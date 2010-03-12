Куруглиев, Будажапов, Цыренов и Овсянников — победители первого дня международного турнира в Улан-Удэ

10 марта в Улан-Удэ прошел первый день международного турнира по вольной борьбе на призы главы республики Бурятия. В пяти весовых категориях четыре золотых награды достались российским представителям, а в весе до 57 кг победил монгол Эрдэнэбат Бехбаяар. WRESTRUS.RU сообщает результаты первого дня соревнований.

10 марта, Улан-Удэ.

Вольная борьба. Международный турнир на призы главы республики Бурятия.

До 57 кг. 1. Эрдэнэбат Бехбаяар (Монголия). 2. Хуреш-Оол Дондук-Оол.

3. Алексей Мантатов и Арыйаан Тютрин (все — Россия).

До 65 кг. 1. Баяр Цыренов. 2. Эдуард Григорьев.

3. Даша Шарастепанов (все — Россия) и Батчулуун Батмагнай (Монголия).

До 74 кг. 1. Арсалан Будажапов (Россия). 2. Ганзориг Мандахнаран (Монголия).

3. Магома Дибиргаджиев и Магомедрасул Газимагомедов (оба — Россия).

До 86 кг. 1. Даурен Куруглиев (Россия) 2. Унурбат Пурэвжав (Монголия).

3. Канат Бердыев (Казахстан) и Уйтумэн Оргодол (Монголия).

До 97 кг. 1. Игорь Овсянников (Россия). 2. Батзуул Улзысайхан (Монголия). 3. Алдар Хамаев (Россия).