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    UWW открыл прием заявок на участие в ЧЕ-2018 по борьбе в Каспийске

    Теги Георгий Брюсов

    Объединенный мир борьбы (UWW) дал старт приёму заявок национальных федераций на участие в чемпионате Европы по вольной, женской и греко-римской борьбе, который пройдет с 30 апреля по 6 мая в Каспийске. Об этом сообщил вице-президент UWW-Europe Георгий Брюсов.

    - Приём заявок стартовал за 60 дней до начала чемпионата Европы. В ближайшие дни все 48 стран, входящих в UWW-Europe пришлют тройные составы для получения визовой поддержки. Открытие окна для заявок совпало по срокам с инспекционным визитом в Дагестан президента UWW Ненада Лаловича, который также провел первое рабочее совещание штаба подготовки к чемпионату Европы, получившего постоянную прописку во дворце спорта имени Али Алиева. В работе штаба задействованы представители федеральных и республиканских министерств спорта и других профильных ведомств, а также федераций спортивной борьбы, — рассказал Георгий Брюсов.

    В рамках инспекционного визита президент UWW ненад Лалович и президент UWW-Europe Цено Ценов проверили готовность дворца спорта имени Алие Алиева, отелей и выполнение других пунктов регламента чемпионата Европы. Итоги визита были подведены на заседании Оргкомитета под руководством врио главы Дагестана Владимира Васильева.

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