европы получился неоднозначным. Хотя даже не в сильнейшем составе команда завоевала достаточно медалей»
11 июля 2021, 16:51
Пятиборец Беляков о победе на ЧЕ: «Отличное завершение турнира и подарок Нижнему Новгороду на 800-летие»
11 июля 2021, 16:30
Рекомендуем