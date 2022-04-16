«Когда прочитал свое интервью BBC — испытал шок»: олимпийский чемпион Лесун поймал британские СМИ на лжи

Олимпийский чемпион по современному пятиборью Александр Лесун раскритиковал BBC за переиначивание его слов в интервью.

В интервью была такая формулировка: «В конце февраля он решил, что больше никогда не будет выступать за Россию. Он один из немногих российских спортсменов, кто выступил против спецоперации на Украине. Но еще меньше тех, кто поступил так же, как он, в знак протеста отказавшись выступать за Россию».

«Я действительно разговаривал с журналисткой ВВС Александрой Владимировой. Ответил на ряд ее вопросов. Но, когда я прочитал свое интервью, то испытал шок. Вроде бы я говорил одно, а журналистка услышала другое, то, что хотела услышать.

Например, фраза о том, что «с конца февраля я больше не буду выступать за Россию» построена таким образом, чтобы у любого, кто ее прочтет, создалось впечатление, что я отказываюсь выступать за сборную России по каким-то причинам, которые произошли в конце февраля. А в это время началась спецоперация на Украине. Хотя эти события никак не связаны.

Я просто принял решение завершить свою спортивную карьеру, и 22 февраля, то есть за два дня до начала украинских событий, написал заявление об этом. То есть я сказал: «Я завершаю спортивную карьеру», а журналистка написала: «Я больше не буду выступать за сборную России».

Я никогда не буду отзываться о России и о Федерации современного пятиборья нашей страны плохо. Именно благодаря России я стал тем, кем стал, о чем всегда говорил во всех своих интервью», – сказал Лесун.