Серов съежился на самом севере Урала, на восточном склоне горного хребта. Зима в этих местах продолжается по полгода, а снег порой не тает до позднего мая. Но суровый
А, пожалуй, лучшее место для отдыха — знаменитый Серовский парк на берегу реки Каквы: после долгих лет запустения эти живописные места возрождаются.
Поселок Березово спрятался на холмах в нескольких сотнях километров севернее
Летом здесь сверкают волшебные белые ночи, зимой закручивают
Среди 7–8 тысяч жителей поселка остались представители коренных народов. Родившегося здесь боксера Руслана Проводникова, чемпиона мира по версии WBO, дразнили хантом — хотя он манси.
«Я вырос на улице в маленьком северном поселке. Если ты не держал слово, приходилось отвечать. Там этому быстро учили. Я до сих пор никому ничего не обещаю, если твердо не уверен, что смогу выполнить».
У этого небольшого, но гордого города в Восточной Сибири — уникальное местоположение. Он расположен между Красноярском и Иркутском (до которых почти по 500 км), на берегу Ангары — единственной реки, вытекающей из Байкала.
Здесь могучие хребты и холмы, живописные заливы и скалы, пахучие сосновые леса, деревянные дома и церкви (не только православные, но и
Местные жители шутят: «В Братске зима длиннее остальных времен года». Это, конечно, не так, но, как и везде за Уралом, здесь долго лежит снег, а температура часто опускается до минус 40–45 градусов.
Сибиряки, привыкшие к морозам, с удовольствием играют в хоккей, бегают на коньках и катаются на санках. К
Тулун укрылся в предгорьях Восточного Саяна, до ближайшего крупного города — Братска — отсюда больше двух сотен километров. С бурятского наречия название переводится как «кожаный мешок» — все
Тулун опоясан могучими лесами, но его главная сила — месторождения каменного угля. Суровой шахтерский город считается угольным сердцем Иркутской области: здесь нет светофоров и кинотеатров, зато от пейзажей захватывает дух, а от морозов трескаются щеки — таким вспоминает родной Тулун олимпийская чемпионка по вольной борьбе Наталья Воробьева.
По легенде, поселок Кузьмоловский обязан именем финскому слову kuisma — «зверобой». Это почти Карелия с ее просторами и природой — дикой, удивительной, зеленой. В радиусе нескольких десятков километров от Кузьмоловского — озера, нетронутые болота, чистейшие родники и, конечно, величественные леса.
Это почти Европа: полтора часа на машине — и вы окажетесь в центре
Одна из главных русских здравниц разлеглась на полуострове у основания Ейской косы — границы Ейского лимана и Таганрогского залива. На берег Азовского моря, к минеральным и сероводородным источникам мчат со всей страны — полежать в ваннах, поделать ингаляции, полечиться обнаруженной поблизости грязью.
Ейский климат — морской и степной одновременно — целебен сам по себе: здесь постоянно светит солнце, а море неглубокое и спокойное. Пугаться его желтоватого оттенка не стоит — это
Гордый
Гордый,
В этом суровом городе, к
В Асбест его переименовали спустя полвека, но с тех пор мало что изменилось. Весь город день и ночь работает на то, чтобы добывать и перерабатывать полезные ископаемые. Главная достопримечательность — самый грандиозный карьер на Урале, который в длину (11 км) больше самого Асбеста. Глубина тоже впечатляет — по разным данным она колеблется от 350 до 450 метров. Специально для туристов, обожающих техногенные пейзажи, работает смотровая площадка. Ощущения как на вулкане!
Впрочем, в этом промышленном городе есть и другие волшебные места — краеведческий музей, храм в честь князя Владимира в стиле барокко, и, конечно, дом боксера — олимпийского чемпиона Егора Мехонцева, который готовился к первым серьезным боям на чердаке. Иностранцы до сих пор в это не верят.
Местные называют свой город «смешным» или «улыбчивым». Именно так он переводится с югорских наречий. Удивительная эклектика: здесь есть памятник сантехнику и дворнику, древний погребальный комплекс, мусульманская мечеть.
Наконец, это важное место для мирового спорта. Здесь родилась теннисистка Мария Шарапова, а биатлонистка Дарья Домрачева, прожившая в Нягани почти 14 лет, впервые встала на лыжи и обучалась стрельбе.
Впрочем, лучшая достопримечательность этого игрушечного городка и его окрестностей — природа. Особенно зимняя рыбалка — на окуня и щуку. Нужно только запастись снастями и теплой палаткой, чтобы не замерзнуть.
В этом уютном городе на востоке Удмуртии родился Петр Чайковский. Его отец, кстати, не был рад увлечению сына и мечтал, чтобы он пошел по его стопам, дорос до директора горного завода или стал заслуженным юристом.
Но Чайковский выбрал музыку. И теперь в Воткинске все напоминает о великом композиторе —
Кажется, если и приезжать в Удмуртию — то непременно сюда. Любоваться прудами, фотографировать набережную с
А еще в Воткинске на удивление много спортивных сооружений (больше 80) — и известная на весь мир лыжная база. На ней готовилась к своим четырем олимпийским победам прославленная Галина Кулакова.
Русская степь как она есть: сухое лето и суровая зима, живописные луга и ослепительно белый снег, пахучие травы и чистый воздух. Этот город на Алтае, неподалеку от границы с Казахстаном, расцвел в годы Великой отечественной, когда сюда были эвакуированы два машиностроительных завода — один из Одессы, другой — из Харькова. Долгое время в Рубцовске производили трактора и продавали их на всю страну.
С тех пор многое изменилось: прямо сейчас Рубцовск — родина сыра «Ламбер», который можно найти в любом супермаркете. И если ехать на Алтай — а это непременно нужно, путешествуя по стране, — без визита в Рубцовск не обойтись.