Отарсултанов и Гедуев выступят на международном турнире в Улан-Удэ

9–11 марта в Улан-Удэ пройдет международный турнир по вольной борьбе на призы главы республики Бурятия. Как известно, сборная России выступит на этом турнире не первыми номерами, которые выступят в конце марта на турнире «Дан Колов и Никола Петров в Болгарии». В Улан-Удэ выступят призер Рио-2016 Аниуар Гедуев, олимпийский чемпион-2012 Джамал Отарсултанов, чемпион мира-2015 Магомедрасул Газимагомедов, трехкратный чемпион Европы Анзор Уришев и чемпион Европы-2017 Даурен Куруглиев. WRESTRUS.RU сообщает состав сборной России.

9–11 марта, Ула-Удэ.

Вольная борьба. Международный турнир на призы Главы Бурятии

До 57 кг. Хуреш-оол Дондук-оол, Дмитрий Аксенов, Расул Машезов

До 61 кг. Александр Богомоев, Зелимхан Абакаров, Джамал Отарсултанов

До 65 кг. Виктор Рассадин, Гамлет Рамонов, Абдула Ахмедов, Магомед Магомедов

До 70 кг. Магомедрасул Газимагомедов

До 74 кг. Тимур Бижоев, Халил Аминов, Никита Сучков

До 79 кг. Аниуар Гедуев, Радик Валиев, Магомед Рамазанов

До 86 кг. Даурен Куруглиев, Алихан Жабраилов

До 92 кг. Анзор Уришев, Юрий Белоновский

До 97 кг. Шамиль Мусаев

До 125 кг. Алан Хугаев, Балдан Цыжипов, Мухамагази Магомедов, Анзор Хизриев, Магомедгаджи Нурасулов, Хасан Хубаев