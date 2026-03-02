В Уфе прошел рекордный турнир Российского падел-тура: бразильянка, аргентинка-финалистка ЧМ и новые чемпионы

С 26 февраля по 1 марта в Уфе состоялся второй этап Российского падел-тура (РПТ) 2026 года – «Звезды Уфы». Это первый турнир серии в истории Башкортостана, и он сразу установил несколько рекордов: самое представительное поле участников, дебют игрока из Бразилии и участие сразу восьми стран.

В женском турнире все фаворитки первого этапа – Вилена Петрова и Влада Кутузова – пропустили соревнование, сосредоточившись на международных стартах. Это открыло дорогу новым именам. В итоге в полуфиналах сошлись четыре сильнейшие пары посева.

Ключевой момент: Екатерина Никитина (в паре с аргентинкой Хульетой Бидаоррией, финалисткой ЧМ-2024) не смогла доиграть полуфинал из-за травмы. Во втором полуфинале Ника Служителева и Дарья Кучерявая отыграли три матчбола у Полины Юмашевой и Дайары Валенсуэлы (еще одной финалистки ЧМ-2024), вырвав победу в трех сетах.

Финал стал настоящим украшением турнира: снова три сета, драма и камбэки. Служителева/Кучерявая вели 4:0 в решающей партии, но Ракель Пильтчер (№1 Бразилии) и юная Варвара Попова совершили невероятный рывок – шесть геймов подряд и титул. Для международной пары это первая совместная победа на РПТ.

В мужском разряде главные фавориты – Николай Манюков и Максим Колобов (чемпионы первого этапа) – уверенно прошли через сильных соперников: в четвертьфинале обыграли Эрика Томайдиса и Савелия Тулупова, в полуфинале – Даниела Пашаяна и испанца Даниэля Бланко. Финал против Артема Матуса и Петра Мальцева (впервые игравших вместе) получился напряженным: тай-брейк в первом сете выиграли Матус/Мальцев, но во втором и третьем сильнее оказались Манюков/Колобов. Уральская пара защитила титул и стала двукратными чемпионами РПТ.

Отдельно стоит отметить пару Сергея Дьяконова и Богдана Боброва – они стартовали с квалификации, но поднялись до 5-го места, выиграв нижнюю сетку.

Алексей Сорокин, генеральный директор Федерации падела России: «Падел в России развивается стремительно. Новые клубы открываются по всей стране, и это позволяет расширять географию тура. Восемь стран-участниц, включая первую ракетку Бразилии и двух финалисток чемпионата мира – это серьезный показатель роста уровня. Надеемся, что в Башкирии появится еще больше кортов, и падел станет любимым видом спорта для жителей республики».

Турнир прошел в падел-клубе «Арена» – крупнейшем в Башкирии, открытом в октябре 2025 года. Следующий этап РПТ – впереди, а Уфа уже вошла в историю как один из самых ярких турниров сезона.