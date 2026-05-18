FONBET Кубок России по паделу 2026 соберет сильнейших игроков из 36 регионов страны

Сегодня, 18 мая, в Москве стартует второй в истории розыгрыш FONBET Кубка России по паделу. Один из двух главных национальных турниров будет длиться целую неделю и завершится в воскресенье, 24 мая. Победители Кубка России получат 2000 рейтинговых очков ФПР – максимальное количество баллов, предусмотренное национальной системой рейтинга, – а также статус кандидатов в сборную России.

Рекордная география и число участников

В FONBET Кубке России примут участие более 200 спортсменов из 36 регионов России, что является рекордом по количеству и географии участников. На корты выйдут все сильнейшие игроки страны, а сами соревнования вновь объединят практически всю географию российского падела – от Калининградской области до Дальнего Востока.

Особенностью Кубка России является то, что регионы имеют возможность заявить по одной мужской и одной женской паре напрямую в основную сетку турнира.

FONBET Кубок России пройдет в новом московском клубе «Академия падела Ходынка» и станет первым соревнованием на этой современной площадке. Пространство включает девять премиальных испанских кортов MejorSet с профессиональным покрытием Mondo, шоу-корт с трибунами, зоны отдыха, массажный кабинет, студию пилатеса, спортивный бутик и ресторан. Клуб расположен в пяти минутах от метро ЦСКА на Ходынском бульваре.

Особенности формата и нововведения

Турнир пройдет по олимпийской системе с матчем за 3-е место. В мужском разряде соревнования начнутся с квалификации, в которой сыграют 16 пар, а 4 победителя получат путевки в основную сетку. Основной турнир стартует со стадии 1/32 финала, при этом 16 пар с наивысшим суммарным рейтингом ФПР начнут выступление сразу с 1/16 финала. В женском турнире примут участие 42 пары, а 16 первых сеяных также стартуют непосредственно с 1/16 финала.

Одним из главных нововведений турнира станет использование системы Star Point уже с первых стадий основной сетки мужского и женского турниров. Международная федерация падела (FIP) объявила в декабре 2025 года, что с 2026 года эта система вводится в турнирах Premier Padel, CUPRA FIP Tour, FIP Promises и FIP Beyond.

Согласно официальным правилам FIP, после серии равных розыгрышей при счете «ровно» в гейме может быть назначен Star Point – решающее очко, которое сразу определяет победителя гейма. Принимающая пара при этом выбирает сторону приема, но игроки не могут поменяться местами. Эта система делает концовки геймов еще более напряженными и зрелищными.

Важные турниры на полях Кубка

На полях FONBET Кубка России по паделу 2026 пройдет сразу несколько дополнительных мероприятий, отражающих ключевые направления развития падела в России – от детско-юношеского и студенческого спорта до благотворительных и медийных инициатив.

С 21 по 23 мая в рамках Кубка России состоится юниорский турнир «Будущее падела». На турнире в Москве сыграют мальчики и девочки в четырех возрастных группах – до 12, до 14, до 16 и до 18 лет. Турнир обещает стать самым массовым в юниорской серии.

22 мая пройдет традиционный турнир СМИ, в котором смогут принять участие представители медиа, освещающие соревнования.

В пятницу, 22 мая, вновь пройдет благотворительная акция «Корт добра».

Также состоится пробный турнир Студенческой лиги падела с участием нескольких столичных вузов.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Федерация падела России
