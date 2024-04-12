Алдонин, Алаев и Артемов сыграют в турнире-квалификации в сборную России по паделу 

В субботу и воскресенье, 13-14 апреля, в Москве пройдет второй этап серии турниров по паделу Lunda Padel Tour. По итогам этой серии летом впервые в истории будет сформирована сборная России по паделу.

В апрельском отборочном турнире поучаствуют несколько представителей профессионального футбола, активно играющих в падел: президент РПЛ Александр Алаев, бывший игрок ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин, агент Олег Артемов и коммерческий директор «Спартака» Рустам Махмутов. Все они выступят во второй категории из трех.

Сборная России будет сформирована из сильнейших игроков, которые наберут наибольшее количество рейтинговых очков на пяти этапах отбора. По две лучшие мужские и женские пары представят Россию в основной сетке Всемирных Игр Дружбы в сентябре, еще по одной паре сыграют в квалификации.

В марте прошел первый этап отбора. В мужском зачете его выиграла профессиональная пара Александр Халанский/Денис Меркулов, у женщин – Екатерина Никитина/Ксения Кириллова.

Ключевые игры нового турнира будут показаны на YouTube-канале Федерации Падела России.

Расписание:

13 апреля

Начало группого этапа женской категории А – 14:00 (везде – время московское)

Групповой этап мужской категории А – 18:00

Ранее пройдут матчи женской и мужской категорий B (где и сыграют Алаев, Алдонин, Артемов и Махмутов) и С.

14 апреля

Полуфиналы женской категории А – 13:00

Полуфиналы мужской категории А – не ранее 14:30

Ранее пройдут матчи женской и мужской категорий B (где и сыграют Алаев, Алдонин, Артемов и Махмутов) и С.

Падел – это парный ракеточный вид спорта с подсчетом очков, геймов и сетов как в теннисе. Ключевые отличия – размер корта, наличие стеклянных стен и металлической сетки, игра от которых придает динамики и непредсказуемости, и вид ракетки (без струн, с отверстиями). Среди фанатов этой игры – Златан Ибрагимович, Зинедин Зидан, Франческо Тотти и многие другие.