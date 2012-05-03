Украинский борец Беленюк: «4 года мы выступали в России, но чиновники, которые тяжелее вилки ничего не держали, опомнились только в марте»

Чемпион мира украинский борец Жан Беленюк прокомментировал позицию украинского правительства по бойкоту всех соревнований в России.

«Как только я узнал, что чемпионат Европы будет проходить в Дагестане (республика в составе России) – задал четкий вопрос, сможем ли мы туда поехать, будучи солдатами и офицерами ЦСКА ЗСУ! Меня уверили, что все будет в порядке: «Не беспокойся, а тренируйся».

И я тренировался на высоких оборотах – ведь каким-то образом украинские спортсмены последние 4 года поднимали украинские флаги на соревнованиях в России, привозили оттуда победы. И, что примечательно, ни у кого не возникало вопросов!



Только в марте чиновники, которые вряд ли держали в руках что-то тяжелее вилки, опомнились со своим «державницьким рішенням» (речь об указе Минспорта от 14 марта 2018 о запрете для укр. спортсменов принримать участие в соревнованиях в России). Правда, в апреле его тихо поправили, указав на невозможность указывать федерации, кого куда не пускать, тем более за счет федерации.

Касаемо морального аспекта – тут каждый спортсмен сам определяет для себя, ехать или нет! Мы решили ехать, потому что спортсмен – это наша профессия и это то, что мы умеем делать лучше всего! Мы не отдыхать едем, не зарабатывать (нам сразу сказали, что никаких призовых за этот чемпионат не будет), а побеждать своих соперников, чему нас учили долгое время!

Хочу поблагодарить ребят, которые поехали вместо нас. Невзирая на то, что были абсолютно к этому старту не готовы, они сохранили для Украины возможность выступить в полном составе на чемпионате мира в Будапеште!» – написал Беленюк.