srports.ru
Серов
Серов
Березово
Березово
Братск
Братск
Тулун
Тулун
Кузьмоловский
Кузьмоловский
Ейск
Ейск
Междуреченский
Междуреченский
Асбест
Асбест
Нягань
Нягань
Воткинск
Воткинск
Рубцовск
Рубцовск
Серов
Костя Цзю
Костя Цзю
Чемпион мира по боксу

Серов съежился на самом севере Урала, на восточном склоне горного хребта. Зима в этих местах продолжается по полгода, а снег порой не тает до позднего мая. Но суровый 100-тысячник греется по-своему: улицы будто прикрыты мантией из дымки — вокруг и даже в черте города десятки лет пыхтят заводы с цехами. Промышленный, вечно занятый Серов обеспечивает окрестности всем необходимым — не быть трудягой здесь невозможно: именно в этом городе знаменитый боксер Костя Цзю брал первые уроки бокса.

А, пожалуй, лучшее место для отдыха — знаменитый Серовский парк на берегу реки Каквы: после долгих лет запустения эти живописные места возрождаются.

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Березово
Руслан Проводников
Руслан Проводников
Чемпион мира по версии WBO

Поселок Березово спрятался на холмах в нескольких сотнях километров севернее Ханты-Мансийска. Не расположился — именно спрятался: от ближайших деревень Березово укрывает глухая тайга. Только в холода зимник связывает Березово со столицей Югры и еще парой городков скромнее — вокзал по сезону выполняет функции то речного, то зимнего.

Летом здесь сверкают волшебные белые ночи, зимой закручивают 40-градусные морозы. История поселка растянулась на века — это исторический центр и когда-то главный город всей Югорской земли, где творилась история: западно-сибирский нефтегаз зарождался именно в Березово в 1950-х, с тех пор сохранилась даже первая скважина с символической вышкой.

Среди 7–8 тысяч жителей поселка остались представители коренных народов. Родившегося здесь боксера Руслана Проводникова, чемпиона мира по версии WBO, дразнили хантом — хотя он манси.

«Я вырос на улице в маленьком северном поселке. Если ты не держал слово, приходилось отвечать. Там этому быстро учили. Я до сих пор никому ничего не обещаю, если твердо не уверен, что смогу выполнить».

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Фото: Wikimedia/Zainullin Dmitriy; @ruslanprovod
Братск
Александр Зубков
Александр Зубков
Чемпион мира по бобслею

У этого небольшого, но гордого города в Восточной Сибири — уникальное местоположение. Он расположен между Красноярском и Иркутском (до которых почти по 500 км), на берегу Ангары — единственной реки, вытекающей из Байкала.

Здесь могучие хребты и холмы, живописные заливы и скалы, пахучие сосновые леса, деревянные дома и церкви (не только православные, но и римско-католические), Байкало-Амурская магистраль и, конечно, главная достопримечательность — одна из крупнейших в России гидроэлетростанций.

Местные жители шутят: «В Братске зима длиннее остальных времен года». Это, конечно, не так, но, как и везде за Уралом, здесь долго лежит снег, а температура часто опускается до минус 40–45 градусов.

Сибиряки, привыкшие к морозам, с удовольствием играют в хоккей, бегают на коньках и катаются на санках. К Олимпиаде-72 в Братске была построена первая в стране международная санная трасса. Именно на ней готовился чемпион мира по бобслею, знаменосец сборной России на Играх в Сочи Александр Зубков. Лучшие годы его карьеры прошли в этом удивительном месте.

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Фото: РИА Новости/Геннадий Тарасков, Владимир Астапкови
Тулун
Наталья Воробьева
Наталья Воробьева
Олимпийская чемпионка по борьбе

Тулун укрылся в предгорьях Восточного Саяна, до ближайшего крупного города — Братска — отсюда больше двух сотен километров. С бурятского наречия название переводится как «кожаный мешок» — все из-за причудливого расположения: река Ия огибает 40-тысячный городок как мешок.

Тулун опоясан могучими лесами, но его главная сила — месторождения каменного угля. Суровой шахтерский город считается угольным сердцем Иркутской области: здесь нет светофоров и кинотеатров, зато от пейзажей захватывает дух, а от морозов трескаются щеки — таким вспоминает родной Тулун олимпийская чемпионка по вольной борьбе Наталья Воробьева.

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Фото: Wikimedia/Olegjihc; РИА Новости/Владимир Трефилов
Кузьмоловский
Максим Михайлов
Максим Михайлов
Олимпийский чемпион по волейболу

По легенде, поселок Кузьмоловский обязан именем финскому слову kuisma — «зверобой». Это почти Карелия с ее просторами и природой — дикой, удивительной, зеленой. В радиусе нескольких десятков километров от Кузьмоловского — озера, нетронутые болота, чистейшие родники и, конечно, величественные леса. Когда-то в поселке работал кружок экотуризма, в окрестностях и сейчас цветут охраняемые парки и заказники.

Это почти Европа: полтора часа на машине — и вы окажетесь в центре Санкт-Петербурга. Именно эта дорога готовила к тренировкам юного Максима Михайлова, олимпийского чемпиона и одного из сильнейших волейболистов мира.

