Березово

Поселок Березово спрятался на холмах в нескольких сотнях километров севернее Ханты-Мансийска . Не расположился — именно спрятался: от ближайших деревень Березово укрывает глухая тайга. Только в холода зимник связывает Березово со столицей Югры и еще парой городков скромнее — вокзал по сезону выполняет функции то речного, то зимнего.

Летом здесь сверкают волшебные белые ночи, зимой закручивают 40-градусные морозы. История поселка растянулась на века — это исторический центр и когда-то главный город всей Югорской земли, где творилась история: западно-сибирский нефтегаз зарождался именно в Березово в 1950-х , с тех пор сохранилась даже первая скважина с символической вышкой.

Среди 7–8 тысяч жителей поселка остались представители коренных народов. Родившегося здесь боксера Руслана Проводникова, чемпиона мира по версии WBO, дразнили хантом — хотя он манси.

«Я вырос на улице в маленьком северном поселке. Если ты не держал слово, приходилось отвечать. Там этому быстро учили. Я до сих пор никому ничего не обещаю, если твердо не уверен, что смогу выполнить».