  • Спортс
  • Падел
  • Новости
  • В Уфе прошел рекордный турнир Российского падел-тура: бразильянка, аргентинка-финалистка ЧМ и новые чемпионы
Фото
0

В Уфе прошел рекордный турнир Российского падел-тура: бразильянка, аргентинка-финалистка ЧМ и новые чемпионы

С 26 февраля по 1 марта в Уфе состоялся второй этап Российского падел-тура (РПТ) 2026 года – «Звезды Уфы». Это первый турнир серии в истории Башкортостана, и он сразу установил несколько рекордов: самое представительное поле участников, дебют игрока из Бразилии и участие сразу восьми стран.

В женском турнире все фаворитки первого этапа – Вилена Петрова и Влада Кутузова – пропустили соревнование, сосредоточившись на международных стартах. Это открыло дорогу новым именам. В итоге в полуфиналах сошлись четыре сильнейшие пары посева.

Ключевой момент: Екатерина Никитина (в паре с аргентинкой Хульетой Бидаоррией, финалисткой ЧМ-2024) не смогла доиграть полуфинал из-за травмы. Во втором полуфинале Ника Служителева и Дарья Кучерявая отыграли три матчбола у Полины Юмашевой и Дайары Валенсуэлы (еще одной финалистки ЧМ-2024), вырвав победу в трех сетах.

Финал стал настоящим украшением турнира: снова три сета, драма и камбэки. Служителева/Кучерявая вели 4:0 в решающей партии, но Ракель Пильтчер (№1 Бразилии) и юная Варвара Попова совершили невероятный рывок – шесть геймов подряд и титул. Для международной пары это первая совместная победа на РПТ.

В мужском разряде главные фавориты – Николай Манюков и Максим Колобов (чемпионы первого этапа) – уверенно прошли через сильных соперников: в четвертьфинале обыграли Эрика Томайдиса и Савелия Тулупова, в полуфинале – Даниела Пашаяна и испанца Даниэля Бланко. Финал против Артема Матуса и Петра Мальцева (впервые игравших вместе) получился напряженным: тай-брейк в первом сете выиграли Матус/Мальцев, но во втором и третьем сильнее оказались Манюков/Колобов. Уральская пара защитила титул и стала двукратными чемпионами РПТ.

Отдельно стоит отметить пару Сергея Дьяконова и Богдана Боброва – они стартовали с квалификации, но поднялись до 5-го места, выиграв нижнюю сетку.

Алексей Сорокин, генеральный директор Федерации падела России: «Падел в России развивается стремительно. Новые клубы открываются по всей стране, и это позволяет расширять географию тура. Восемь стран-участниц, включая первую ракетку Бразилии и двух финалисток чемпионата мира – это серьезный показатель роста уровня. Надеемся, что в Башкирии появится еще больше кортов, и падел станет любимым видом спорта для жителей республики».

Турнир прошел в падел-клубе «Арена» – крупнейшем в Башкирии, открытом в октябре 2025 года. Следующий этап РПТ – впереди, а Уфа уже вошла в историю как один из самых ярких турниров сезона.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Федерация падела России
Федерация падела России
logoПадел
российский Падел Тур
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости падела в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
В Татарстане прошел турнир «Огни Казани» – первый этап сезона-2026 Российского падел тура
2 февраля, 15:17Фото
FONBET Чемпионат России 2025: рекордное число участников и новые чемпионы
18 ноября 2025, 08:47
Второй в истории FONBET Чемпионат России по паделу пройдет с 13 по 16 ноября в Москве
12 ноября 2025, 13:25
«Москва 2025»: звезды мирового падела сыграли в столице России
27 октября 2025, 10:38
Международный турнир «Москва-2025»: столица на неделю станет центром мирового падела
16 октября 2025, 12:57Фото
V турнир российского падел тура: впервые на Урале, впервые на стадионе, впервые на Кинопоиске
23 сентября 2025, 09:27
Член сборной Ирана по паделу погиб в результате обстрела со стороны Израиля
14 июня 2025, 08:37
4-й этап Российского падел тура пройдет в рамках спортивной программы ПМЭФ с 19 по 22 июня
10 июня 2025, 16:13
26 апреля в рамках Winline Padel Tour x Lunda пройдет медиатурнир в категориях Beginners и Pro
25 апреля 2025, 12:50
С 24 по 27 апреля в Москве пройдет третий турнир Российского падел тура
24 апреля 2025, 14:15Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Российский падел тур впервые приедет в Башкирию – 2-й этап тура пройдет в Уфе с 26 февраля по 1 марта
24 февраля, 14:15
В Москве открылся флагманский падел-клуб PARI Padel с современными кортами и иностранными тренерами
1 декабря 2025, 12:25Друзья сайта
Федерации падела России и Сербии подписали меморандум о сотрудничестве
19 августа 2025, 07:21Фото
Сборные России и Сербии провели товарищескую матчевую встречу
18 августа 2025, 12:26Фото
Состоялся первый открытый турнир Winline Padel Tour
1 апреля 2025, 09:09
Первый турнир Российского падел тура пройдет с 13 по 16 февраля в Москве
12 февраля 2025, 14:05
Пары Халанский/Меркулов и Служителева/Неизвестная стали первыми чемпионами России по паделу. У мужчин победили №1 посева, у женщин – №2
24 ноября 2024, 19:29Видео
Алдонин занял 12-е место на чемпионате России по паделу в паре. Дзагоев и Щенников проиграли в квалификации
24 ноября 2024, 18:35Видео
Халанский и Меркулов стали победителями PARI Padel League Moscow 2024
19 ноября 2024, 10:09Фото
Стали известны сетки турнира Premier Padel P2 в Египте
20 октября 2024, 14:06Фото
Рекомендуем