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Антон Денисов
Ейск
Стефания Елфутина
Стефания Елфутина
Призер Олимпийских игр по парусному спорту

Одна из главных русских здравниц разлеглась на полуострове у основания Ейской косы — границы Ейского лимана и Таганрогского залива. На берег Азовского моря, к минеральным и сероводородным источникам мчат со всей страны — полежать в ваннах, поделать ингаляции, полечиться обнаруженной поблизости грязью.

Ейский климат — морской и степной одновременно — целебен сам по себе: здесь постоянно светит солнце, а море неглубокое и спокойное. Пугаться его желтоватого оттенка не стоит — это из-за ила, уверяет олимпийская медалистка в парусном спорте Стефания Елфутина. Эти волны отлично помнят ее первые детские уроки на доске.

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив, Константин Чалабов
Междуреченский
Сергей Устюгов
Сергей Устюгов
Чемпион мира по лыжам

Гордый поселок-10-тысячник приютился в сердце Югры — где-то посредине между Ханты-Мансийском и Тюменью.

Гордый, во-первых, потому что опрятный — сказывается нефтяное реноме всего региона. Во-вторых, потому что живописный. Вокруг — десятки озер и непокоренная таежная природа, которую лишь местами исполосовали пыльные грунтовки. До ближайшего города — Урая — сотня километров по дороге, а вот в окрестные поселки можно добраться и на катере.

В-третьих, на как раз междуреченских лыжных трассах черпал силы Сергей Устюгов — выдающийся российских спортсмен, двукратный чемпион мира.

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Фото: Александр Головин; РИА Новости/Алексей Филиппов
Асбест
Егор Мехонцев
Егор Мехонцев
Олимпийский чемпион по боксу

В этом суровом городе, к северо-востоку от Екатеринбурга, лежит главное асбестовое месторождение России. Его открыли более 130 лет назад, примерно тогда же там появился первый поселок с веселым названием Куделька.

В Асбест его переименовали спустя полвека, но с тех пор мало что изменилось. Весь город день и ночь работает на то, чтобы добывать и перерабатывать полезные ископаемые. Главная достопримечательность — самый грандиозный карьер на Урале, который в длину (11 км) больше самого Асбеста. Глубина тоже впечатляет — по разным данным она колеблется от 350 до 450 метров. Специально для туристов, обожающих техногенные пейзажи, работает смотровая площадка. Ощущения как на вулкане!

Впрочем, в этом промышленном городе есть и другие волшебные места — краеведческий музей, храм в честь князя Владимира в стиле барокко, и, конечно, дом боксера — олимпийского чемпиона Егора Мехонцева, который готовился к первым серьезным боям на чердаке. Иностранцы до сих пор в это не верят.

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Фото: РИА Новости/Александр Уткин, Александр Вильф
Нягань
Мария Шарапова
Мария Шарапова
Победительница Больших шлемов

Местные называют свой город «смешным» или «улыбчивым». Именно так он переводится с югорских наречий. Удивительная эклектика: здесь есть памятник сантехнику и дворнику, древний погребальный комплекс, мусульманская мечеть.

Наконец, это важное место для мирового спорта. Здесь родилась теннисистка Мария Шарапова, а биатлонистка Дарья Домрачева, прожившая в Нягани почти 14 лет, впервые встала на лыжи и обучалась стрельбе.

Впрочем, лучшая достопримечательность этого игрушечного городка и его окрестностей — природа. Особенно зимняя рыбалка — на окуня и щуку. Нужно только запастись снастями и теплой палаткой, чтобы не замерзнуть.

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Фото: РИА Новости/Юрий Кавер, Антон Денисов
Воткинск
Давид Белявский
Давид Белявский
Призер Олимпийских игр по гимнастике

В этом уютном городе на востоке Удмуртии родился Петр Чайковский. Его отец, кстати, не был рад увлечению сына и мечтал, чтобы он пошел по его стопам, дорос до директора горного завода или стал заслуженным юристом.

Но Чайковский выбрал музыку. И теперь в Воткинске все напоминает о великом композиторе — музей-усадьба, памятник, детская школа-искусств, ежегодные музыкальные фестивали.

Кажется, если и приезжать в Удмуртию — то непременно сюда. Любоваться прудами, фотографировать набережную с 167-пудовым якорем и уцелевшие деревянные постройки, ходить по местам силы Чайковского etc.

А еще в Воткинске на удивление много спортивных сооружений (больше 80) — и известная на весь мир лыжная база. На ней готовилась к своим четырем олимпийским победам прославленная Галина Кулакова.

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Фото: РИА Новости/В. Алексеев, Алексей Филиппов
Рубцовск
Алексей Тищенко
Алексей Тищенко
Двукратный олимпийский чемпион по боксу

Русская степь как она есть: сухое лето и суровая зима, живописные луга и ослепительно белый снег, пахучие травы и чистый воздух. Этот город на Алтае, неподалеку от границы с Казахстаном, расцвел в годы Великой отечественной, когда сюда были эвакуированы два машиностроительных завода — один из Одессы, другой — из Харькова. Долгое время в Рубцовске производили трактора и продавали их на всю страну.

С тех пор многое изменилось: прямо сейчас Рубцовск — родина сыра «Ламбер», который можно найти в любом супермаркете. И если ехать на Алтай — а это непременно нужно, путешествуя по стране, — без визита в Рубцовск не обойтись. Когда-то здесь работали только с железом, а сейчас занялись сельским хозяйством. Отличный ребрендинг.

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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