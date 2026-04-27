В Москве прошел третий этап Российского падел тура – «Московская весна»

В Москве прошел третий этап Российского падел тура.

В московском падел-клубе «ПадлхАБ Нагатинская» состоялся III-й этап Российского падел тура – «Московская весна». В турнире приняли участие 112 спортсменов из 8 стран – России, Испании, Аргентины, Бразилии, Белоруссии, Грузии, Казахстана и Молдовы. Российские участники представляли 20 регионов страны.

По составу участников турнир «Московская весна» стал сильнейшим за последний год. В нем приняли участие все сильнейшие российские игроки, а также иностранные участники из топ-100 мирового рейтинга FIP: участницы финала Чемпионата мира 2024 в составе сборной Аргентины Хульета Бидаоррия (№39 FIP) и Дайара Валенсуэла (№71 FIP); первая ракетка Бразилии Ракель Пильтчер (№79 FIP) и аргентинец Хуан Крус Беллуати (№66 FIP).

Состав участников получился настолько плотным, что многие игроки, которых болельщики привыкли видеть в основной сетке РПТ, были вынуждены начинать турнир со стадии квалификации. Так, отборочный турнир простояло пройти аргентинцу Кристиану Гутьерресу, который выиграл 2 этапа РПТ-2025, все той же Ракель Пильтчер, которая победила на последнем турнире РПТ в Уфе, а также Савелию Тулупову, традиционно стартовавший на всех этапах в основной сетке.

В итоге все фавориты квалификации пробились в основу. В женской сетке пара Карины Клещеровой и Ракель Пильтчер оступилась уже на стадии 1/8 финала – их выбили Влада Ленская-Богомолова и Грета Мокроусова, а лидеры посева в полном составе добрались до полуфиналов.

Дарья Овсянникова, которая впервые играла в РПТ после травмы колена на Итоговом турнире в декабре 2025, объединилась с Хульетой Бидаоррия, которая в этом сезоне уже доходила до финала на первом этапе в Казани. В полуфинале их ждали Полина Юмашева и Дайара Валенсуэла. Сильнее в этом матче оказалась пара Овсянникова/Бидаоррия. В другом полуфинале сошлись Влада Кутузова и Вилена Петрова с одной стороны (девушке снова играли в России после перерыва на серию международных турниров FIP) и Ника Служителева с Варварой Поповой с другой – обе девушки являются искушенными игроками, а Варвара к тому же стала победительницей предыдущего этапа РПТ. Тут тоже все решилось в двух сетах в пользу Петровой/Кутузовой.

В решающем матче зрители увидели три сета упорной борьбы, в которых пара Овсянникова/Бидаоррия сумела вернуться после проигранной первой партии и довела матч до победы. Петрова/Кутузова уступили в своем первом российском финале с июня 2025, когда на турнире РПТ «Белые ночи» проиграли Дарье Овсянниковой, которая тогда выступала с Екатериной Никитиной. В утешительном финале победа осталась за дуэтом Попова/Служителева.

В мужском турнире фавориты квалификации подтвердили свой статус и пробились в основу, где плотность сильных участников зашкаливала. Поэтому уже на стадии 1/8 финала болельщиков ждали неожиданные результаты. Победители РПТ-III прошлого сезона – Александр Халанский и Эрик Томайдис – проиграли паре Дьяконов/Бобров на двух тай-брейках. Не смогли пройти первую стадию основной сетки и первые сеянные турнира – Хуан Крус Беллуати и Никита Хрычев – они уступили Даниилу Бобоханову и Алексею Головачеву. Зато молодой дуэт Савелия Тулупова и испанца Карлоса Торреса дошли до финала. По пути к главному матчу пара обыграла опытных Дениса Меркулова и Виктора Балуды, а также первую и третью ракетку национального рейтинга ФПР – Артема Матуса и Павла Карпушкина.

Их соперниками по финалу стали Николай Манюков и Дмитрий Мягков из екатеринбургской академии РМК, на счету которых по две победы в турнирах Российского падел тура. А Манюков так и вовсе собрал все первые места на этапах РПТ в этом году. И тем не менее, пара Тулупов/Торрес, для которых этот финал стал первым, дала достойный бой соперникам. Первый сет остался за ними. Во втором уже сильнее были Манюков и Мягков, которые после неудачи в первом сете поменялись квадратами – этот тактический ход они не раз успешно применяли по ходу всего турнира. В итоге найти достойного противоядия в решающей партии Тулупов с Торресом не смогли. Третий сет, как и весь матч, остался за представителями Екатеринбурга.

В матче за 3-е место встречались пары Матус/Карпушкин и Мальцев/Простаков. Вторые стали одним из главных открытий «Московской весны», выбив из розыгрыша несколько сильных соперников. В итоге в «бронзовом» матче Петр и Ярослав тоже показали сильную игру, обыграв фаворитов в трех сетах.

Все спортсмены и зрители III-го этапа РПТ сошлись во мнении, что уровень турниров и мастерство участников растут от турнира к турниру. Следующий этап национальной серии Российского падел тура пройдет в Санкт-Петербурге в конце июня.

