Ильяс Бекбулатов: «В Болгарии поборюсь в весе до 70 кг»

Чемпион Европы Ильяс Бекбулатов дал интервью корреспонденту сайта wrestdag.ru.

– Ильяс, как ты сейчас себя чувствуешь? Долечил травму?

– Сейчас вроде всё нормально, уже тренируюсь с полной отдачей. В данный момент нахожусь в составе российской команды на сборе в Сочи.

– Почти три недели ты боролся в индийской лиге, а следом – на Гран-при «Иван Ярыгин», сколько раз за это время взвешивался?

– Всего четыре раза – трижды в Индии и потом еще один раз в Красноярске. Я не придерживал вес, нормально ел и пил, ведь нужна была энергия, но приходилось каждый раз сгонять вес – по три-четыре килограмма.

– В Красноярск ты прилетел впритык к турниру, как перенес смену часовых поясов и климата?

– Я добрался до гостиницы в 22:40 накануне взвешивания. Бросил сумку и сразу пошел на беговую дорожку. Ближе к полуночи согнал даже больше, чем надо. На утро взвесился и вышел на ковер.

– А боролся так, как будто и не было перелетов и весогонок…

– На удивление я чувствовал себя нормально. Мне кажется, что всё дело в настрое – я поставил цель победить на Гран-при, и даже в Индии всё время думал только о Красноярске. Очень хотелось отобраться на домашний чемпионат Европы. Правда после ярыгинского я немного приболел, думаю, что это и была реакция организма на такой насыщенный январь.

– Ты включен в состав сборной России для участия в турнире «Дан Колов», приходилось когда-нибудь бороться в Болгарии?

– Нет, я никогда не участвовал в этом турнире. Главный тренер сборной Дзамболат Тедеев не настаивал, чтобы я обязательно выступил в Болгарии, он сказал мне, чтобы я сам решил, в зависимости от своего состояния, стоит ли мне там бороться. Но мне нужен этот старт для поддержания соревновательного тонуса, ведь до чемпионата Европы уже не придется выступать. Только на этот раз поборюсь в категории до 70 кг, сейчас нет смысла утруждать себя весогонкой.