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    Куруглиев, Будажапов, Цыренов и Овсянников — победители первого дня международного турнира в Улан-Удэ

    Теги вольная борьба Магомедрасул Газимагомедов Даурен Куруглиев

    10 марта в Улан-Удэ прошел первый день международного турнира по вольной борьбе на призы главы республики Бурятия. В пяти весовых категориях четыре золотых награды достались российским представителям, а в весе до 57 кг победил монгол Эрдэнэбат Бехбаяар. WRESTRUS.RU сообщает результаты первого дня соревнований.

    10 марта, Улан-Удэ.

    Вольная борьба. Международный турнир на призы главы республики Бурятия.

    До 57 кг. 1. Эрдэнэбат Бехбаяар (Монголия). 2. Хуреш-Оол Дондук-Оол.

    3. Алексей Мантатов и Арыйаан Тютрин (все — Россия).

    До 65 кг. 1. Баяр Цыренов. 2. Эдуард Григорьев.

    3. Даша Шарастепанов (все — Россия) и Батчулуун Батмагнай (Монголия).

    До 74 кг. 1. Арсалан Будажапов (Россия). 2. Ганзориг Мандахнаран (Монголия).

    3. Магома Дибиргаджиев и Магомедрасул Газимагомедов (оба — Россия).

    До 86 кг. 1. Даурен Куруглиев (Россия) 2. Унурбат Пурэвжав (Монголия).

    3. Канат Бердыев (Казахстан) и Уйтумэн Оргодол (Монголия).

    До 97 кг. 1. Игорь Овсянников (Россия). 2. Батзуул Улзысайхан (Монголия). 3. Алдар Хамаев (Россия).

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