Результаты III-го турнира Российского падел тура «Московская весна»

Турнир среди женщин

Женщины. Квалификация. Раунд 1

Томилина/Лагутина – Кастийон/Ершова – 6:4 | 7:5

Гусева/Комарова – Москаль/Кузмук – 0:6 | 1:6

Исаева/Тарасова – Волонтырь/Кодинцева – 6:1 | 6:0

Клещерова/Пильтчер – Никонова/Краснополова – 6:0 | 6:1

Махортова/Клименко – Данько/Повидало – 2:6 | 4:6

Гордиенко/Клеблеева – Штормер/Гапонюк – 6:2 | 6:2

Черноморцева/Ануфриева – Дьяченко/Сысоева В – 1:6 | 5:7

Карловская/Файнер – Прудникова/Найденова – 1:6 | 0:6

Женщины. Квалификация. Раунд 2

Клещерова/Пильтчер – Прудникова/Найденова – 6:1 | 6:1

Гордиенко/Клеблеева – Москаль/Кузмук – 0:6 | 2:6

Исаева/Тарасова – Данько/Повидало – 7:6 | 6:3

Дьяченко/Сысоева В. – Томилина/Лагутина – 4:6 | 4:6

Женщины. 1/8 финала

Ленская-Богомолова/Мокроусова – Клещерова/Пильтчер – 6:2 | 3:6 | 6:1

Попова/Служителева – Коко/Фатеева – 6:4 | 6:3

Овсянникова/Бидаоррия – Мехтиева/Мехтиева – 6:2 | 6:3

Томилина/Лагутина – Кутузова/Петрова – 2:6 | 1:6

Москаль/Кузмук – Юмашева/Валенсуэла – 1:6 | 6:1 | 4:6

Кучерявая/Васильева – Туленкова/Чиркова – 6:1 | 6:1

Киреева/Сидорова – Никитина/Кириллова – 6:7 | 2:6

Исаева/Тарасова – Сысоева М./Салимова – 6:7 | 2:6

Женщины. 1/4 финала

Кучерявая/Васильева – Кутузова/Петрова – 6:7 | 6:3 | 3:6

Овсянникова/Бидаоррия – Никитина/Кириллова – 5:7 | 3:6

Ленская-Богомолова/Мокроусова – Юмашева/Валенсуэла – 1:6 | 6:7

Ленская-Богомолова/Мокроусова – Юмашева/Валенсуэла – 1:6 | 6:7

Женщины. 1/2 финала

Овсянникова/Бидаоррия – Юмашева/Валенсуэла – 6:3 | 6:4

Попова/Служителева – Кутузова/Петрова – 3:6 | 2:6

Женщины. Матч за 3-е место

Юмашева/Валенсуэла – Попова/Служителева – 5:7 | 3:6

Женщины. Финал

Юмашева/Валенсуэла – Попова/Служителева – 5:7 | 3:6

Турнир среди мужчин

Мужчины. Квалификация. Раунд 1

Хохлов/Гутьеррес – Елисеев/Елисеев – 6:4 | 6:7 | 7:6

Броун/Мелендез – Зугумов/Цурцумия – 3:6 | 4:6

Абрамов/Бекетов – Митрофанов/Шутов – 6:4 | 6:3

Тулупов/Торрес – Смолич/Смолич – 6:1 | 6:2

Оверченко/Курмаев – Батин/Хулио – 4:6 | 5:7

Богданов/Василюк – Яковлев/Самохвалов – 2:6 | 4:6

Маринич/Войтенков – Брусницын/Холодов – 3:6 | 6:2 | 2:6

Кравченко/Рыльский – Агапов/Севостьянов – 3:6 | 2:6

Мужчины. Квалификация. Раунд 2

Батин/Хулио – Брусницын/Холодов – 6:2 | 6:0

Тулупов/Торрес – Яковлев/Самохвалов – 6:4 | 1:6 | 7:5

Хохлов/Гутьеррес – Абрамов/Бекетов – 7:5 | 6:2

Агапов/Севостьянов – Зугумов/Цурцумия – 5:7 | 4:6

Мужчины. 1/8 финала

Агапов/Севостьянов – Зугумов/Цурцумия – 5:7 | 4:6

Лавриков/Литвинов – Матус/Карпушкин – 2:6 | 4:6

Хрычев/Беллуати – Бобоханов/Головачев – 2:6 | 3:6

Томайдис/Халанский – Дьяконов/Бобров – 6:7 | 6:7

Агапов/Севостьянов – Колобов/Данилов – 6:7 | 3:6

Тулупов/Торрес – Меркулов/Балуда – 2:6 | 6:1 | 6:4

Татарников/Трунов – Мягков/Манюков – 3:6 | 1:6

Гимет/Пашаян – Зугумов/Цурцумия – 5:7 | 6:3 | 7:5

Мужчины. 1/4 финала

Гимет/Пашаян – Зугумов/Цурцумия – 5:7 | 6:3 | 7:5

Дьяконов/Бобров – Тулупов/Торрес – 4:6 | 3:6

Простаков/Мальцев – Колобов/Данилов – 6:3 | 3:6 | 6:4

Гимет/Пашаян – Матус/Карпушкин – 6:4 | 2:6 | 2:6

Мужчины. 1/2 финала

Тулупов/Торрес – Матус/Карпушкин – 2:6 | 7:5 | 6:0

Тулупов/Торрес – Матус/Карпушкин – 2:6 | 7:5 | 6:0

Мужчины. Матч за 3-е место

Простаков/Мальцев – Матус/Карпушкин – 6:7 | 6:1 | 7:5

Мужчины. Финал

Мягков/Манюков – Тулупов/Торрес – 3:6 | 6:4 | 6:3